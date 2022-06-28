 路透：中國阻擋聯合國發布新疆人權報告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2022

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路透：中國阻擋聯合國發布新疆人權報告

聯合國人權高級專員巴切萊特5月訪問中國之後，外界一直等待她在8月卸任前，發布其承諾已久的新疆人權報告。不過路透社報導，一封中國信函顯示，北京當局正試圖擋下這份報告。

Schweiz | UN Menschenrechtsrat | Michelle Bachelet

聯合國人權高專巴切萊特2022年5月的中國新疆行受到人權團體批評，認為她成為替中國洗白的看板人物。

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今年6月美國禁止進口涉及強迫勞動的新疆商品，一名高級官員18日透露，包括歐盟和加拿大在內，也將會實施類似的禁令，這呼應了早前美國國務卿布林肯的呼籲，他曾經號召更多盟邦和夥伴共同加入抵制新疆商品的行列，把強迫勞動排除於全球供應鏈。

《法兰克福汇报》刊登的评论认为，习近平把自己塑造成一个中华民族的统一者，将现在的新疆视为所谓和谐共处、民族团结的标志。 《南德意志报》则关注中国在经济发展和疫情防控之间的两难。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平本周在新疆“调研考察”。这是他8年来首次访问这个西北边捶地区。这也是习近平数天来首次公开露面。在新华社发布的照片中，习近平未戴口罩，微笑着站在少数民族群众中间。

聯合國人權高專巴切萊特日前表態不連任，並稱新疆報告發布前「將先請（中國）政府過目，徵求事實意見」。她的任期僅剩約2個月，報告會否順利在此之前發布受外界質疑。多名專家指，巴切萊特中國之行引發的一系列爭議，已對聯合國機制構成打擊。

联合国人权事务高级专员办事处负责人巴切莱特6月13日在日内瓦人权理事会演讲时出人意料宣布，不寻求连任。

(德國之聲中文網) 根據路透社，一封由三國外交官證實的中國信函，要求聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）不得發布新疆人權報告。

巴切萊特5月曾至中國新疆訪問，但是因為行程均受中國安排，並強調只有「訪問」，沒有「調查」，軟弱的立場遭到人權團體嚴厲批評。

雖然巴切萊特表示，因個人原因不尋求連任聯合國職務，但在她8月31日離開之前，會發表一份關於新疆的人權報告。

此前，人權組織指控中國政府虐待新疆維族穆斯林，包括將他們拘留在「再教育營」中，以及強迫勞動等侵犯人權的行為。然而中國政府極力否認這些指控。

信中寫了什麼？

四位消息人士，包括三位外交官和一位不願透露姓名的人權專家說，中國撰寫的這封信對新疆報告表示「嚴重關切」，要阻止其發布。

他們說，中國從6月下旬開始在駐日內瓦的外交使團中分發這封信函，並要求各國在上面簽字以示支持。

信中提到巴切萊特辦公室時說：「（關於新疆的）評估報告如果公佈，將加劇人權領域的政治化和集團對抗，破壞人權高專辦的可信度，並損害人權高專辦與成員國之間的合作。」並寫道：「我們強烈要求高級專員女士不要發表這樣的評估。」

中國駐日內瓦外交使團的發言人劉玉印沒有說是否發出了這封信，也沒有回答關於其內容的問題。

劉玉印說，最近有近100個國家在與新疆有關的問題上向中國表示支持，「並反對以人權為藉口干涉中國的內政」，強調7月8日結束的聯合國人權理事會上，這些國家已經透過公開聲明和「聯合信函」表達這樣的立場。

Treffen zwischen Präsident Xi Jinping und Michelle Bachelet

圖為北京街頭大力放送中國國家主席習近平與聯合國人權高專巴切萊特會面的影像，營造中國為人權大國的形象。

中國外交部發言人此前告訴路透社，巴切萊特在訪問新疆時看到的是「一個真正的新疆，一個安全和穩定的社會」。該發言人說，一些國家企圖利用新疆問題「抹黑中國的形象」，這種企圖不會得逞。

目前還不清楚巴切萊特是否收到了這封信，人權高專辦發言人也拒絕就此事發表評論。但發言人補充，新疆人權報告在公開發布前正在定稿，其中包括發布前先徵求中國意見的標準做法。

該報告將討論中國對新疆維族穆斯林的待遇。一個人權專家小組在三年多前就開始為報告收集證據，但報告的發布被推遲了數月，原因不明。

誰簽署了中國信函？

路透社無法確定有多少人簽署了這封信。四個消息來源之一，一位駐日內瓦的外交官表示他的國家支持中國立場。

路透社還看到的這封信的另一個版本，其中對巴切萊特提出更多批評，稱新疆報告 「未經授權，嚴重違反了人權高專辦的職責」，並將損害她的個人信譽。

目前還不清楚是誰授權或如何編輯這封信件，但簽署該信的外交官說，溫和的版本才是最終版本。

與其他國家一樣，中國有時會在位於日內瓦的人權理事會中，透過要求其他國家簽署其政治聲明等外交備忘錄來尋求支持。

這些備忘錄有時會影響由47名成員組成的理事會決定，理事會的行動不具有法律約束力，但可以授權對涉嫌侵權行為進行調查。

兩位日內瓦的外交官說，中國的這封信是一個罕見的例子，證明北京試圖直接遊說巴切萊特。他們說，由於經濟關係密切，各國有時很難在這樣的時刻對中國說不。

（路透社）


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