路透：习近平或不出席新德里G20峰会

（德国之声中文网）一名印度高级官员告诉路透社，印度方面知道，中国总理，而不是习近平，将前往印度参加G20峰会。

两名中国外交官和另一名G20国家的政府官员也向路透社表示，习近平可能不会去印度参加G20峰会。这两名中国外交官说，这一消息是中国官员告诉他们的，但他们并不知道习近平不出席G20峰会的原因。

所有上述官员都不愿透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发布消息。印度外交部和中国外交部发言人都没有回答路透社的有关询问。先前，美联社的报道曾提到，习近平预计将出席G20峰会。

印度的G20峰会被视为习近平和美国总统可能举行会晤的一个场合。上一次的拜习会就是去年11月在印尼巴厘岛峰会期间举行的。拜登现已确认将出席新德里的G20峰会。俄罗斯总统普京则已宣布，他不会前往，而是派外长拉夫罗夫与会。

何时可能再有拜习会？

人们对新的拜习会登场有很高的期待。最近几个月，美国高级官员密集访华，美国商务部长雷蒙多本周早些时候也访问了中国。路透社在报道中写道，"两个超级大国"正寻求稳定一系列贸易和地缘政治问题带来的紧张关系"。

习近平和拜登下一次举行面对面会谈的机会是11月12日至18日在旧金山举行的亚太经济合作组织会议。

中国今年取消严苛的新冠边境管制措施后，去年10月打破先例开始第三个任期的习近平很少出访。不过，上周他前往南非参加了金砖国家领导人峰会，并同印度总理莫迪举行了罕见的会晤，讨论如何缓解两国的紧张关系。2020年的中印边境冲突造成24名士兵死亡，两国关系恶化。

G20峰会现已举行多次部长级预备会议，但未能达成共识，因为俄罗斯和中国反对在联合声明中包含谴责俄罗斯去年入侵乌克兰的内容。

（路透社）

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