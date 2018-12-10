路透:新文件透露孟晚舟案新线索

(德国之声中文网) 路透社报导，新的文件披露华为前财务长孟晚舟被捕一案最新细节。内容主要是关于华为与两家神秘公司的关联，一家是在德黑兰营运的电信设备销售商星通技术 (Skycom Tech Co Ltd)，一家则是其母公司Canicula Holdings ，在毛里求斯注册的控股公司。

美国当局指控孟晚舟说谎。她宣称这两家公司独立于华为之外，不过事实却文件却揭露两家公司都是受华为控制，欺骗国际银行与伊朗的交易提供结算服务。

路透社在伊朗和叙利亚發现的公司档案和其他文件显示，华为与这两家公司的联系比先前为人所知的更紧密。文件中提到，华为高管被任命为Skycom的伊朗业务经理。在2011年十二月的伊朗注册文件当中，史耀宏 (Shi Yaohong音译) 被任命为星通伊朗分公司的业务经理，为任期两年。而他其实也是华为员工，根据其LinkedIn资料，他从2012年6月开始担任华为中东地区总裁。Shi现在是华为软件工程部门的总经理。被路透社询问他与星通的关系时，他直接挂断了电话。

此外，至少有3名中国人同时拥有华为与星通在伊朗的银行账户的签名权。美国当局曾经在法院起诉书当中，指控华为员工在2007年至2013年之间，握有星通的签名权。路透社也报导，中东律师卡拉瓦尼 (Osama Karawani)声称，华为通过Canicula在叙利亚开展业务。他是华为在叙利亚一家公司的清算人。

这些文件若属实，将影响孟晚舟案的进展。它将推翻华为的说法、佐证美国当局的判断，也就是华为透过控制Skycom向伊朗出售电信设备，并透过国际银行系统转出资金。美国当局表示，由于这种欺骗行为，银行无意中清理了数亿美元违反伊朗制裁的交易。

目前为止孟晚舟發言人和华为都尚未针对这个报导作出回应。

夏立民/罗法 (路透社)