路透：新一届中央军委为可能的对台行动提供凝聚力

（德国之声中文网）中共二十大后产生的新一届中央军事委员会仍由习近平担任主席，72岁的张又侠续任副主席，65岁的新科军委委员何卫东晋升副主席，其他委员为李尚福、刘振立、苗华、张升民。其中，苗华、张升民也是上届中央军委成员。新晋中央军委李尚福为现任中央军委装备发展部部长兼中国载人航天工程总指挥，也是史上首位受美国制裁的解放军上将。2018年，美国因中国从俄罗斯进口武器而对他实施制裁。刘振立自2015年12月任解放军陆军参谋长，现为陆军司令员。他和张又侠一样，也参加过越战。

对习近平政治忠诚

路透社的分析认为，这些军委成员可能是因为他们对习近平的政治忠诚而被选中的。政治忠诚将在任何入侵台湾的计划中起到重要的军事作用，即确保凝聚力和决断力。八位亚洲和西方军事分析家和军事参赞向路透社指出，尽管中央政治局的七人常委将对任何针对台湾的行动做出最终决定，但中央军事委员会则负责制定并执行作战计划。

在二十大上，习近平表示，"我们坚持以最大的诚意和最大的努力争取和平统一的前景，但我们绝不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选择。"

四位安全分析家和四位军事参赞指出，俄罗斯对乌克兰的战争表明，速度--无论是在军事集结还是执行方面--是何等重要。快速行动可以防止台湾军队和国际支持的动员。

"如果习近平要对台湾扣动扳机，那么他就不能容忍中央军委的任何异议"，驻新加坡的战略顾问尼尔（Alexander Neill）说。"为了确保任何形式的优势，他们必须快如闪电，没有犹豫的空间。这一直是中国在台湾问题上的想法。而乌克兰的僵局证实了中国需要避免在缓慢的后勤工作中陷入困境。"

中国军演继续 两岸民众如何看待？

融合作战经验和政治忠诚度

在前两届任期内，习近平通过反腐败运动清洗了成千上万名官员，并试图收紧党对军队的控制。

一些分析家和军事参赞将新一届中央军委描述为一个融合了作战经验和政治忠诚度的紧密联系的团体。

72岁的习近平亲信张又侠留任军委副主席被认为打破了惯例 。

"这种打破先例的做法被用来达到两个目的"，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的军事学者查尔（James Char）说，"即确保中国人民解放军的最高层领导人精通作战指挥，同时在政治上又是可靠的。"

张又侠曾参加1979年的中越战争，1984年以一一九团团长身份率部参加两山战役。

五角大楼2021年关于中国军事现代化的报告中将张又侠称为中国人民解放军中的"太子党"。其父张宗逊为中国人民解放军开国上将，曾参加秋收起义，1955年被授予上将军衔。

张又侠的门徒之一李尚福将军也被提拔到中央军委。他是解放军战略支援部队上将，现任中央军委装备发展部部长兼中国载人航天工程总指挥。解放军战略支援部队是中国陆、海、空、火箭之后的第五大军种，是数字化的新型作战力量，涵盖电子战、网络战和太空战。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



何卫东是新一届中央军委的第二副主席，在张又侠之下。他于2019年任改革后的解放军东部战区司令员。该司令部负责台海方向的行动。今年8月，何卫东监督了北京为抗议美国众议院议长佩洛西访台而在台湾周围进行的前所未有的军事演习和导弹试验。

何卫东与习近平的密切关系众所周知。他曾长期在南京军区第31集团军服役。南京军区管辖区包括，江苏、浙江、上海、江西、福建五省市。习近平于1985年至2002年间曾在福建工作长达17年之久，其间兼任过福州军分区党委第一书记、福建省国防动员委员会主任、南京军区国防动员委员会副主任等职，打交道最多的一支野战部队就是第31军。

另一名中央军委委员苗华曾任第31集团军政治部主任，在东部战区历练多年。他和何卫东两人同被视为"台海帮"。

58岁的刘振立和张又侠一样有战斗经验，参加过越战，曾任解放军北京军区第65集团军参谋长和军长，北京军区38集团军军长以及武装警察部队参谋长、解放军陆军参谋长。现任解放军陆军司令员。

缺乏现时代作战经验

一位不愿透露姓名的亚洲军事参赞说，"与成问题的越南战役的联系提醒我们，尽管解放军近年来取得了一些进步，但明显缺乏现代作战经验"。他说，"所有的操练、演习和阅兵都不能取代这一点。也许这支队伍很有凝聚力，但对解放军的作战能力存在明显的疑问。对他们来说是这样，对我们这些局外人来说也是这样。"

该委员会的哪位成员将接替即将退休的魏凤和，担任国防部长？这个问题要等到明年三月全国人大会议批准新的政府班子时才有答案。该职位包含一个军事外交角色，被认为不如中央军委的工作重要。中央军委的工作是在严格保密的情况下进行，下设中央军委联合作战指挥中心。

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。