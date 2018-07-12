 跨越时空 柏林追思刘晓波 | 文化经纬 | DW | 13.07.2018

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文化经纬

跨越时空 柏林追思刘晓波

虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。

Gedenken 1. Jahrestag Todestag Liu Xiaobo Biermann (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

前东德民运人士比尔曼在追思会上演奏音乐并发表演讲。

(德国之声中文网)在教堂的一角，悬挂着一幅巨大的抽象画；现场观众人手一本的小册子上，也有同样的一幅画。这幅画省略了所有的脸部细节，但是人们依然能够辨认出画中的人物：那是一年多前，癌症晚期的刘晓波在医院中与妻子刘霞的合影。

画中的人物，并没有出现在周五晚间的纪念活动上，但他们是主角。刘霞刚刚在本周二脱离了软禁状态，获准离开中国，飞抵柏林；而诺贝尔和平奖得主刘晓波，则在一年前的今天因病去世。他在被诊断出肝癌之前，一直因煽动颠覆国家政权罪在监狱中服刑；而在被诊断患有绝症之后，他被送入了看守严密的医院，直至去世。

Berlin Gedenken 1. Jahrestag Todestag Liu Xiaobo Tienchi Martin Liao (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

廖天琪在活动上进行演讲

周五的刘晓波逝世周年纪念活动，早在几个月前就已经安排。独立中文笔会主席廖天琪、中国流亡作家廖亦武、前东德民运人士比尔曼等人都参与了这场活动的操办。当然，他们一开始都没有预料到刘晓波遗孀刘霞能够摆脱软禁、抵达柏林。廖天琪在发言中，代表刘霞向社会各界表示了感谢："刘霞委托我今天在这里向大家表示最诚挚的感谢。感谢德国社会、德国公众、德国政府，以及文化界的在场以及不在场的朋友们。刘霞清楚到知道，大家多年来一直支持刘晓波、也支持她本人。"

"努力让富起来的中国更公正"

廖天琪透露，在刘霞登上离开中国、前往欧洲的飞机时，同行的德国驻华大使对她说："从此时此刻起，你就彻底自由。"同时，廖天琪也指出，刘霞其实还没有获得完全的自由，因为她的弟弟依然留在中国，某种程度上依然是中国当局手中的人质；这一顾虑，也是刘霞没有出席本次追思会的重要原因之一。

Deutschland Kirche Gethsemanekirche in Berlin (picture-alliance/ ZB)

柏林客西马尼教堂

而当年东德的民主运动人士、艺术家比尔曼(Wolf Biermann)，则在发言中更为直白地指出："我们都不傻，都知道为什么刘霞获准离开北京的住所、飞向德国。这可不是因为什么人性的光辉，而是因为政治和经济交易。刘霞获得自由，甚至还要感谢美国的那个疯子总统。中国和美国之间要不是面临那么多的麻烦，他们怎么会需要拉拢欧洲呢？但是，我们依然能够为具体的某一个人得到拯救而感到高兴。"

曾经长年以记者身份在中国生活的美国作家、普利策奖得主张彦(Ian Denis Johnson)则在演讲中表示，希望西方国家在今后不要只是想着如何让中国更富有、更强大，也要记着让中国社会变得更人性、更公正。诺贝尔文学奖得主、一直关心中国人权问题的赫塔·穆勒(Herta Müller)则说，她早年也有受到罗马尼亚共产当局打压的经历，因此对刘晓波、刘霞的遭遇始终非常关切。她在为刘霞终于获准出国感到高兴的同时，也希望中国当局"能够改变其在人权问题上的姿态。"

Deutschland Berlin Gedenkveranstaltung für Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

德国前总统高克也出席了活动，但没有进行演讲。在东德民主化运动期间，牧师高克曾经扮演过重要角色。

"刘晓波仿佛超越了时空"

这场追思纪念活动的柏林客西马尼教堂，也在八十年代的东德民主运动中扮演着重要的角色。它是当时东德反对派人士的重要集会地点，曾经在1989年10月7日东德四十周年国庆时，为遭到警方追捕的街头示威民众提供庇护。此后的一个月里，该教堂日夜开放，举行烛光集会，主教更是在活动上公开要求东德进行民主化改革，直到当年11月9日柏林墙宣告倒塌。

更值得一提的是，同年天安门广场上的民主运动遭到武力镇压后，这座位于东柏林的教堂，为北京的死难者举行了多场追思、祈祷活动。而当时东德政府对发生在中国的"六四事件"的官方立场还是"坚决镇压反对派"。

Berlin Gedenken 1. Jahrestag Todestag Liu Xiaobo Herta Müller Wolf Biermann (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

比尔曼与赫塔·穆勒在活动开始前进行交谈。

出席周五刘晓波追思会的中国流亡作家廖亦武对德国之声表示："我们在这座教堂纪念刘晓波，就是把中国的这段苦难历史，和德国的柏林墙故事联系在了一起。刘晓波在今天的这座教堂里，就仿佛是一个超越时空的存在，成为了一个在柏林墙边中弹倒下的东德人。这个问题，比尔曼更有资格来回答，他一直在努力营救刘晓波、刘霞，还曾去努力说服德国总理默克尔，这正是基于1989年的精神。"

