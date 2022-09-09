跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世

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2022年9月8日，英国女王伊丽莎白二世逝世，享年96岁。她是英国在位时间最长的君主。
据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。
1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。
伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。
伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。
如果英国女王外访，菲利普亲王都会同行，不过他始终需要与女王保持身后一步的距离。到如今，两个人已经一起出访过116个国家。伊丽莎白二世也由此成为有史以来外访国家数量最多的西方国家元首。1986年，伊丽莎白二世与丈夫访问中国。她是第一个访问中国的英国君主。
1805年以来，每年6月英国都会举办君主官方庆生典礼。伊丽莎白二世的生日是4月21日，这一天并没有公共庆祝活动。而女王生日的官方皇家阅兵庆典却是在6月17日举行。这一庆典整个皇室家族都会出席参与。
每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。
英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”
在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。
从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。
2022年9月8日伊丽莎白二世在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡安详离世，享年96岁。当天稍早时就曾传出消息称，女王健康状况令人担忧，议会会议也因此中断。查尔斯王储及夫人卡米拉、查尔斯的长子威廉王子以及哈利王子等王室亲属均赶女王所在的避暑胜地。当晚19点30分伦敦白金汉宫宣布女王伊丽莎白逝世的消息，英国新国王是其长子查尔斯三世。
伊丽莎白二世、在位70年的英国女王、四位孩子的母亲、20世纪和当代世界最具影响力的人物之一告别人世。英格兰王位将由他的儿子威尔士亲王、康沃尔公爵查尔斯继承。
一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。
英國女王伊麗莎白二世週四辭世後，由王儲查爾斯繼承王位。各國領袖紛紛表示哀悼，英國官方也料將啟動「倫敦橋行動」，接下來將如何安排女王駕崩後事？
英国白金汉宫方面称，英国女王伊丽莎白二世的健康状况令人担忧。查尔斯王子和威廉王子迅速赶往苏格兰。两天前，英国女王在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡任命了新首相特拉斯。
英国女王在苏格兰任命了新首相特拉斯。特拉斯上任后亟需处理包括能源危机和严重通胀在内的众多棘手问题。英格兰银行预测，英国经济可能在今年年底前进入衰退。特拉斯表示以首相身份与外国领导人进行的第一场电话通话对象将是乌克兰总统泽连斯基。
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