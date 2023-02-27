路透：台湾今年国防预算将为「全面封锁」做准备

（德国之声中文网）自去年美国前众议院议长佩洛西访台之后，中国加强对台湾的军事威慑力度，除了去年8月在台湾周边实施了大规模环台军事演习之外，解放军军机进入台湾的防空识别区（ADIZ）的次数更是逐年倍增。作为应对此现象的措施之一，台湾国防部表示，已从去年开始检视其战略燃料储备和维修能力。

路透社周一（3月13日）查看了一份由台湾国防部提交给立法院的预算报告，其内容提到，2023年台湾的国防开支将侧重于为中国将来可能采取的「全面封锁」战略准备充足的武器和设备，包括增加F-16战斗机的零部件和武器库存等。

台湾国防部在该报告中提到，中国解放军持续开展联合部队行动，着眼于控制台湾的战略重地和防止外国军队进入。因此必须在「预计台湾海峡将被全面封锁」的情况下，准备充足的武器和军机零组件库存，「以加强战斗的连续性」。该部表示，将在今年的预算中优先考虑美国制造的武器，包括毒刺防空导弹以及海马斯高机动性多管火箭发射系统（HIMARS）移动火箭发射器。

北京将如何解决台湾问题

台：解放军由训练转向战斗准备

台湾国防部在对来自中国的威胁评估中指出：「最近中共军队的演习和训练模式已经从单一军种调整为陆、海、空和火箭部队的联合行动，代表他们正从训练转向战斗准备。」该部也称，中国希望提升其进入「第二岛链」的能力，目的是扼制巴士海峡、宫古海峡和对马海峡，因为「这三条水道对于进入太平洋和东中国海至关重要」。

中国国家主席习近平过去多次对台湾展示「不承诺放弃使用武力」的态度，他在3月13日人大闭幕时发表讲话重申，在台湾问题上坚持一个中国原则和九二共识，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和台独分列活动，坚定不移推进祖国统一进程。当提到国防策略时他也表示，中国必须实现军队现代化，「把军队建设成钢铁长城」。

美国将在台湾设「军备库」？

上周台湾国防部长邱国正在立法院备询时证实，正在与美军洽谈是否将在南韩、日本、菲律宾的储备弹药存放于台湾，此事引起台湾各界关注。

国防安全研究院学者苏紫云向中央社表示，若能预先储存美方弹药在台湾，便印证美军落实协助台湾的承诺，也代表美方将台湾视为「准盟邦」。国家政策研究基金会副研究员揭仲则称，现在谈论美军预储弹药言之过早，毕竟美国的拨款法案中仍无相关计画。

民进党立委王定宇在其个人脸书页面上表示，若美国将「军备库」设于台湾，则代表美方视台湾为正式且重要的盟友，也是美国对台「战略模糊」走向「台湾安全议题战略清晰」的重要转变。政治评论者唐湘龙认为，如果美国将弹药放在台湾，那表示台湾确实随时有可能会发生军事冲突。因为台湾身为岛屿，发生战争会没有补充弹药的机会。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社、中央社、新华社）

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