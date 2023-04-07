路透：中國造5億美元海底電纜 抗衡美國

（德國之聲中文網）路透社週四（4月6日）獨家報導，中國國營的電信公司正在開發價值5億美元的海底光纖電纜網絡，連接亞洲、中東和歐洲，與美國的類似項目互別苗頭。

4位知情人士告訴路透社，中國3大電信業者——中國電信集團有限公司（中國電信）、中國移動通信集團公司（中國移動）和中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通），正在籌劃該海底電纜計畫，這將是最先進與涵蓋面最廣的海底電纜網絡之一。

此一海底電纜計畫稱為EMA（Europe-Middle East-Asia，即歐洲－中東－亞洲），將連接香港與海南島，然後連通新加坡、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及與法國。

知情人士指出，EMA電纜將耗資約5億美元，由中國的華海通信技術有限公司（HMN Tech）負責製造與鋪設，中國官方會予以補貼。該公司的前身由華為公司持有大部分股權，目前則主要由亨通光電持股。

中國外交部給路透社的聲明中只表示，「中方一直鼓勵中國企業開展對外投資與合作」，並未直接回應EMA電纜項目。中國電信、中國移動、中國聯通、華海通信與亨通光電公司則未回應路透社置評請求。

中美海底電纜角力

目前全球海床共有400多條海底電纜，乘載了超過95%的國際互聯網傳輸流量，這些纜線數十年來是掌握在通訊與科技公司手中。然而，由於海底電纜有可能成為間諜與破壞行為的對象，近年逐漸變成中國和美國之間角力的重中之重。

路透指出，中國的EMA電纜計畫是為了與美國SubCom公司正在建設的海底電纜互別苗頭，後者稱為SeaMeWe-6（Southeast Asia-Middle East-Western Europe-6，即東南亞-中東-西歐6號）。該電纜耗資6億美元，同樣將從新加坡連到法國，通過巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及等國。

今年3月，路透社的報導指出，SeaMeWe-6項目的參與者，原本也包括中國電信、中國移動、中國聯通及其他國家的電信業者，而且2020年曾決定由華海通信負責鋪設；不過，由於去年美國政府施壓，該合同最後改由美國SubCom公司接手。

當時美國曾向外國電信公司提供數百萬美元的培訓補助金，以換取他們選擇美國SubCom而非中國的華海通信。另外，美國商務部2021年12月還曾制裁華海通信，指控其企圖取得美方科技來幫助中國解放軍實現現代化。

美方擔心中方或有間諜行動，欲取得經遠洋海底光纖纜線傳輸的敏感資訊。過去4年間，亞太地區至少有6個民間海底光纜標案，由美國政府出手，設法不讓華海通信得標，或是強迫電纜重新佈線、放棄鋪設，從而不讓美、中領土直接連通，SeaMeWe-6便為一例。

4名知情人士表示，去年SubCom贏得該合同後，中國電信和中國移動便退出SeaMeWe-6項目，與中國聯通一起規劃EMA電纜。3間公司預計將擁有該纜線一半以上的股份，但也有與外國夥伴合作。其競爭對手SubCom拒絕針對EMA發表評論。

美國國務院發言人說，美國支持自由、開放和安全的互聯網，各國應該優先考慮安全和隱私，將「不可信的供應商完全排除」於無線網絡、地面和海底電纜、衛星、雲服務和數據中心的建設。該發言人沒有提及華海通信或者中國。

中國外交部則在聲明中表示，中方反對美國有關海底電纜的阻撓行動，稱其「違反既定國際規則」，並表示：「美方應停止編造和散播所謂數據監控活動的謠言，停止對中國企業的污衊抹黑。」

圖為正在計畫的北極光纖電纜示意圖資料照

此前，《金融時報》曾於3月中報導，北京也曾企圖阻止、延誤他國企業在南海鋪設、維護海底網路電纜的申請計畫。該報導引述多個業內消息來源，稱中國刻意刁難、延遲審批他國企業申請在中國領海外鋪設海底電纜的許可證，迫使企業繞道而行、避免在南海施工。

報導稱，此舉將讓北京握有籌碼，可以要求在這些網路基礎設施的搭建計畫中，安插自家的公司、船舶或人員。

分裂世界

路透社指出，建設大型海底電纜項目通常需要至少3年時間。相關人士表示，中方公司希望在今年底之前敲定合同，並在2025年底之前啟用EMA電纜。

1位參與該協議的消息人士告訴路透社，EMA電纜將使中國在中美角力中獲得戰略優勢。首先，該電纜會在香港、中國和全世界其他地方之間建立起超高速的網絡，這是美國一直想避免的。

此外，EMA為中國電信運營商提供了更大的覆蓋範圍和相關保護，以防他們將來被排除在美方電纜之外。消息人士稱：「這就像各方在用頻寬武裝自己。」

在歐亞之間，中國和美國各自建設電纜的情況前所未見。有分析師表示，這顯示了電纜、數據中心和移動電話網絡等互聯網基礎設施，可能在未來10年內分裂的早期跡象。

美國智庫RAND國防研究員希思（Timothy Heath）表示，各國可能會被迫在中美電纜間選邊站，甚至可能讓網路銀行、衛星系統等推動全球經濟往來的傳輸工具，速度變慢或可靠性變低。他表示：「我們似乎正朝著一條美國主導的互聯網和中國主導的互聯網生態系統的道路前進。美國和中國在信息技術領域越是與彼此脫離，開展全球商業和基本功能就越困難。」

德國智庫墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）則表示，如果數據必須遵循華盛頓和北京所批准的路線走，那麽美中將更容易操縱和監視這些數據；互聯網用戶將面臨服務質量下降，世界各地的互動或做生意將變得更加困難。

（路透社、《金融時報》等）

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