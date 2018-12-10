 路透:新文件透露孟晚舟案新线索 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2019

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时政风云

路透:新文件透露孟晚舟案新线索

根据路透社取得有关伊朗和叙利亚公司的新文件，华为透过空壳公司暗中在中东做生意，不只违反伊朗制裁令，也在叙利亚开發业务。

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou (picture-alliance/AP/D. Dyck)

在孟晚舟保释听证会上，庭审法官宣布，若美方迟不提出引渡请求，孟晚舟将会获释。根据引渡条约，美国需在1月29日前行动。

(德国之声中文网) 路透社报导，新的文件披露华为前财务长孟晚舟被捕一案最新细节。内容主要是关于华为与两家神秘公司的关联，一家是在德黑兰营运的电信设备销售商星通技术 (Skycom Tech Co Ltd)，一家则是其母公司Canicula Holdings ，在毛里求斯注册的控股公司。

美国当局指控孟晚舟说谎。她宣称这两家公司独立于华为之外，不过事实却文件却揭露两家公司都是受华为控制，欺骗国际银行与伊朗的交易提供结算服务。

路透社在伊朗和叙利亚發现的公司档案和其他文件显示，华为与这两家公司的联系比先前为人所知的更紧密。文件中提到，华为高管被任命为Skycom的伊朗业务经理。在2011年十二月的伊朗注册文件当中，史耀宏 (Shi Yaohong音译) 被任命为星通伊朗分公司的业务经理，为任期两年。而他其实也是华为员工，根据其LinkedIn资料，他从2012年6月开始担任华为中东地区总裁。Shi现在是华为软件工程部门的总经理。被路透社询问他与星通的关系时，他直接挂断了电话。

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华为首席财务长孟晚舟在加拿大被捕，之后短短约一个月内，多达13名加拿大公民在中国被拘押。中国检方最高层明言，当中两人「毫无疑问」违反了中国法律。 (03.01.2019)

持华为手机免门票、持华为工作证半价优惠、购买苹果手机遭雇主处罚……华为财务长孟晚舟在加拿大被羁押后，中国国内的一些企业纷纷出台了不寻常的措施，表达对华为的声援。 (17.12.2018)

此外，至少有3名中国人同时拥有华为与星通在伊朗的银行账户的签名权。美国当局曾经在法院起诉书当中，指控华为员工在2007年至2013年之间，握有星通的签名权。路透社也报导，中东律师卡拉瓦尼 (Osama Karawani)声称，华为通过Canicula在叙利亚开展业务。他是华为在叙利亚一家公司的清算人。

这些文件若属实，将影响孟晚舟案的进展。它将推翻华为的说法、佐证美国当局的判断，也就是华为透过控制Skycom向伊朗出售电信设备，并透过国际银行系统转出资金。美国当局表示，由于这种欺骗行为，银行无意中清理了数亿美元违反伊朗制裁的交易。

目前为止孟晚舟發言人和华为都尚未针对这个报导作出回应。

夏立民/罗法 (路透社)

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