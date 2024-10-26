跨越台海的同婚之路：我们的关系非两岸缩影

台湾一年一度的同志大游行10月26日在台北登场，话题围绕在近期获得解套的“两岸同婚”，但政策放宽意味著实质平等吗？横跨台湾海峡的同性之爱，如何随著两岸局势变化而上下起伏？

（德国之声中文网）今年的台湾同志游行对Ryan来说独具意义。今天下午他将作为演讲嘉宾站上舞台发言，但主角不只他一人，还有身在海峡另一端的同性伴侣Righ。两週前，他们正式在台结婚登记，成为台湾自9月开放两岸同婚以来，第一对合法注记的同志伴侣。

“就是像做了一场梦，觉得这个是真的吗？​​”同游前，在北京在线受访的中国籍男同志Righ告诉DW。

2019年，台湾率先亚洲各国宣布同婚合法化，去年也进一步开放跨国同婚，允许母国同婚不合法的同志配偶与台湾伴侣在台结婚。然而，受限于政治因素与国安規范，5年来两岸同志伴侣一直被排除在这些权益之外。

“以前我都一直把他（Righ）当成远征的军人，或者是远洋渔船的船员，可能要几个月才会回来，可能一年只能回来一两次，都短短的，就是一直用这种心情去维系，不要一直去让政策面的这个阻隔浮现出来，因为浮现出来就会非常痛苦。”Ryan告诉DW。

横跨台湾海峡的异地恋，Ryan和Righ长跑了8年。起点是2016年的夏天，在高雄经营民宿的Ryan，因缘际会邂逅了赴台旅游、来自中国的Righ，两人就此相恋。

为了有朝一日不再分隔两地，他们3年前先在美国登记结婚，尔后向台湾提出申请，希望官方能比照两岸异性伴侣的規范，让Righ得以Ryan同性伴侣的身份赴台，却遭移民署驳回请求。在律师团的协助下，他们向行政法院提起诉愿、诉讼；一来一往的法律战，打了整整4年。

台湾伴侣盟担忧，要求两岸伴侣在第三地结婚须具备一定的经济门槛，可能造成阶级落差。图为去年台北同游资料照，非当事人。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

直到今年8月，台北高等行政法院判定Ryan及Righ胜诉，指两岸同性伴侣在第三地结婚，应该同等于异性婚程序，可来台湾团聚、申请居留。隔月，台湾内政部和陆委会以该案为依据，对两岸“第三地”同婚亮绿灯。

“终于可以把全心全意的爱好好放进去（这段关系），”Ryan说。视讯采訪当下，他和Righ两人轮番谈论对未来的打算，包括如何申请赴台的依亲居留、双方亲属的照护问题等，“这是重新开始的第一页，不是最后一页。我们历经了8年，才要去做别人第一天就应该要面对的挑战。”

受台海牵动的两岸婚姻平权之路

自2019年台湾同婚上路以来，两岸的局势变动巨大。台湾伴侣权益推动联盟（简称伴侣盟）秘书长简至洁告诉DW，外界原先预期两岸同婚能在2023年时，与跨国同婚一并通过，但“随著两岸关系紧张，再加上疫情影响，陆委会的态度也有了180度的改变”。

过去5年，简至洁一路陪伴并协助Ryan、Righ争取两岸同婚，对其中牵扯的“政治因素”深所有感。她说：“在两岸这一题我们要争取、推进的，不只是抵抗对于同志的污名⋯⋯两岸的同婚有一个新的战局，这个战局就是两岸关系。我们可以努力的是，让政府相信台湾人已经越来越支持同婚了，但是我们没有办法控制两岸关系，两岸关系不是我们说要努力就可以努力的。”

面对动荡的台海局势，Ryan坦言，即便台湾开放“第三地”两岸同婚，他内心仍未完全踏实，担心若两岸关系持续恶化，可能政策又会再有变动。“我们这个不安全感，可能会比其他的跨国（同志伴侣）更重。”

“有点像是罗密欧与茱丽叶。”Ryan形容自身处境：“两个家庭他们可能是仇家，当那个家族的掌权者在对抗，两个家族的孩子并没有办法控制、没有办法管上面怎么样去做，对我们来讲，爱上了就爱上了，其实它很难去选择。”

“第三地”同婚是什么？国安疑虑是假议题？

值得注意的是，根据台湾官方发布的函释，目前所开放的两岸同婚，并非指两岸同性伴侣可直接于台湾结婚登记，而是必须在同婚合法的“第三国”结为连理后，检附结婚及相关证明文件申请赴台团聚，接著得经过面谈；面谈通过后才能在户政机关办理结婚登记。

这样的規范，事实上是比照当前对两岸异性伴侣的规定。两岸的异性配偶若要在台湾登记结婚，也必须先在中国或第三地结婚，再透过面谈确保中国配偶不会构成安全或情报威胁，双方婚姻关系才算成立。

