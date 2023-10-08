跨性别运动员：体育界该如何对待？

（德国之声中文网）跨性别与体育的话题已经在各种体育项目中引起了运动员和相关协会多年的讨论。在柏林的游泳世界杯（2023年10月6日至8日）上，将首次推出一个全新的、专门为跨性别运动员设立的开放竞赛类别。

这在很大程度上是因为美国跨性别女性托马斯（ Lia Thomas）在游泳界引起了争论。她于2022年赢得了500码女子自由泳的美国大学冠军。她的目标是2024年巴黎奥运会。"我和团队中的其他女性一样都是女人。我不确定我的游泳未来会怎样，但我想继续前进"，托马斯说。"我想游泳并参加比赛，就像现在这样。"

为什么这个话题有争议？

尽管进行了使他们的身体与女性相似的激素治疗，但自认为是女性的跨性别人在力量和耐力方面仍然比女性有优势。因为：男性天生有更大的心脏和肺容量、更多的肌肉量和更低的体脂率。2020年在《英国运动医学杂志》上发表的一项研究显示，药物治疗也无法弥补这一差异。相反，在接受睾酮治疗后，跨性别女性在做俯卧撑和跑步速度上与男性持平，超过女性。据该研究和其他研究显示，尽管进行了抑制睾酮的激素治疗，这种优势还是会至少持续一年，甚至更长时间。

有哪些著名的案例？

除了游泳选手托马斯，新西兰的女子举重选手哈伯德（Laurel Hubbard）也引起了人们的关注。哈伯德1978年出生时是男孩，经历了男性青春期，并在23岁时于2012年进行了性别转换手术。从那时起，她开始参加女子比赛。2021年，她成为参加奥运会的第一位跨性别女性。

与此不同的是，南非田径运动员塞曼亚(Caster Semenya)也是一个著名的案例。她并非是跨性别者，而是一个双性女性。与拥有两个X染色体的顺性别女性不同，塞曼亚拥有一个X染色体和一个Y染色体，即男性的基因型。尽管从外观上看，她呈现为女性特征，因此在出生时也被归为女性。但是，塞曼亚天生的睾酮水平较高，导致她有更多的肌肉、血液中的血红蛋白值更高，从而具有更高的运动能力。

2021年哈伯德成为参加奥运会的第一位跨性别女性

各体育协会做了哪些规定？

2022年，世界游泳联合会（World Aquatics）作出了决定，禁止跨性别女性游泳运动员参加大型赛事，如奥运会和世锦赛的女子比赛。唯一的例外是，如果性别转换是在12岁之前，即青春期前完成的。但世界游泳联合会同时承诺为所有游泳者创立一个开放的竞赛类别。这个新类别将在柏林世锦赛的50米和100米的所有泳姿比赛中首次亮相。

在田径运动中，自2023年3月31日起，如果跨性别女性之前经历了男性青春期，她们将不能参加女子世界排名比赛。这与目前的睾酮水平无关。但是，对于所谓的"性别发育障碍"（DSD）女性，如塞曼亚，血液中的睾酮浓度已长期以来是决定其参赛资格的关键因素。在相应比赛的前24个月内，该激素的浓度不得超过每升2.5纳摩尔。塞曼亚反对确定睾酮值的固定要求，并在法庭上成功地对这种歧视提起了诉讼，但从2019年起，她就再也没有参加过比赛。

在德国足球协会(DFB)的规定中，对于跨性别（trans）、间性别（inter）和非二元性别者的比赛权规定是："拥有'divers'或'无说明'身份记录条目的球员，以及那些进行性别转换的球员，将来可以自行决定参加男队比赛或者女队，以便获得相应的比赛资格。" 这也适用于跨性别的球员，"只要在服药期间进行的运动不损害相关人员的健康"。

在女子职业网球协会WTA，根据规定，一个跨性别女性可以参加比赛，前提是她声明"她的性别认同是女性"。但这种性别认同必须持续至少四年。此外，相关运动员必须接受性别转换的激素治疗。而且，睾酮水平是决定因素。通常，在参加比赛前，其睾酮水平必须至少12个月保持在10纳摩尔/升以下，在某些例外情况下可能需要更长时间。

德国足协决定请跨性别等运动员自己决定性别属性

反应如何？

对于网球来说，前世界顶级选手纳芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）对跨性别女性运动员参加女子比赛表示完全不能理解。她在社交媒体平台X上多次对此表示批评。

当罗利（ Alicia Rowley），一位生来为男性的网球运动员，在美国网球协会USTA举行的55岁以上女子比赛中获胜时，激起了纳芙拉蒂洛娃的强烈反应，她表态称："嘿，USTA：女子网球不是失败的男性运动员的去处，无论他们年龄多大"，纳夫拉蒂洛娃写道。

柏林游泳世界锦标赛中新推出的开放竞赛类别也受到了强烈的批评："我们很惊讶，特别类别的设立被宣传为包容政策的成功，"德国女同性恋与男同性恋协会（LSVD）的主席格里（Mara Geri）说。将跨性别者"强迫"进入自己的类别更像是"在争取被接受和平等权益斗争中的倒退"。

然而，在足球界，德国足球协会（DFB）关于跨性别的决定得到了认同。"这表明DFB正在努力接受和让LGBTIQ群体参与足球。新的规定可以证明足球的模范作用，"绿党政治家和德国联邦政府的酷儿事务代表雷曼（Sven Lehmann）说。

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