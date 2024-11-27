路透：中国将以赖清德出访为借口再度军演

路透社报道，台湾安全官员评估，中国很可能以赖清德即将访问南太平洋邦交国并过境美国为借口，在台湾附近再度举行军演，目的是在特朗普上任前“画线立威”。

（德国之声中文网） 台湾总统赖清德将于本周六（11月30日）出访邦交国马绍尔群岛、图瓦卢及帕劳。路透社引述消息人士称，赖清德将过境美国夏威夷和关岛。台湾总统办公室尚未对外公布过境美国的具体地点和细节。

四名熟悉具体事宜的不具名台湾官员向路透社透露 ，台湾方面研判，北京可能会在赖清德12月6日结束访问前或之后不久进行军事演习。

中国今年已于5月和10月在台湾周边举行两轮大型军演，向台湾施压，分别称为“联合利剑－2024A”和“联合利剑-2024B”。

据台湾安全官员称，中国可能会“重新包装”在南海或东海进行的常规军事活动，使其更靠近台湾，并将其重新命名为“联合利剑-2024C”。

消息人士称，北京还可能会在赖清德访问期间扩大其常规“联合战备巡逻”的规模，并在访问结束时发起“有针对性的”演习。

中国今年已于5月和10月在台湾周边举行两轮大型军演 图像来源: Anadolu/picture alliance

中国利用军演“划红线”

一位官员对路透社指出，北京希望向即将上任的美国总统当选人特朗普的新政府表明，第一岛链是“中国的势力范围”，借赖清德出访举行军演只是“借口”。所谓第一岛链，是从日本经台湾、菲律宾至加里曼丹岛的区域，包围着中国的沿海海域。

该名官员表示，“北京希望在美国政府过渡期间画线立威，同时扩大其势力范围。” 他还补充说，军演实际上是针对美国及其盟友。

熟悉台湾周边安全评估的第三位消息人士称，中国可能会利用接下来的几周内的演习来试探特朗普政府的底线。

其中两名消息人士表示，更有利的天气条件可能会促使中国在赖清德出访期间提前或推迟展示武力。

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已有先例

台湾总统通常在往返遥远的邦交国时借道美国，并利用停留机会发表演讲和会见友台政界人士。目前与台北保持正式外交关系的国家仅存12个，赖清德将访问的马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳是其中三国。

中国对这次访问若作出军事反应并非史无前例。去年8月，时任副总统的赖清德过境美国返台时，以及去年4月时任总统蔡英文从加利福尼亚州返回时，中国都做出了军事回应。

赖清德及执政的民进党拒绝接受北京的主权主张，称台湾的未来只能由台湾人民决定。

中国大陆国台办新闻发言人陈斌华周三在例行记者会上称，台湾当局领导人所谓“过境”本质上是“倚外谋独”。

台湾国防部周三发出新闻稿表示，任何蓄意制造台海紧张情势的作法，都将对区域安全造成实质威胁、破坏和平稳定；既非两岸民众与国际社会乐见，也不是负责任现代国家应有表现。

（路透社）

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