台湾跨国同性伴侣还等不到婚姻平权 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

对此，简至洁强调，在当前的台海局势与舆论压力下，台湾愿开放“第三地”两岸同婚，已是很大的里程碑。但她也担忧，于同婚合法的第三国结婚这项条件本身，就具有一定的经济门槛，长期而言恐怕会导致阶级落差，政府应进一步制定配套。

简至洁补充，以跨国同婚为例，部分受台湾外交部匡列的国家即便同婚不合法，来自该国的同志配偶仍可在检附相关文件后申请入台，从而进入面谈程序；面谈通过便可在台结婚。“我认为这是比较有实质平等的一个措施，但是对于两岸，陆委会就不愿意做这个配套。”她说。

台湾陆委会副主委梁文杰在规定松绑当日表示，“基于阻截跨境假结婚，避免衍生国安、社会资安的问题，（台方）始终坚持两岸婚姻必须先于境外结婚，通过国境在线面谈后，才能够入境办理结婚登记”。不过内政部长刘世芳9月曾表示，已了解到有5对符合资格的伴侣会用“比较特殊方式”处理，不用至第三地结婚。

简至洁直言，国安疑虑在现行的两岸同婚配套中是一个“假议题”。“重点不在国安，在于对他们来说在现今的两岸关系的形势下，要能够有办法让更多的中国人有机会来到台湾，我认为这个对陆委会来说，疑似（舆论）压力是蛮大的。”

她指出，台湾发给中国人任何类型的入境签证，都须经过国安审查，而针对伴侣的团聚签证，在申请入境时也必须提交“非常完整的交往资料” ，拿到签证后在机场的面谈，又是另一层审核机制。再者，“现在要绕道从第三地结婚，这一个门槛老实说，并不是增加国安的控管，也没有让国安的漏洞补起来，为什么呢？因为有钱就可以这么做。”

对于中国间谍可能透过同婚渗透台湾，Ryan对DW表示无奈。“今天我真的要假结婚，为什么不要用男女的方式？用男男的方式、用女女的方式，还会受到更多的关注。所以其实我觉得很多时候还是反映出，少数人权益很常会被放大检视。”

“我们的关系不是两岸关系的缩影”

而中国与台湾之间“政治敏感性”，并不只存在于婚姻平权的运动之中；其中的复杂与微妙，更体现在另一对匿名受访的两岸女同志伴侣T和C的日常互动中。

“我们刚认识的时候讲话都很保守，就是会感觉有一道墙在中间，很怕踩到对方的底线，或是有什么地雷。”回忆起与中国伴侣C交往之初，二人如何谈论两岸议题时，台籍女同志T这么说。

另一对匿名受访的女同志伴侣告诉DW，两人虽没有结婚打算，但也乐见台湾赋予两岸同性伴侣更多的选择。图为台北同游资料照，非当事人。 图像来源: Brennan O Connor/ZUMA/IMAGO

二人在英国念书时，透过交友软件认识，意外发现彼此读于同所大学，见面之后一拍即合。交往至今3年多，她们彼此对于两岸关系的看法，都因为对方而发生了改变。

T坦言初至英国读书时，对中国人防卫心相当重，几乎是“逢中必反”，希望尽可能与之划清界线。但在认识C及其他中国同学之后，她渐渐卸下心防，“其实就跟台湾人一样，就是各种面向的人都有，有聊得来的、聊不来的，很偏激的、很柔和的”。

C也表示，18岁以前都住在中国的她，过去对政治并不关心，认为个人的意见并无法撼动政局，对掌权者带来任何影响力，但在认识来自民主体制的台湾人与T之后，“我会觉得就是个体真的可以对政治产生这种影响，以及这种推进的作用，我觉得很神奇”。

即便目前并无结婚打算，但两人对台湾为两岸同婚解套感到开心，并表示周遭的同志社群在消息发布的第一时间，也都不断在社群平台上转发相关报道。“这是台湾同志运动后一个很大的进展，”C向DW形容：“你努力的挣脱政治的因素，给那些想要结婚的两岸情侣更多的选择”。

然而，从在采訪当下并肩二座的两人互动中可观察到，中台同志伴侣之间的感情仍得跳脱出巨大的两岸议题框架，回归到个人层面。

过程中，T谈到自己会注意不要使用中国用词，“例如栉瓜，我就会小心不要说成西葫芦”，下一秒C紧接著说，“我也有一样的心态，有时候我那个优格已经快要脱口而出了，但是我会马上改说酸 奶、酸 奶”。

这时T转头看向身旁的C开玩笑道：“原来你也会喔！因为你是一个文化强权。”C则回应：“在这个房子里面，我们是对等的，就我们两个人。”

在Ryan和Righ两人世界中也是如此。 “我们的关系肯定不是两岸关系的缩影，两岸关系其实还是很微妙的，但我们的关系是很稳定的，”他们告诉DW：“我们只是想要把彼此的生活顾好，然后相伴一生而已。”

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