 路易吉·博凯里尼：《马德里夜曲》选段 | 文化经纬 | DW | 16.07.2021

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路易吉·博凯里尼：《马德里夜曲》选段

路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段。

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路易吉·博凯里尼：《马德里夜曲》选段

路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。他1743年2月19日出生于意大利卢卡的一个音乐世家。早年在罗马学习，后来先后到维也纳和马德里，成为一位西班牙王子的宫廷音乐家。博凯里尼长期居住在西班牙，1805年死于马德里。

博凯里尼是古典主义时期最重要的器乐作曲家之一，创作了大量交响曲，弦乐三重奏，四重奏，五重奏等作品。作为大提琴演奏家，他的大提琴协奏曲也在音乐史上占有很高的地位。博凯里尼的作品旋律优美动听，和谐优雅且平易近人。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段“撤离”（La Ritirata）。吉他演奏吉安卡洛·拉多（Giancarlo Rado），由意大利快乐马卡合奏家乐团伴奏。

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