 路透：数千武警介入反送中 前线监视抗争者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2020

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时政风云

路透：数千武警介入反送中 前线监视抗争者

去年香港“反送中”风波中，一度传出武警进港执法，路透社引述外交官消息印证此传闻。

Hongkong Neues Jahr beginnt mit Protesten (picture-alliance/dpa/Vincent Yu)

2019年反送中运动在香港持续数月，图为2020年新年港人示威游行继续提出五大诉求

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中国官方媒体发表"大批武警车队深圳集结被曝光"的视频。法新社及CNN记者在深圳一个体育场看到大量武警及装甲车辆。有专家认为，如果中国军方干预，对于香港而言“近乎疯狂”，而中国官方学者认为此举并不违反“一国两制”原则。 (15.08.2019)

（德国之声中文网）路透独家披露，去年香港反送中运动期间，中国武警约4000人曾到港参与港警前线工作，监察示威者的行动和战术，以深入了解香港局势。中国国防部及香港警务处均否认报导。

报道引述一名外国高层外交官估计，曾到港的中国武警多达4000人。报道亦引述民主党立法会议员涂谨申称，留意到有香港警察带武警走上前线，显然是为了观察现场动态。

但报道指，涂谨申及外交官员消息均称，没有看到迹象显示武警在港采取执法行动，或是执行观察以外的工作。

中国国防部回覆路透社查询时，否认武警部队进驻香港；香港警务处发言人强调，内地执法机构的任何成员都不会进行这种访问或观察。国务院新闻办公室及中联办均未回应事件。

报导指，香港法律专家和政界人士忧虑武警会破坏香港自治，涂谨申相信在可见将来仍会有武警留在香港，「我认为警方和政府应清楚说明发生了甚麽事，确保一国两制得到尊重」。


去年9月底，路透社曾引述多名亚洲及西方外国使节披露，驻港解放军人数自示威开始已增加了一倍，由3000至5000人增至1万至1.2万人之间，为1997年回归以来最多，堪称「解放军在港有史以来最大规模集结」。

报导指有武警混入其中，相信若北京下令镇压香港示威，将派遣武警打头阵，因他们有非致命战术丶抗暴及控制人群的训练。除了军人数目，增援的设备包括水炮车丶用作铺铁丝网路障的卡车，也有直升机运进香港以监视事态发展。路透记者也观察到，全港17个解放军营区活动有所增加。

China Shenzhen | Militärübung im Shenzhen Bay Stadium (Getty Images/AFP/Str)

2019年8月曾有法新社等通讯社在深圳湾体育馆拍到大批安全力量及装甲车


香港"反送中"运动爆发後，多间传媒拍摄到武警在深圳演练。美联社去年8月中拍摄到大批武警在深圳湾体育场内，配备防暴叉丶长盾及头盔等装备演练，期间有多部装甲车出入运动场，与模拟的示威者对峙。

台湾中央社去年8月则引述消息称，北京早已派遣超过4000名武警到深圳作准备，8月中示威者瘫痪机场後，再增派了数千名武警到深圳，前後共派遣约一1万人丶共11个支队。

武警全称武装警察部队，成立於1982年，以往由中央军委及公安部共同指挥，自2018年起改由党中央丶中央军委统一领导。武警是现役军人，接受全军事化管理，主要职责是反恐丶处置突发事件丶维系基础设施丶救灾等。有分析指，解放军主要负责对外作战，武警部队则负责对内「维稳」。

路透社曾引述美国国防大学今年4月一份报告，指中国武警人数多达100万人，数量相等於中国常设军队的一半。

李澄欣（综合报导）

 

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