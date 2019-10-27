跨越两岸政治隔阂 中国LGBT运动者来台取经

(德国之声中文网) 2019年的台北同志大游行吸引了超过20万来自不同国家的人一起参与，其中也包含了与一群朋友结伴来台参加游行的艾力克斯 (化名)。 这并非艾力克斯人生首场同志游行，而他2018年也透过一个两岸的LGBTQ交流计划来台湾学习在地的非政府组织如何规划与推动各种不同的LGBTQ项目。 当被问到对于台北同志大游行的印象时，艾立克斯说：「看见了台湾的同志们能自如的走上街替自己的权益发声，我一直想，要是相似的情景也能发生在中国的话，其实是挺好的一件事。 」

根据国际特赦组织的调查发现，中国国内大部分的LGBT组织都是在一个受到政府严加控管的环境中运作，所以他们无法举办太高调的公开活动。 国际特赦组织的中国研究员卢利安 (Doriane Lau) 告诉德国之声，不少组织因受到来自政府的压力，而被迫关闭。 她说：「不少LGBT组织告诉我们，他们因为发布了特定的报告与文章，而开始被政府打压。 另外，如果贴文中含有与同志相关的关键词的话，社群媒体或电商平台也常会无预警的将这些东西下架。 」

艾立克斯也说，基本上LGBT组织现在很难在中国国内举办公开的聚会，因为一旦有超过一定人数的人公开聚集，中国政府便可能认为这些人是要跟政府做对。 他告诉德国之声：「如果你创了一个超过500人的微信群组，当群组中有任何危害国家政权的言论时，政府便会拷问该群的创办人。 同样的，如果你是性别机构或团体的话，你无法举办让很多人参与的活动。 」

以人为出发点的LGBT组织

艾立克斯来台时，目睹了台湾的LGBT组织如何从人为出发点来推动相关政策改革，而这些政策改革也成为台湾LGBT运动的核心。 为了让中国国内的LGBT运动也能从人的层面开始影响，同时又能避开政府的打压，他说中国的LGBT组织会化身为如酒吧或Airbnb等类型的商业机构。

他告诉德国之声：「如果你是在学校因身为同志而被霸凌，或是你是HIV positive, 那来到这些地方对你来说可能是个很友善的环境。 但是同样因为这个环境会去孕育你这个人，所以很多类似背景的人都会开始聚集。 」

艾力克斯也指出，虽然LGBT组织在中国无法公开举行同志大游行，但他们还是会聚集一群背景相似的人，然后一起从事一项活动。 他说：「我们在中国便可以开始组织一些类似Pride的变体，例如大家一起去露营、爬山或马拉松。 当我们一起参与马拉松时，政府不能因为说我们「举办」马拉松而打压我们，因为我们只是去报名参加一场活动。 」

他强调，为了表态他们没有召集群众来跟政府作对，中国的LGBT组织会以非常低调的方式进行聚会，证明他们没有那么大的能量。 艾立克斯向德国之声表示：「在中国国内我们依然会选择发挥社群的力量，但是我们必须给政府营造一种我们没有去召集这些人来跟你作对的印象。 」

来自台湾的同婚效应

在历经33年的奋斗后，台湾在今年5月17日正式通过婚姻平权的法案，超过百对同性伴侣也在5月24日完成婚礼注记。 对艾力克斯与其他来台湾参加同志大游行的中国人来说，台湾通过同婚让他们认为婚姻是个未来有可能达成的目标。 他告诉德国之声：「台湾的同婚让中国的想象力回到非常现实层面，与推动同性婚姻的讨论也开始慢慢出现。 」

另一方面，艾立克斯认为台湾在LGBT运动中取得的突破，也间接使中国政府在国际社会中，不能再说出歧视LGBT的言论。 他指出某种程度上，政府态度的转变让中国的LGBT运动者慢慢将相关议题提升到国际层面。

国际特赦组织的卢利安也说，台湾的成功证明了亚洲社会是可以公开接纳LGBT社群的。 她向德国之声表示：「台湾与中国在文化上持有相似的价值观，所以台湾LGBT运动的突破也让中国LGBT运动者明白他们的基本权利是能被尊重的。 」

艾立克斯表示，虽然中国LGBT运动者无法采用台湾推动性别运动的方式，但是他认为两个地方推动LGBT运动的方法不会有太大差异。 他告诉德国之声：「我们还是会从社群的角度去找出社群，接着慢慢培养这个社群。 另外，我们还是可以试图朝政策方面的改革努力，并不是说在中国便完全无法推动LGBT相关的政策改革。」

对艾立克斯来说，他过去一年透过两岸LGBT交流培养出的经验，让他明白自己在中国的LGBT运动当中，能扮演一个称职的「链接者」的角色。 他说：「我觉得自己会继续扮演链接者的角色，因为我在台湾交流的过程中，得到很多第一手的讯息，也见到的许多台湾LGBT运动中最核心的人，所以我可以把这些东西带回中国，分享给其他的中国LGBT运动者。 」