 路透：印度数月来禁止军用无人机使用中国产零部件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2023

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路透：印度数月来禁止军用无人机使用中国产零部件

据路透社报道，出于对安全漏洞的担忧，印度近几个月来已禁止国内军用无人机制造商使用中国制造的零部件。不过，在军用无人机制造方面，印度仍面临着成本高和缺少技术的障碍。

印度总理莫迪2022年5月参加新德里举行的无人机展开幕式

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（德国之声中文网）路透社援引不愿透露姓名的印度军方和工业界人士报道，印度安全部门领导人担心，中国制造的无人机通信、摄像和无线电传输部和操作系统可能存在安全漏洞，会泄露搜集到的情报。

路透社看到的文件显示，禁止国内军用无人机制造商使用中国制造的零部件是对印度自 2020 年起分阶段限制进口侦察无人机的补充，正在通过军事招标实施。2020年，印度发布101种武器进口禁令，其中包含固定翼迷你无人机。2022年2月，印度又宣布禁止进口除用于研发、国防和安全目的外的外国无人机。

路透社看到的一份会议记录写道，在今年2月和3 月两次讨论无人机招标的会议上，印度军方官员告诉潜在投标人，"出于安全原因，不接受来自'与印度有陆地边界的国家'的设备或子部件"。会议记录没有点名军方官员的身份。一份标书中写道，这些子系统存在 "安全漏洞"，可能泄露重要的军事数据，因此要求供应商披露组件的来源。

美国国会于 2019 年禁止五角大楼购买或使用中国制造的无人机和零部件

中国研制的攻击-2无人机是空中侦察、精确打击和应急通讯的平台

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一名印度高级国防官员告诉路透社记者，"邻国"是指中国。他同时指出，尽管网络攻击令人担忧，但印度工业对中国这个世界第二大经济体已经有依赖性。

印度已拨出 1.6 万亿卢比（197.7 亿美元）用于 2023-24 年度的军事现代化建设。其中 75% 将保留用于国内工业。

印度在本土军用无人机制造上的难题

萨米尔·乔希（Sameer Joshi） 是总部位于班加罗尔的新空间研究与技术公司的创始人。该公司为印度军方提供小型无人机。他说，无人机供应链中 70% 的部件是中国制造的。"因此，如果我和一个波兰人谈生意，他的无人机仍有部件来自中国。"

乔希说，转而使用非中国制造会让成本大幅上升。而且，一些制造商仍在从中国进口材料，但会 "贴上白标"，以便控制成本。

印度缺乏制造某些类型无人机的高科技。国营的印度航空发展机构（ADE）负责人迪利普（Y. Dilip） 说，由政府资助的中空长航时无人驾驶系统的国产化项目至少会推迟五年。他说，这一名为 "Tapas"的平台已达到了大多数的要求，但还需要进一步努力，才能实现军方的目标，即制造出能达到 30,000 英尺的作战高度，并能在空中飞行 24 小时的无人机。迪利普说，目前的主要问题是发动机，无论国产还是印度进口的发动机都不符合要求。

除了"Tapas"计划外，印度航空发展机构还在研发隐形无人机和高空长航时无人机，但这两个平台都还需要数年时间才能完成。

为了填补这些空白，印度今年 6 月宣布将以超过 30 亿美元的价格从美国购买 31 架 MQ-9 无人机。

印度智囊团马诺哈尔·帕里卡尔国防研究与分析研究所的无人机专家纳兰（R.K. Narang） 说："必须有一个连贯的国家战略来填补无人机领域的空白。"

印度财长西塔拉曼承诺，今年将把 2326 亿卢比（28.3 亿美元）国防研发预算的四分之一用于私企

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印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）二月份承诺，今年将把 2326 亿卢比（28.3 亿美元）国防研发预算的四分之一用于私营企业。

无人机专家纳兰指出，印度大型私营企业在研发方面的投资仍然很少。新空间研究与技术公司的创始人乔希说，风险投资者回避军事项目的原因是准备时间长，而且有可能得不到订单。

这位高级国防官员说，印度需要接受更高的成本，以促进国内制造业的发展。他说，如果在印度生产现在可以从中国购买的设备，那么成本将增加 50%。"作为一个国家，我们需要做好准备，帮助这里建立生态系统。"

（路透社等）

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