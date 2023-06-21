路透：台湾锁定中共干预明年大选的途径

（德国之声中文网）路透社根据其获得的三份台湾政府内部报告报道称，台湾认为中国试图通过非法资助对北京有利的候选人，干预明年一月的台湾大选。具体方法包括利用微信平台或组团旅游输送资等。
民进党政府曾一再警告，中国试图影响台湾社会的民意。包括国安会秘书长顾立雄在内的台湾政府高层官员今年曾发出过警告，称中国可能试图通过包括传播虚假信息在内的活动来影响总统大选和立法院选举。不过，关于台湾认为中国可能使用非法资助的细节，此前尚没有报道。
拉拢摇摆选民
一位对此事掌握直接信息的台湾安全部门官员对路透社说，中国“希望通过向草根社群传递信息来影响台湾民众”，他说：“他们希望能影响摇摆不定的选民。这些选民没有固定的政治派别倾向，谁给他们好处，他们就投谁的票。”
其中一份安全报告显示，台北政府关注名单上名列前位的是岛内支持统一的小党派、地方议员以及与中国方面维持交流活动的佛道寺院。
另一份报告指出，北京可能为参与选战活动的成千上百名台湾人提供免费旅游机会，以“影响投票决定”，对象包括地方政客和行政代表，如区长、村长等。
有两名安全部门官员匿名对路透社透露，台北政府在今年成立了一个名为“平顺”的跨部委安全工作组，来关注可能发生的影响选举的活动。台湾法律禁止在选战中接受包括中国在内的 "外部敌对势力 "提供的资金。
旅游、微信、银联卡
一份以台湾情咨部门信息为基础的报告称，中国可能以社交应用微信为渠道输送资金。该应用在台湾也可下载使用，其用户可十分便捷地直接汇款。
报告称，中国当局可能会让相关候选人建立微信公众账号，然后动员用户通过 "观众打赏 "的方式给予金钱上的支持。微信允许个人在单笔交易中向他人转账最多5万元人民币（6971美元），每天最多20万元。
报告引述一份情报分析称，中国也可能同旅行社合作，要求旅游团成员携带现金返回台湾。报告还称，台湾的地下钱庄可以协助兑换。
另一份报告指出，中共可以在财政上支持台湾某些特定的团体或个人，向他们提供政治献金或选举所需的资金。
台湾陆委会对路透社表示，中国“利用各种手段积极干预选举，以影响选举结果”，目的是为了推动中国的政治议程，其中包括促进与台湾 "统一"。
一段时间以来，台海关系紧张。台北表示，中国航母“山东号”编队6月21日通过台湾海峡（资料图片），这是一个月内的第二次
近年来，一些台湾人因在竞选中接受中国的非法支持而被起诉。在去年新北市的地方选举中，中国福建省一个政府单位向一位区长候选人资助了一批新冠病毒快筛试剂盒。本月，该候选人被裁定违反了反贿赂和反渗透的法律。
报告列出的另一个可能的输送渠道是使用银联卡系统支持的支付卡，通过这种方式台湾人可以合法地从设在中国大陆的银行账户中取款。此外直接转账给台湾的慈善基金会也是一个可能的途径。
（路透社）
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你需要知道的：台湾2022九合一选举
时间地点人物事件
2022年台湾“九合一”选举的日期是11月26日。这一天的上午8点至下午4点，从理论上来说，全台湾17600多处的近1930万选民将选出9种地方公职人员，包市、区、里、县、乡、镇、村的最高行政长官和民众代表。 “合一”指的是这些公职人员合并于同一天选出。
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“六都”为上
九合一是台湾每四年的总统任期中间举行的地方选举。最重要的关注点是“六都”的市长选举。这“六都”是指台湾的六个直辖市，分别为台北、新北、桃园、台中、高雄和台南。因为这些地方聚集着大量的选民，所以其选举动向也能够从很大的程度上反映出台湾社会整体的政治光谱。
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台北重镇
“六都”选举中，最受关注的莫过于台北市长的选举。因为自从台北1994年举行首次直辖市长选举后，四名出任台北市长的两人后来都成为台湾总统。他们分别是陈水扁（左一）和马英九（右一）。但从历史来看，台北市是国民党（蓝营）的“票仓”，具有稳定的民众支持率。民进党（绿营）的候选人（陈水扁）则只赢得过一次台北市长选举。
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文哲Bye Bye
而对于现任台北市长柯文哲来说，他已经通过4年前的连任走到了台北市长法定最长任期的尽头。这位台湾民众党的创始人曾经支持民进党籍的蔡英文竞选总统，也曾表示过自己持“深绿”立场，呼吁“台湾人要做台湾这片土地的主人”。但后来以“无党派人士”的身份参选并成功出任台北市市长。
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台北第一？
任期满的政治人物为各自阵营的新选手摇旗呐喊助威，是台湾地方选举中的传统。在任市长柯文哲的副手——台北前副市长黄珊珊（右二）代以无党籍身份出选，需要面对的对手是国民党的蒋万安和民进党的陈时中。如果她能当选，将是台北市的第一位女性市长。
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蒋家后代
陈时钟和蒋万安，也属于此次台湾地方九合一大选中最受关注的候选人。两位分别代表蓝绿两党的政治人物各有特色。蒋万安是蒋家后代，蒋经国的孙子，蒋介石的曾孙。父亲蒋孝严曾任国民党副主席，行政院副院长，外交部部长等职。蒋万安本人2015年放弃美国绿卡，投入台湾政治。被视为国民党内朝气蓬勃的青年骨干。
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防疫模范
和台北现任市长柯文哲一样，民进党候选人陈时中也有从医背景，曾任卫生福利部部长。在新冠期间兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，为疫情初期和中期的台湾在全球范围内一度树立了“防疫模范生”的形象。陈时中的父亲陈棋炎为国立台湾大学法律学者，曾教导过现任总统蔡英文。
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18岁平权
除了台北市长的人选以外，此次台湾“九合一选举”的重点议题之一当属18岁公民权修宪的复决投票。根据台湾现行法律，年满20岁的公民才有选举权。支持声音指出，包括中国在内的全球近9成国家都将投票法定年龄定为18岁，台湾与此存在明显落差。反对声音则表示，18岁的年轻人许多人不懂政治，也不知道该如何正确行使投票权。
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青年谋独？
针对18岁公民权的投票，中国大陆方面认为这暴露了民进党当局的“谋独本性”。背景是近几年大部分民调显示，台湾社会青少年的五至六成支持台湾独立成为一个国家。从身份认同上来说鲜有人认为自己是中国人。如果修宪通过将新增约41万余人青年选民，占台湾约1930万选民的2%。
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耀眼女性
此次台湾地方九合一选举的另外一个亮点是县市长、议员女性候选人数创纪录。直辖市及县市长候选人有四分之一是女性，创下自1980年代台湾民主化以来的最高纪录；而县市长议员女性参选率也超过三分之一，是近13年来最高。
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指向意义
大多评论认为，此次台湾九合一地方选举的结果，对2024年总统大选的指向性意义不大。因为地方选举更多关注经济和民生议题，而总统选举的政党色彩更浓，关注的焦点更加集中在两岸和国际议题。所以，尽管国民党在目前的九合一选举中占据上风，但这并不代表着2024年台湾下一届总统更可能是国民党人。 2018年的九合一选举中，国民党虽然胜出，但却在2020年总统选举中大败，更是证明了这一点。
作者: 闫骏