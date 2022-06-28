路透：中國阻擋聯合國發布新疆人權報告

(德國之聲中文網) 根據路透社週二（7月19日）報導，一封由三國外交官證實的中國信函，要求聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）不得發布新疆人權報告。

巴切萊特5月曾至中國新疆訪問，但是因為行程均受中國安排，並強調只有「訪問」，沒有「調查」，軟弱的立場遭到人權團體嚴厲批評。

雖然巴切萊特表示，因個人原因不尋求連任聯合國職務，但在她8月31日離開之前，會發表一份關於新疆的人權報告。

此前，人權組織指控中國政府虐待新疆維族穆斯林，包括將他們拘留在「再教育營」中，以及強迫勞動等侵犯人權的行為。然而中國政府極力否認這些指控。

信中寫了什麼？

四位消息人士，包括三位外交官和一位不願透露姓名的人權專家說，中國撰寫的這封信對新疆報告表示「嚴重關切」，要阻止其發布。

他們說，中國從6月下旬開始在駐日內瓦的外交使團中分發這封信函，並要求各國在上面簽字以示支持。

信中提到巴切萊特辦公室時說：「（關於新疆的）評估報告如果公佈，將加劇人權領域的政治化和集團對抗，破壞人權高專辦的可信度，並損害人權高專辦與成員國之間的合作。」並寫道：「我們強烈要求高級專員女士不要發表這樣的評估。」

中國駐日內瓦外交使團的發言人劉玉印沒有說是否發出了這封信，也沒有回答關於其內容的問題。

劉玉印說，最近有近100個國家在與新疆有關的問題上向中國表示支持，「並反對以人權為藉口干涉中國的內政」，強調7月8日結束的聯合國人權理事會上，這些國家已經透過公開聲明和「聯合信函」表達這樣的立場。

中國外交部發言人此前告訴路透社，巴切萊特在訪問新疆時看到的是「一個真正的新疆，一個安全和穩定的社會」。該發言人說，一些國家企圖利用新疆問題「抹黑中國的形象」，這種企圖不會得逞。

目前還不清楚巴切萊特是否收到了這封信，人權高專辦發言人也拒絕就此事發表評論。但發言人補充，新疆人權報告在公開發布前正在定稿，其中包括發布前先徵求中國意見的標準做法。

該報告將討論中國對新疆維族穆斯林的待遇。一個人權專家小組在三年多前就開始為報告收集證據，但報告的發布被推遲了數月，原因不明。

誰簽署了中國信函？

路透社無法確定有多少人簽署了這封信。四個消息來源之一，一位駐日內瓦的外交官表示他的國家支持中國立場。

路透社還看到的這封信的另一個版本，其中對巴切萊特提出更多批評，稱新疆報告 「未經授權，嚴重違反了人權高專辦的職責」，並將損害她的個人信譽。

目前還不清楚是誰授權或如何編輯這封信件，但簽署該信的外交官說，溫和的版本才是最終版本。

與其他國家一樣，中國有時會在位於日內瓦的人權理事會中，透過要求其他國家簽署其政治聲明等外交備忘錄來尋求支持。

這些備忘錄有時會影響由47名成員組成的理事會決定，理事會的行動不具有法律約束力，但可以授權對涉嫌侵權行為進行調查。

兩位日內瓦的外交官說，中國的這封信是一個罕見的例子，證明北京試圖直接遊說巴切萊特。他們說，由於經濟關係密切，各國有時很難在這樣的時刻對中國說不。

（路透社）



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