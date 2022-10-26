路透：新一届中央军委为可能的对台行动提供凝聚力

中共10月23日公布新一届中央军委成员名单。除习近平连任军委主席外，72岁高龄的张又侠也打破先例，连任军委副主席。他和另一名新晋军委刘振立都参加过越战。其他成员中有两人来自负责台海方向的东部战区。
（德国之声中文网）中共二十大后产生的新一届中央军事委员会仍由习近平担任主席，72岁的张又侠续任副主席，65岁的新科军委委员何卫东晋升副主席，其他委员为李尚福、刘振立、苗华、张升民。其中，苗华、张升民也是上届中央军委成员。新晋中央军委李尚福为现任中央军委装备发展部部长兼中国载人航天工程总指挥，也是史上首位受美国制裁的解放军上将。2018年，美国因中国从俄罗斯进口武器而对他实施制裁。刘振立自2015年12月任解放军陆军参谋长，现为陆军司令员。他和张又侠一样，也参加过越战。
路透社的分析认为，这些军委成员可能是因为他们对习近平的政治忠诚而被选中的。政治忠诚将在任何入侵台湾的计划中起到重要的军事作用，即确保凝聚力和决断力。八位亚洲和西方军事分析家和军事参赞向路透社指出，尽管中央政治局的七人常委将对任何针对台湾的行动做出最终决定，但中央军事委员会则负责制定并执行作战计划。
在二十大上，习近平表示，"我们坚持以最大的诚意和最大的努力争取和平统一的前景，但我们绝不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选择。"
四位安全分析家和四位军事参赞指出，俄罗斯对乌克兰的战争表明，速度--无论是在军事集结还是执行方面--是何等重要。快速行动可以防止台湾军队和国际支持的动员。
"如果习近平要对台湾扣动扳机，那么他就不能容忍中央军委的任何异议"，驻新加坡的战略顾问尼尔（Alexander Neill）说。"为了确保任何形式的优势，他们必须快如闪电，没有犹豫的空间。这一直是中国在台湾问题上的想法。而乌克兰的僵局证实了中国需要避免在缓慢的后勤工作中陷入困境。"
在前两届任期内，习近平通过反腐败运动清洗了成千上万名官员，并试图收紧党对军队的控制。
一些分析家和军事参赞将新一届中央军委描述为一个融合了作战经验和政治忠诚度的紧密联系的团体。
72岁的习近平亲信张又侠留任军委副主席被认为打破了惯例 。
"这种打破先例的做法被用来达到两个目的"，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的军事学者查尔（James Char）说，"即确保中国人民解放军的最高层领导人精通作战指挥，同时在政治上又是可靠的。"
张又侠曾参加1979年的中越战争，1984年以一一九团团长身份率部参加两山战役。
五角大楼2021年关于中国军事现代化的报告中将张又侠称为中国人民解放军中的"太子党"。其父张宗逊为中国人民解放军开国上将，曾参加秋收起义，1955年被授予上将军衔。
张又侠的门徒之一李尚福将军也被提拔到中央军委。他是解放军战略支援部队上将，现任中央军委装备发展部部长兼中国载人航天工程总指挥。解放军战略支援部队是中国陆、海、空、火箭之后的第五大军种，是数字化的新型作战力量，涵盖电子战、网络战和太空战。
何卫东是新一届中央军委的第二副主席，在张又侠之下。他于2019年任改革后的解放军东部战区司令员。该司令部负责台海方向的行动。今年8月，何卫东监督了北京为抗议美国众议院议长佩洛西访台而在台湾周围进行的前所未有的军事演习和导弹试验。
何卫东与习近平的密切关系众所周知。他曾长期在南京军区第31集团军服役。南京军区管辖区包括，江苏、浙江、上海、江西、福建五省市。习近平于1985年至2002年间曾在福建工作长达17年之久，其间兼任过福州军分区党委第一书记、福建省国防动员委员会主任、南京军区国防动员委员会副主任等职，打交道最多的一支野战部队就是第31军。
另一名中央军委委员苗华曾任第31集团军政治部主任，在东部战区历练多年。他和何卫东两人同被视为"台海帮"。
58岁的刘振立和张又侠一样有战斗经验，参加过越战，曾任解放军北京军区第65集团军参谋长和军长，北京军区38集团军军长以及武装警察部队参谋长、解放军陆军参谋长。现任解放军陆军司令员。
一位不愿透露姓名的亚洲军事参赞说，"与成问题的越南战役的联系提醒我们，尽管解放军近年来取得了一些进步，但明显缺乏现代作战经验"。他说，"所有的操练、演习和阅兵都不能取代这一点。也许这支队伍很有凝聚力，但对解放军的作战能力存在明显的疑问。对他们来说是这样，对我们这些局外人来说也是这样。"
该委员会的哪位成员将接替即将退休的魏凤和，担任国防部长？这个问题要等到明年三月全国人大会议批准新的政府班子时才有答案。该职位包含一个军事外交角色，被认为不如中央军委的工作重要。中央军委的工作是在严格保密的情况下进行，下设中央军委联合作战指挥中心。
（路透社等）
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