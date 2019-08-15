路透：数千武警介入反送中 前线监视抗争者

（德国之声中文网）路透独家披露，去年香港反送中运动期间，中国武警约4000人曾到港参与港警前线工作，监察示威者的行动和战术，以深入了解香港局势。中国国防部及香港警务处均否认报导。



报道引述一名外国高层外交官估计，曾到港的中国武警多达4000人。报道亦引述民主党立法会议员涂谨申称，留意到有香港警察带武警走上前线，显然是为了观察现场动态。



但报道指，涂谨申及外交官员消息均称，没有看到迹象显示武警在港采取执法行动，或是执行观察以外的工作。



中国国防部回覆路透社查询时，否认武警部队进驻香港；香港警务处发言人强调，内地执法机构的任何成员都不会进行这种访问或观察。国务院新闻办公室及中联办均未回应事件。



报导指，香港法律专家和政界人士忧虑武警会破坏香港自治，涂谨申相信在可见将来仍会有武警留在香港，「我认为警方和政府应清楚说明发生了甚麽事，确保一国两制得到尊重」。



去年9月底，路透社曾引述多名亚洲及西方外国使节披露，驻港解放军人数自示威开始已增加了一倍，由3000至5000人增至1万至1.2万人之间，为1997年回归以来最多，堪称「解放军在港有史以来最大规模集结」。



报导指有武警混入其中，相信若北京下令镇压香港示威，将派遣武警打头阵，因他们有非致命战术丶抗暴及控制人群的训练。除了军人数目，增援的设备包括水炮车丶用作铺铁丝网路障的卡车，也有直升机运进香港以监视事态发展。路透记者也观察到，全港17个解放军营区活动有所增加。



2019年8月曾有法新社等通讯社在深圳湾体育馆拍到大批安全力量及装甲车



香港"反送中"运动爆发後，多间传媒拍摄到武警在深圳演练。美联社去年8月中拍摄到大批武警在深圳湾体育场内，配备防暴叉丶长盾及头盔等装备演练，期间有多部装甲车出入运动场，与模拟的示威者对峙。



台湾中央社去年8月则引述消息称，北京早已派遣超过4000名武警到深圳作准备，8月中示威者瘫痪机场後，再增派了数千名武警到深圳，前後共派遣约一1万人丶共11个支队。



武警全称武装警察部队，成立於1982年，以往由中央军委及公安部共同指挥，自2018年起改由党中央丶中央军委统一领导。武警是现役军人，接受全军事化管理，主要职责是反恐丶处置突发事件丶维系基础设施丶救灾等。有分析指，解放军主要负责对外作战，武警部队则负责对内「维稳」。



路透社曾引述美国国防大学今年4月一份报告，指中国武警人数多达100万人，数量相等於中国常设军队的一半。



李澄欣（综合报导）