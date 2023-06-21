路透：台湾锁定中共干预明年大选的途径

（德国之声中文网）路透社根据其获得的三份台湾政府内部报告报道称，台湾认为中国试图通过非法资助对北京有利的候选人，干预明年一月的台湾大选。具体方法包括利用微信平台或组团旅游输送资等。

民进党政府曾一再警告，中国试图影响台湾社会的民意。包括国安会秘书长顾立雄在内的台湾政府高层官员今年曾发出过警告，称中国可能试图通过包括传播虚假信息在内的活动来影响总统大选和立法院选举。不过，关于台湾认为中国可能使用非法资助的细节，此前尚没有报道。

拉拢摇摆选民

一位对此事掌握直接信息的台湾安全部门官员对路透社说，中国“希望通过向草根社群传递信息来影响台湾民众”，他说：“他们希望能影响摇摆不定的选民。这些选民没有固定的政治派别倾向，谁给他们好处，他们就投谁的票。”

其中一份安全报告显示，台北政府关注名单上名列前位的是岛内支持统一的小党派、地方议员以及与中国方面维持交流活动的佛道寺院。

另一份报告指出，北京可能为参与选战活动的成千上百名台湾人提供免费旅游机会，以“影响投票决定”，对象包括地方政客和行政代表，如区长、村长等。

北京将如何解决台湾问题

有两名安全部门官员匿名对路透社透露，台北政府在今年成立了一个名为“平顺”的跨部委安全工作组，来关注可能发生的影响选举的活动。台湾法律禁止在选战中接受包括中国在内的 "外部敌对势力 "提供的资金。

旅游、微信、银联卡

一份以台湾情咨部门信息为基础的报告称，中国可能以社交应用微信为渠道输送资金。该应用在台湾也可下载使用，其用户可十分便捷地直接汇款。

报告称，中国当局可能会让相关候选人建立微信公众账号，然后动员用户通过 "观众打赏 "的方式给予金钱上的支持。微信允许个人在单笔交易中向他人转账最多5万元人民币（6971美元），每天最多20万元。

报告引述一份情报分析称，中国也可能同旅行社合作，要求旅游团成员携带现金返回台湾。报告还称，台湾的地下钱庄可以协助兑换。

另一份报告指出，中共可以在财政上支持台湾某些特定的团体或个人，向他们提供政治献金或选举所需的资金。

台湾陆委会对路透社表示，中国“利用各种手段积极干预选举，以影响选举结果”，目的是为了推动中国的政治议程，其中包括促进与台湾 "统一"。

近年来，一些台湾人因在竞选中接受中国的非法支持而被起诉。在去年新北市的地方选举中，中国福建省一个政府单位向一位区长候选人资助了一批新冠病毒快筛试剂盒。本月，该候选人被裁定违反了反贿赂和反渗透的法律。

报告列出的另一个可能的输送渠道是使用银联卡系统支持的支付卡，通过这种方式台湾人可以合法地从设在中国大陆的银行账户中取款。此外直接转账给台湾的慈善基金会也是一个可能的途径。

（路透社）

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