路透：中美举行核会谈 中方称对台不诉诸核武

中国一贯主张其核武力量维持在“国安所需的最低水平”，但美国担忧，若台海两岸开战，中国还是可能动用核武器。对此，中方在最近的一场半官方会议上声称，在台湾问题上不会诉诸核武。

（德国之声中文网）路透社週五（6月21日）独家报道，今年3月，美国和中国在上海时隔5年首度举办了半官方的核武会谈；据2位美方代表说法，中方称在台湾问题上不会诉诸核武器。

会谈的美方代表、美国智库太平洋论坛（Pacific Forum）核武政策学者桑托罗（David Santoro）说：“中方告诉美方，他们完全有信心，认为中国即使不用核武，也有能力打赢一场对台湾的传统战争。”

根据中国外交部多次重申的说法，中国“始终坚定奉行自卫防御的核战略……不对无核武器国家和无核武器区使用核武器……始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平”。

盡管如此，有分析认为这是有先决条件的，也有人担心中国还是可能动用核武对付台湾的盟友。美国国防部去年10月曾提出分析指，在台海两岸爆发一场传统战争的情况下，如果中国吞败、威胁到中共统治，那么中国也会考虑动用核武器，以恢复吓阻能力。

面对中国威胁 台湾导弹足够自卫吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国不会率先使用核武？

桑托罗指出，美国想知道中国是否仍坚守“不率先使用”和“最低吓阻”核武政策。据他引述，中方说：“什么都没变，一切照旧，你们太夸大了。”中方还称，中国对于跟美国在核武领域达到势均力敌、甚至超前美国，并没有兴趣。

另一位美方代表、亚洲协会政策研究院（ASPI）学者莫里斯（Lyle Morris）证实了桑托罗的描述。

莫里斯说，中方认为其面对美国攻击的反击能力还不够，并且主张其扩张武器库是以“吓阻”为基础的军事现代化，为的是因应美国在飞弹防御系统、监控能力的进步，以及美国与盟友的关系加强等各种局势进展。

在印太安全局势日益紧张之际，美国、英国与澳大利亚2021年成立同盟（AUKUS，又称奥库斯），去年3月进一步宣布澳大利亚向美国购买核潜舰的协议，且英美将向澳大利亚共享技术、协助其打造新型核潜舰。

此外，美国、韩国去年4月发布《华盛顿宣言》，强化美韩安保，也成立磋商小组，以利双方协调、因应可能的核武攻击。对于上述局势，中国批评美方“挑动阵营对抗”、“引发严重核扩散风险”。

美忧中国扩张核武库

据路透社报道，3月的美中核武对谈为期2天，美方派出6人，包含学者和前官员；中方的代表则包含解放军的前军官。事实上，这场会谈属于“二轨对话”，参与者通常是权威专家，但不直接参与当前政策制定；政府与政府之间的谈判则称为“一轨对话”。

报道称，美国国务院对此会谈知情，但并未参与；一名发言人表示，这样的讨论可能是“有益”的，但无法取代正式的谈判。中方代表和中国国防部并未回应置评请求。

美中两国去年11月曾短暂重启政府间的核武谈判，但自此便陷入停滞。主管军控事务的美国官员詹金斯（Bonnie Jenkins）5月在国会指出，美国去年在正式会议上曾针对降低核武风险提出方案，但中方并未回应。

在3月的二轨会议上，美方代表也称中方并未谈及中国在核武现代化方面的具体细节。一位美国国务院发言人说，对于中国扩张核武库一事，北京拒绝参与实质讨论，因此引人质疑其“本来就很模糊”的“不率先使用核武”政策。

中国的武器库如今包含反舰巡弋飞弹、轰炸机、洲际弹道飞弹、潜舰等；华府智库史汀生中心（Stimson Center）的核武政策学者阿尔伯克（William Alberque）认为，这已经超过中方所说的“维持国安所需的最低水平”。

在阿尔伯克看来，中国正是藉由维持“风险与不透明”，削弱美国的核武优势；对中国而言，“没有必要”展开建设性的谈话。

阿尔伯克并未参与3月的美中二轨对话；在美中关系陷入僵局之际，他认为这样的对谈是有帮助的。在涉及核武的议题上，“重要的是完全不抱任何期待、继续跟中国沟通”。

中国带来的核武风险有多高？

美国国防部去年的“中国军力报告”推估，中国已有500多枚作战可用的核弹头，而且到2030年之前可能超过1000枚。

当时，台湾国防安全研究院军事战略暨产业所所长苏紫云曾告诉DW，中国核弹头的增长“的确是比较快一点”。中国过去对外主张维持最低限度的核武力量，但苏紫云分析，北京欲把核弹头数量翻5倍到达1500枚的规模，可见正从“核吓阻”走向“核胁迫”的目标。

现阶段，全球共有9个拥核国，包含美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜及以色列。目前可用的核弹头数目最多的是美国和俄罗斯，分别有1770枚和1710枚。

根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今年6月的最新报告，中国扩大核武库的步调，比其他国家都来得快；此外，依现在的发展，中国的洲际弹道飞弹（ICBM）总数可能在未来10年内超越美国和俄罗斯。报告估计，中国当前有238枚洲际弹道飞弹，美国有800枚，俄罗斯有1244枚。

中国国家主席习近平的目标是在2049年把解放军打造成“世界一流”，此前要在2035年“基本实现国防与军队现代化”。

自2020年起，中国加大力道推动军事现代化，除了研发新一代的弹道飞弹潜舰，也在测试高超音速武器，并举行配备核武的定期海上巡逻。

另一方面，中国的军费支出位居全球第二，仅次于美国。今年3月的全国人大会议上，中国公布今年的军费提高到1.67万亿人民币，增幅为7.2%。在习近平任期之初的2013年，中国军费约7200亿元人民币，如今已增加1倍以上。

（综合报道）

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