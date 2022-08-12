路透：不畏中國軍演 美擬9月宣佈對台軍售

（德國之聲中文網）路透社週四（8月25日）引述消息人士報導，中國為回應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，在台灣周邊進行一系列軍事演習，讓華府感到緊張，但不足以刺激美國，立即大幅增加對台灣的武器銷售。

報導稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府和國會議員持續展現對台灣的支持，預計會在未來數週或數月會宣佈對台軍售項目。

熟悉美國對台軍售談判的消息人士告訴路透社，軍售重點在維持台灣目前的軍事系統和屢行現有訂單，而非提供更有可能加劇兩岸緊張關係的軍事能力。「比較可能的是對台出售槍砲彈藥，而非只是武器」，消息人士進一步說：「若發生對台禁運，台灣會需要更多軍需品和彈藥。」

消息人士透露，拜登政府最快9月就會宣佈軍售，這也表明在北京類封鎖的軍演下，不影響美國對台灣的支持。

白宮國家安全委員會尚未對路透社的評論請求作出回應。

早前，白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）被問及美國政府是否有同時考慮台灣遭入侵和封鎖等2種情況，他表示，相關情境確實都會納入考量，另稱軍售將旨在滿足台灣所面臨的、不斷變化的安全環境。

台灣駐美代表蕭美琴上週對路透社表示，對台軍售業務持續進行，台灣會努力確保軍購案能逐案處理，美國對台軍售常態化。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



對台軍售交付接連延宕

拜登政府的批評者認為，北京近期實施堪稱史上規模之最的環台軍事演習，像是敲響了警鐘，鼓勵華府為台灣做更多事情。

自2017年以來，美國政府已經批准了總價值超過180億美元對台軍售，其中大部分都是在前總統特朗普（Donald Trump）執政時期完成的。而在拜登的領導下，美軍售台武器接連發生交付延宕等問題。有報導稱，這是因為華盛頓與台北之間對於武器需求存在分歧。

8月初與佩洛西一同訪台的众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）在接受路透社採訪時，拒絕就任何新軍售的宣佈時間或範圍發表評論，只說台灣當局並沒有對武器交付的速度感到失望。

德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，美國政府的首要任務，似乎是確保交付先前大量積壓的武器銷售請求。

台灣老百姓如何應對中國軍演？

「中國欲消除中線規範」

美國國防部政策事務副部長卡爾（Colin Kahl）週三（8月24日）在五角大廈的記者會上提到，在佩洛西訪台後，中國在台灣周邊的軍事演習活動已經降溫，但是仍高於過去平常時期。

此外，卡爾稱中國利用佩洛西訪台為藉口製造危機，「設法實質上消除台灣與中國大陸之間的中線規範」，以此建立「新常態」，意圖讓國際社會退縮，但他說：「我們需要做的是，展現我們和國際社會其他成員不會被脅迫」。

卡爾表示，美國依舊致力於捍衛在此區域的盟邦、夥伴，致力於印度—太平洋的穩定、自由和開放，這也符合美國在該區域所有盟邦夥伴的利益，「而且我們會持續在任何國際法允許的地方的空中、海上行動，包括航行自由行動、通過台灣海峽等」。

（路透社）

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