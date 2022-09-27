跨性别女子入围“德国小姐”决赛

（德国之声中文网）据比赛组织者称，全国大约有1万5千名女性申请成为下一届德国小姐。

本周二揭晓了10名入围决赛的选手，其中一名成为了新闻头条：19岁的跨性别者萨斯基雅·冯·巴根（Saskia von Bargen）。她与父母以及三个妹妹住在下萨克森州弗里德里希斯芬（Friedrichsfehn）。

从5岁起，冯·巴根就知道自己是一个女孩。她喜欢和女孩一起玩，喜欢穿裙子。 "我的父母很早就意识到这不仅仅是一个阶段"，这位19岁的女孩说道。她称赞父母从一开始就很支持她。然而在学校里，情况并不总是那么容易。她还是穿男孩的衣服以避免受到欺凌。

11岁起，冯·巴根开始服用青春期阻滞剂，两年后开始接受女性化激素疗法（feminizing hormone therapy）。也是在那个时候，她在学校出柜，这让她的生活变得更轻松，也开始感到更容易被接受。

成年后，冯·巴根接受了变性手术。萨斯基雅是她给自己取的名字。

“德国小姐”大赛重塑理念和形象

在过去，赢得选美比赛与拥有好看的外表，就像T台模特要拥有走秀能力一样。

如今这场全国选美比赛的组织者德国小姐工作室（Miss Germany Studios）从根本上改变了评判标准，试图重新塑造比赛的理念和形象。

自2019年以来，候选人不再需要穿着比基尼在台上走秀。身高和体重也不再被看重。

事实上，根据德国小姐工作室吉尔·安德特 (Jil Andert) 的说法，外表完全不重要。参赛选手必须展示出自身强大的个性特征和能力，并且“应该对他人具有鼓舞和启发性”。

不过，来自弗赖堡大学的社会学家尼娜·德格勒（Nina Degele）对比赛的这种改头换面并不以为然，并认为德国小姐这种比赛形式已然过时。她认为，为了与时俱进，“这种形式必须被废除并被完全不同的东西取而代之。”

跨性别大使

冯·巴根表示，“德国小姐”选美比赛是她讲述自己故事的“完美平台”。冯·巴根是一名时装店的零售管培生，她想让人们了解变性女性是什么样的。

冯·巴根公开谈论自己第一次手术出现的问题，她总共接受了12次手术。尽管经历了种种困难，但她并不后悔。

她申请参赛是为了提高人们对变性问题的认识，她视自己为跨性别议题的大使。如果赢得比赛，她将获得2.5万欧元(合2.65万美元)的奖金。

“德国小姐”的今与昔 2022年的社会活动家Domitila Barros 时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。

“德国小姐”的今与昔 2021年Anja Kallenbach：走你的路，不要管别人怎么说 今年的德国小姐评选委员会高举多样化的旗帜，进入决赛圈的包括有着人工肛门的博士在读生、离开耶和华见证的前教徒以及性侵受害者。最后王冠落在33岁的卡伦巴赫（Anja Kallenbach）头上。她说，女性需要勇气和自信：只要自己觉得好，就应该去做，“不论年纪多大，样貌如何，也别管别人怎么说。”

“德国小姐”的今与昔 2020年德国小姐是一名企业家 如今挑选德国小姐，更在乎品行、内在气质，当然不反对面容姣好身材婀娜。2020年的德国小姐是一名为人妻母的美女，事业有成，监管着一间公司。

“德国小姐”的今与昔 2018年德国小姐是...... 来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）。她将中断一年教育学学业而集中精力筹备接下来的选美比赛。当选德国小姐后雷拜恩自信地说“我能拥抱世界！”德国早在1927年就选出了第一任“德国小姐”。

“德国小姐”的今与昔 1927年选出第一位德国小姐 第一位德国小姐是科万德（Hildegard Kwandt ），21岁，她被授予花冠。选美的场地在柏林体育宫。评选委员会里有很多当时的社会名流以及艺术家，比如著名导演弗里茨·朗和雕塑家Ernesto de Fiori。

“德国小姐”的今与昔 1931年男爵Daisy d'Ora当选德国小姐 Daisy d'Ora 是1931年当选德国小姐的冯·弗莱贝格男爵的艺名。身为演员的她曾在1929年Georg Wilhelm Pabst 执导的《潘多拉的盒子》里扮演角色。那部无声片曾红透影坛。

“德国小姐”的今与昔 1950年：被称为“小姐奇迹”的埃里希森 埃里希森（Susanne Erichsen）是1950年战后第二届选美的获胜者。1952年埃里希森作为摄影模特到美国发展。她天生丽质，散发着摩登和自信的魅力，是人们羡慕的代表了战后德国年轻女性的“小姐奇迹”。

“德国小姐”的今与昔 1956年许曼获“世界小姐”称号 1956年来自德国的许曼（ Petra Schürmann）在伦敦成功当选“世界小姐”。这是德国人首次获此殊荣。尤其令人惊异的是，许曼在此前的“德国小姐”选美中只得了第3名。职业生涯中，许曼当过电视主持人、模特以及演员。2001年其爱女死于一场交通事故，此后的许曼很少在公开场合露面。

“德国小姐”的今与昔 1957年“德国小姐”是道博 1957在巴登巴登举行的选美赛中，道博（Gerti Daub）脱颖而出当选“德国小姐”。当时美女的尺寸还是85-54-95，超瘦体型不被看好。“欧洲小姐”评选时，道博获得第3名；在加利福尼亚举行的“环球小姐”选美中，她荣获第5名。

“德国小姐”的今与昔 1991年首个短发的“德国小姐” 伊内斯·古巴（Ines Kuba）于1991年当选“德国小姐” ，而且是首个短发的“德国小姐”。照片上她正在给当时的外长根舍一个吻。1998年，古巴支持科尔连任德国总理，积极投身选战。这名原东德公民最初的职业理想是当一名幼师或者健身老师。

“德国小姐”的今与昔 1993年维罗纳业绩开始辉煌 1993年维罗纳（Verona）成为“德国小姐”时还不姓Pooth， 而是Feldbusch。当选“德国小姐”为她今后的职业生涯奠定了基础，同年她又在“洲际世界小姐”选美中获胜，两年后再次增添了“美国之梦小姐”的称号，而这次为她带上绶带的正是美国现任总统特朗普。

“德国小姐”的今与昔 2016年布罗德：真正的天主教美女 27岁的雷纳·布罗德（ Lena Bröder）于2016年成为“德国小姐”时，乍一看，此举自相矛盾：即将成为宗教课老师的她怎么可以参加选美？就在那一年，布罗德受到教宗方济的觐见。后来，她发表了《我内在的美 - 以信仰获成功》的自传书。 作者: Nina Wuttke



并非首位进入决赛的跨性别女性

冯·巴根并不是第一个入围德国小姐选美比赛的跨性别女性。去年，来自下萨克森州汉诺威的跨性别女性加杜（Gadou）也进入了决赛。

不过，冯·巴根希望成为第一个赢得比赛的跨性别女性。决赛将于周六在德国西南鲁斯特的欧洲公园（Europa-Park）举行。

其他入围决赛的选手包括一名能源顾问，她希望能在男性主导的领域提升女性地位；还有一名助产士，她立志创办自己的分娩中心。

“德国小姐”选美比赛于1927年首次举办，但被纳粹禁止。不要将其与“环球小姐德国”混淆，后者选出的是参加“环球小姐”比赛的官方候选人。

（德新社）

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