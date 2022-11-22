路透：德国计划收紧对高度依赖中国的企业的规定

（德国之声中文网）由德国外交部起草的该文件草案写道："我们的目标是责成特别受中国影响的公司具体说明、总结与中国有关的发展和具体数字，例如在现有的披露要求基础上，以单独通知义务的形式进行。"

"在此基础上"，文件写道，"我们将评估受影响的公司是否应该定期进行压力测试，以便在早期阶段识别和中国相关的特有的风险并采取纠正措施。"

文件还写道，投资担保将面临更严格的审查，要考虑到环境影响、工作和社会标准，避免供应链中的强迫劳动。此外，投资担保金额应限制为每个公司在每个国家的上限为30亿欧元。

文件中特别提到了化工和汽车行业。

德国政府还计划收紧出口信贷担保，以避免出现它不希望的技术转让，特别是敏感的军民两用技术和可用于监视和镇压的技术。

上述拟议的措施是肖尔茨政府正在制定的针对中国的新商业战略的一部分，目的是减少对中国的依赖及对出口的依赖。

该草案由贝尔博克(绿党)领导的德国外交部起草，仍需得到其他部委的同意。有关这份中国战略的最终决定预计将在明年年初作出。

德国的对华政策将驶向何方？

中国对《明镜》有关报道表示愤怒

11月16日，德国《明镜》周刊独家曝光了德国外交部起草的这份新对华战略草案。之后，中国外交部在回答德新社的询问时说，将中国列为竞争者和系统对手"是冷战思维的遗留。"中国政府也拒绝德方以所谓人权问题和"谎言和谣言"来诋毁中国。

据《明镜》周刊11月16日报道，德国的新对华战略草案中除涉及经贸投资等内容外，还提出维护人权将在德中未来经济关系的起决定性作用，并且没有排除严厉制裁的可能性。草案提出："在欧盟框架内，如果不能通过其他方式确保没有侵犯人权行为的供应链，那么。我们也准备支持停止从发生特别大规模侵犯人权行为的地区进口商品。"此外，德国外交部还建议与欧盟同步，将中国描述为合作伙伴、竞争者和系统性对手，且"后两方面的分量越来越重"。

（路透社、《明镜》周刊）

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