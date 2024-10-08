路透：中国解放军拟在赖清德国庆演说后军演

台湾将举行双十国庆典礼，台湾方面有消息指，中国解放军可能将以赖清德的演说内容“挑衅”为藉口，于台湾週边举行“联合利剑”军演。同时，台湾国防部也公布中国将发射火箭的消息。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德即将在10月10日于台湾总统府前发表国庆演说，庆祝中华民国建国113年。路透社週一（10月7日）引述不具名的台湾官员说法称，台湾官方收集的情报显示，“不论赖清德在10月10日说了什么”，中方都有可能在台湾週边举行另一场军演，并命名为“联合利剑－2024B”。

路透社查阅了一份台湾内部安全备忘录，内容显示台湾政府认为，北京有可能把演习归咎于赖清的的演说内容“挑衅”。备忘录中还指出，中国“不断试图刺探各国的红线，最大限度地延伸在灰色地带的行动”。

台湾及中国国防部则暂未对此回应。不过台湾行政院长卓荣泰8日上午接受台湾媒体采訪时表示：“中华民国举办双十国庆，中国哪一次高兴？”并重申“希望中国正视中华民国存在的事实”。

一名驻台北的外交人士告诉路透社：“如今中国的确不需要藉口在台湾周围举行军演。他们可以随时进行”，但报道指出，当前阻止中国对赖清德演说做出军事回应的，就是美国总统大选将近，北京不希望台海紧张局势成为国际观关注的焦点。

中国今年5月也曾在台湾周边举行联合利剑军演 图像来源: Kyodo News/IMAGO

台国防部：中国将发射火箭

在台湾即将迎来双十国庆之际，台湾国防部8日宣布，中国将于10月10日于西昌卫星发射中心发射运载火箭，将往西太平洋方向飞行，并经过台湾防空识别区。军演

今年5月20日，赖清德在就职演说中曾向中国当局喊话：“希望中国正视中华民国存在的事实”，并重申蔡英文任期内提出的“四个坚持”，其中便涉及两岸互不隶属框架。

该场演说被国民党等批评为“新两国论”。中国国台办则是批评赖清德“勾结外部势力”寻求台湾独立，谴责他违背台湾民意，破坏台海稳定。随后中国就在台湾周围启动名为“联合利剑－2024A”的“惩罚性”军演。

中国未回应“祖国说”

值得注意的是，中国至今尚未针对赖清德上週在台北的国庆晚会上称：“中华人民共和国是绝对不可能成为中华民国人民的祖国”的说法进行回应。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任、陆委会谘询委员张 五 岳此前向DW表示，“北京重视的一定不是国庆晚会的演说，是双十国庆的正式演说”，他强调两者“重要性不完全一样”，赖清德的“祖国说”若在国庆典礼演说抛出，“那（概念）当然就是很清清楚楚的，但是我相信国庆典礼他基本上不会是这种表述的。”

（路透社等）

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