比尔曼则在接受德国之声采访时说，当年在这座教堂里为北京死难者聚会的德国民众，可要比今天面临大得多的风险。"没有比柏林客西马尼教堂更适合纪念刘晓波的地方了。这里依然延续了其历史传统。"

  • Friedensnobelpreis 2010 für Liu Xiaobo (picture-alliance/NTB scanpix)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    领奖台上的空椅子

    2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。由于家人也无法代为领奖，在2010年12月在挪威奥斯陆举行的颁奖典礼上，人们为刘晓波放置了一把空椅子，并将获奖证书和奖章放在椅子上。

  • China Aktivist Protest Regierung (AP)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    煽动颠覆国家政权罪

    因起草《零八宪章》被捕入狱的刘晓波于2009年12月被北京当局以"煽动颠覆国家政权罪"判处11年监禁。

  • Preisverleihung des P.E.N.- Zentrum an Liu Xiaobo, rechts Johano Strasser (DW/Juan Ju)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    刘晓波获德国笔会奖

    刘晓波获诺贝尔和平奖之前，德国笔会宣布将该年度赫尔曼·凯斯滕奖（Herrmann -Kersten-Preis）授予中国作家刘晓波。德国笔会主席约翰诺·斯特拉瑟尔（Johano Strasser）和替刘晓波领奖的时任独立中文笔会主席廖天琪。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    这个奖属于六四亡灵

    当刘霞告诉刘晓波，他获得了2010年诺贝尔和平奖时，刘晓波流着眼泪说出的第一句话就是，这个奖应当属于六四亡灵。刘晓波曾明确表示，六四民主运动以及这场运动被血腥镇压的结局改变了他的人生轨迹。

  • Zum Buch Die Republik auf dem Platz des Volkes – Tagebuch Mai / Juni 1989 FLASH-GALERIE (64memo)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    那个时代，那个地方：广场四君子

    1989年6月2日，刘晓波（中间手持麦克风者）、周舵、高新和侯德健4人来到天安门广场，开始绝食。他们表示，绝食是为了抗议戒严和军管，呼吁学生和政府以和平谈判、协商对话来解决双方对立。此后，被称为“四君子”的他们一直待在广场，直至六四凌晨。

  • Liu Xiaobo und Beiling in Peking (DW/Y.Xiaobing)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    “我一定要坚持”

    刘晓波曾说，为了给这些亡灵讨回公道，我作为幸存者对这些死者有一份没办法放下的责任。只要六四这件事没有得到公正的评价， 我一定要替他们做。不管效果怎样，我一定要坚持。" 这是刘晓波2000年夏天在家中与作家贝岭。多年之后，贝岭成为《刘晓波传》作者。

  • USA Fotoausstellung The Silent Strength of Liu Xia in New York (AP)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    纽约举办刘霞个人摄影展

    刘晓波获得诺贝尔和平奖后不久，夫人刘霞便遭到软禁。2012年美国纽约举办了题为“沉默的力量”（The Silent Strenth）的个人摄影展。

  • Internationales Literaturfestival Berlin Veranstaltung zu Liu Xiaobo Herta Müller (DW/S. Peschel)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    米勒朗诵刘霞的作品

    德国诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）是刘晓波文学活动在柏林的主要推动者和支持者。这名出生和成长于罗马尼亚的作家对专政和独裁有着亲身且独到的见解。这是她在柏林文学节期间朗诵刘霞的一首诗歌。

  • Internationales Literaturfestival Berlin Veranstaltung zu Liu Xiaobo (DW/S. Peschel)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    从未被遗忘

    柏林国际文学节多次以刘晓波和刘霞为主题举办讨论会。这是2016年的一次会议现场，邀请的嘉宾从左至右：独立中文笔会主席廖天琪、前德国驻华大使史坦泽（Volker Stanzel）、作家廖亦武和翻译。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    肝癌晚期

    2017年6月底，关押诺贝尔和平奖获得者刘晓波的锦州监狱证实，刘晓波被发现罹患肝癌，已经办理保外就医。据称一个“由8位国内知名肿瘤专家参加的医疗救治小组”为刘晓波制定了治疗方案。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    海外就医的愿望

    2017年7月3日，中国国家主席习近平到访德国前夕，德国联邦政府发言人在记者会上表示，德国政府已注意到有关刘晓波及其夫人到国外进行治疗的愿望，并“希望刘晓波能得到一切必要的治疗手段”。

  • China Liu Xiaobo (picture alliance/AP Photo/A.Wong)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    德美医生会诊

    2017年7月8日，负责救治刘晓波的中国医大一院发布了题为“美德专家称刘晓波到国外也没有更好的办法”的短消息。7月9日，前往中国参与会诊的一名德国医生和一名美国医生发表声明称， 他们相信刘晓波可以转运到国外接受治疗，但必须尽快进行。网上出现的相关会诊视频引起德方抗议。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    院方：病情垂危

    2017年7月11日，美国重申欢迎刘晓波赴美接受治疗。7月12日，中国医大一院罕见地在同一天内两次发布病情通报。下午的通报称，刘晓波“病情垂危”，医院正全力抢救。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/AP Video)

    “我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹

    缅怀晓波

    2017年7月13日，刘晓波因为肝癌引发多重器官衰竭在沈阳病逝，享年61岁。在社交媒体上，很多人缅怀这位民主斗士。


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