路透：不畏中國軍演 美擬9月宣佈對台軍售

路透社週四（8月25日）報導稱，中國對台灣周邊展開一系列軍演，並未影響美國對台軍售計畫，美國亦不會在短期內提高軍售規模。知情人士表示，拜登政府最快9月公布新的對台軍售項目。
（德國之聲中文網）路透社週四（8月25日）引述消息人士報導，中國為回應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，在台灣周邊進行一系列軍事演習，讓華府感到緊張，但不足以刺激美國，立即大幅增加對台灣的武器銷售。
報導稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府和國會議員持續展現對台灣的支持，預計會在未來數週或數月會宣佈對台軍售項目。
熟悉美國對台軍售談判的消息人士告訴路透社，軍售重點在維持台灣目前的軍事系統和屢行現有訂單，而非提供更有可能加劇兩岸緊張關係的軍事能力。「比較可能的是對台出售槍砲彈藥，而非只是武器」，消息人士進一步說：「若發生對台禁運，台灣會需要更多軍需品和彈藥。」
消息人士透露，拜登政府最快9月就會宣佈軍售，這也表明在北京類封鎖的軍演下，不影響美國對台灣的支持。
白宮國家安全委員會尚未對路透社的評論請求作出回應。
早前，白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）被問及美國政府是否有同時考慮台灣遭入侵和封鎖等2種情況，他表示，相關情境確實都會納入考量，另稱軍售將旨在滿足台灣所面臨的、不斷變化的安全環境。
台灣駐美代表蕭美琴上週對路透社表示，對台軍售業務持續進行，台灣會努力確保軍購案能逐案處理，美國對台軍售常態化。
拜登政府的批評者認為，北京近期實施堪稱史上規模之最的環台軍事演習，像是敲響了警鐘，鼓勵華府為台灣做更多事情。
自2017年以來，美國政府已經批准了總價值超過180億美元對台軍售，其中大部分都是在前總統特朗普（Donald Trump）執政時期完成的。而在拜登的領導下，美軍售台武器接連發生交付延宕等問題。有報導稱，這是因為華盛頓與台北之間對於武器需求存在分歧。
8月初與佩洛西一同訪台的众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）在接受路透社採訪時，拒絕就任何新軍售的宣佈時間或範圍發表評論，只說台灣當局並沒有對武器交付的速度感到失望。
德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，美國政府的首要任務，似乎是確保交付先前大量積壓的武器銷售請求。
美國國防部政策事務副部長卡爾（Colin Kahl）週三（8月24日）在五角大廈的記者會上提到，在佩洛西訪台後，中國在台灣周邊的軍事演習活動已經降溫，但是仍高於過去平常時期。
此外，卡爾稱中國利用佩洛西訪台為藉口製造危機，「設法實質上消除台灣與中國大陸之間的中線規範」，以此建立「新常態」，意圖讓國際社會退縮，但他說：「我們需要做的是，展現我們和國際社會其他成員不會被脅迫」。
卡爾表示，美國依舊致力於捍衛在此區域的盟邦、夥伴，致力於印度—太平洋的穩定、自由和開放，這也符合美國在該區域所有盟邦夥伴的利益，「而且我們會持續在任何國際法允許的地方的空中、海上行動，包括航行自由行動、通過台灣海峽等」。
（路透社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。