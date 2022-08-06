路透：中國「清零」讓更多女性不想生育

（德國之聲中文網）中國清零的防疫政策不只徹底影響中國當代人的生活，也正在重塑生養下一代的未來計畫。根據路透社報導，受清零政策影響，越來越多的中國女性正重新考慮生育計畫，甚至不想在中國生育。

「我絕對不希望我的孩子，在一個政府可以隨便找上門來為所欲為的國家裡生活，承受不確定性。」克萊爾－姜（Claire Jiang）向路透社表示，今年春天上海封城期間，看到當局如何為了清零行使特殊權力，這令她「不再想再中國生孩子」。

今年5月，上海因新冠疫情爆發實施封城，「我們是最後一代」的話題標籤一度在中國社交媒體廣傳，引發熱議。在一段網路熱傳的影片中，上海警察上門要帶走全樓居民前往異地隔離遭到拒絕，警察威脅：若不服從「會被懲罰，還會影響你們三代」，一名男士回覆道：「我們這是最後一代，謝謝」。

儘管「我們是最後一代」的話題標籤隨即遭到審查刪除，但後續效應仍在發酵。姜小姐告訴路透社，這句話「真的很有共鳴。」

不只是姜小姐，一名在上海從事互聯網工作多年、與當地人結婚的台灣王小姐（化名）也表示，清零確實讓她對生小孩開始有顧忌。

在接受德國之聲採訪時，年近30歲的王小姐透露，自己與先生原本計畫近一、兩年生小孩，但如果「清零意味著封控的話」，她會再三思。

「清零就時不時會面臨封控，封控期間是不能出門的。前陣子有幾個案件就是沒辦法及時出門看病，導致的意外。記得有個小孩發燒想去醫院看病，但社區居委會不讓，然後他爸爸就是開車硬闖出去，就是豁出去那種。」王小姐說。

王小姐認為，由於社區居委會大部分人「有點死板」，只知道命令是不讓出去就不讓出去，「在他們的觀念裡就是國家大於一切」。她說：「在這種背景的情況下，我就會非常非常擔心懷孕這件事。」

王小姐告訴德國之聲，若時不時封控，孕婦在懷孕期間不能出門，她擔心可能會因此憂鬱。若有狀況需要去醫院也可能遭遇阻礙，孩子生下來之後若要經常跑醫院，也會有很大影響。

生育率連帶被「清零」？

路透社報導指出，研究表明，大流行病和經濟的不確定性，在歷史上對全世界的出生率產生了影響。人口學家表示，特別是對中國來說，清零政策可能對女性的生育意願造成了深刻的損害。

在上海和中國其他地方的封控期間，許多民眾失去了穩定收入，或無法獲得足夠的醫療保健或食物，甚至遭當局強行進入住宅、帶至隔離。

人口學家指出，人們從諸如此類的事件中感到失去了對自己生活的控制，這可能對養育子女的目標產生重大影響。

「中國顯然是大政府，小家庭。」長期關注中國人口政策的美國威斯康星大學研究員易富賢稱：「中國的清零政策，導致了零經濟、零婚姻、零生育率。」

報導亦引述一份聯合國的中國報告稱，新冠疫情對首次生育產生了長期影響，婦女們提到了經濟上的不安全感、質疑新冠疫苗可能對胎兒有不好影響，以及在嚴格防疫限制下懷胎和照顧嬰兒的困難。

「那些可能已經考慮在明年生孩子的夫婦，肯定會推遲這些計劃」。聯合國人口基金駐中國代表庫爾森（Justine Coulson）說：「那些真正感到不確定的夫婦，已經無限期地推遲（生育計畫）了」。

針對該報導，中國國家衛生委員會和計劃生育委員會沒有立即回應路透社的評論請求。

新冠疫情爆發以來，中國當局堅稱為拯救生命，有必要實行清零，並指出全世界有數百萬人死亡，但自新冠全球大爆發以來，中國官方通報的死亡人數只有5226人。

中國2022年出生率堪憂

根據聯合國7月的一份報告預測，中國14億人口最早可能在明年開始下降，屆時印度將取代中國成為世界上人口最多的國家。

聯合國專家認為，到2050年中國人口將減少1.09億，比他們之前在2019年的預測減少了3倍多。

人口學家也指出，今年中國的新生兒恐降至歷史最低點，從去年的1060萬嬰兒下降到1000萬以下——而這已經比2020年低上了11.5%。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

2022年中國官方人口數據預計要到明年初才會公布，但是中國部分地方近期公布的統計數據，已經引發擔憂。

中國人口第三大省河南的出生缺陷篩查——這是關注當地出生率的可靠指標——在2022年前6個月的同比下降了9.5%。其他地方也報告了新出生證明出現了兩位數的降幅，山東省擁有100萬人口的膠州，今年上半年的新出生證明數比去年同期下降了26%，江西省湖口市則下降了42%。

企業財報亦顯示了令人堪憂的跡象：配方奶粉生產商澳優乳業、紙尿褲生產商愛嬰氏和生產嬰兒床和嬰兒車的好孩子等公司稱，中國出生率下降是導致今年上半年虧損的因素。

路透社強調，上述這些數字都還沒有反映出今年稍早上海和其他地方封控造成的影響，但人口學家指出，這些數據確實讓人看到了過去兩年來中國嚴格的新冠防疫措施是如何影響出生率的，並預計2022年的情況只會更糟。

根本原因

2021年，中國的生育率為1.16，低於經合組織（OECD）的穩定人口標準2.1，是世界上最低的國家之一。早在上海封城之前，北京智庫宇華人口研究所（YuWa Population Research Institute）2月發表的一項調查已經顯示，中國婦女對生育的渴望是世界上最低的。

中國出生率前景黯淡，主要被認為與1980年至2015年期間實施的「一胎化」政策有關。儘管之後通過了「二胎」政策，2021年又推出「三胎政策」，並在過去一年多來祭出多項措施，如減稅、延長產假、加強醫療保險、住房補貼等，鼓勵生育，但仍被人口學家認為這些仍不足以提升出生率。

路透社報導指出，人口學家認為中國的高教育成本、低工資和眾所周知的長工時，以及新冠防疫政策和經濟增長問題，都是仍然需要解決的深層問題。

墨爾本大學人口學教授麥克唐納（Peter McDonald）告訴路透社，低出生率的一個關鍵根源就是性別不平等。根據世界經濟論壇，中國在性別平等指標上是146個國家中的第102位，位列末段。

（路透社等）

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