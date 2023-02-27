路透：台湾今年国防预算将为「全面封锁」做准备

台湾国防部提交的一份预算报告显示：今年度国防开支以「预计台湾海峡将被全面封锁」为前提，准备充足的武器和军机零组件库存。此外，台湾防长邱国正上周曾提到，正在与美军洽谈是否将其储备弹药存放于台湾，引发各界讨论。
（德国之声中文网）自去年美国前众议院议长佩洛西访台之后，中国加强对台湾的军事威慑力度，除了去年8月在台湾周边实施了大规模环台军事演习之外，解放军军机进入台湾的防空识别区（ADIZ）的次数更是逐年倍增。作为应对此现象的措施之一，台湾国防部表示，已从去年开始检视其战略燃料储备和维修能力。
路透社周一（3月13日）查看了一份由台湾国防部提交给立法院的预算报告，其内容提到，2023年台湾的国防开支将侧重于为中国将来可能采取的「全面封锁」战略准备充足的武器和设备，包括增加F-16战斗机的零部件和武器库存等。
台湾国防部在该报告中提到，中国解放军持续开展联合部队行动，着眼于控制台湾的战略重地和防止外国军队进入。因此必须在「预计台湾海峡将被全面封锁」的情况下，准备充足的武器和军机零组件库存，「以加强战斗的连续性」。该部表示，将在今年的预算中优先考虑美国制造的武器，包括毒刺防空导弹以及海马斯高机动性多管火箭发射系统（HIMARS）移动火箭发射器。
台湾国防部在对来自中国的威胁评估中指出：「最近中共军队的演习和训练模式已经从单一军种调整为陆、海、空和火箭部队的联合行动，代表他们正从训练转向战斗准备。」该部也称，中国希望提升其进入「第二岛链」的能力，目的是扼制巴士海峡、宫古海峡和对马海峡，因为「这三条水道对于进入太平洋和东中国海至关重要」。
中国国家主席习近平过去多次对台湾展示「不承诺放弃使用武力」的态度，他在3月13日人大闭幕时发表讲话重申，在台湾问题上坚持一个中国原则和九二共识，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和台独分列活动，坚定不移推进祖国统一进程。当提到国防策略时他也表示，中国必须实现军队现代化，「把军队建设成钢铁长城」。
上周台湾国防部长邱国正在立法院备询时证实，正在与美军洽谈是否将在南韩、日本、菲律宾的储备弹药存放于台湾，此事引起台湾各界关注。
国防安全研究院学者苏紫云向中央社表示，若能预先储存美方弹药在台湾，便印证美军落实协助台湾的承诺，也代表美方将台湾视为「准盟邦」。国家政策研究基金会副研究员揭仲则称，现在谈论美军预储弹药言之过早，毕竟美国的拨款法案中仍无相关计画。
民进党立委王定宇在其个人脸书页面上表示，若美国将「军备库」设于台湾，则代表美方视台湾为正式且重要的盟友，也是美国对台「战略模糊」走向「台湾安全议题战略清晰」的重要转变。政治评论者唐湘龙认为，如果美国将弹药放在台湾，那表示台湾确实随时有可能会发生军事冲突。因为台湾身为岛屿，发生战争会没有补充弹药的机会。
（路透社、中央社、新华社）
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