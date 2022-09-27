 跨性别女子入围“德国小姐”决赛 | 德国新闻 | DW | 01.03.2023

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德国新闻

跨性别女子入围“德国小姐”决赛

19岁的冯·巴根来自下萨克森州，是今年“德国小姐”选美比赛的决赛入围选手，她是一名跨性别女性。这个德国选美大赛正在努力改变其选美理念和形象。

19岁的跨性别女性冯·巴根成为入围今年德国小姐决赛圈的十名选手之一

19岁的跨性别女性冯·巴根成为入围今年德国小姐决赛圈的十名选手之一

（德国之声中文网）据比赛组织者称，全国大约有1万5千名女性申请成为下一届德国小姐。

本周二揭晓了10名入围决赛的选手，其中一名成为了新闻头条：19岁的跨性别者萨斯基雅·冯·巴根（Saskia von Bargen）。她与父母以及三个妹妹住在下萨克森州弗里德里希斯芬（Friedrichsfehn）。

从5岁起，冯·巴根就知道自己是一个女孩。她喜欢和女孩一起玩，喜欢穿裙子。 "我的父母很早就意识到这不仅仅是一个阶段"，这位19岁的女孩说道。她称赞父母从一开始就很支持她。然而在学校里，情况并不总是那么容易。她还是穿男孩的衣服以避免受到欺凌。

11岁起，冯·巴根开始服用青春期阻滞剂，两年后开始接受女性化激素疗法（feminizing hormone therapy）。也是在那个时候，她在学校出柜，这让她的生活变得更轻松，也开始感到更容易被接受。

成年后，冯·巴根接受了变性手术。萨斯基雅是她给自己取的名字。

“德国小姐”大赛重塑理念和形象

在过去，赢得选美比赛与拥有好看的外表，就像T台模特要拥有走秀能力一样。

如今这场全国选美比赛的组织者德国小姐工作室（Miss Germany Studios）从根本上改变了评判标准，试图重新塑造比赛的理念和形象

自2019年以来，候选人不再需要穿着比基尼在台上走秀。身高和体重也不再被看重。

事实上，根据德国小姐工作室吉尔·安德特 (Jil Andert) 的说法，外表完全不重要。参赛选手必须展示出自身强大的个性特征和能力，并且“应该对他人具有鼓舞和启发性”。

10名“德国小姐”决赛选手

10名“德国小姐”决赛选手

不过，来自弗赖堡大学的社会学家尼娜·德格勒（Nina Degele）对比赛的这种改头换面并不以为然，并认为德国小姐这种比赛形式已然过时。她认为，为了与时俱进，“这种形式必须被废除并被完全不同的东西取而代之。”

跨性别大使

冯·巴根表示，“德国小姐”选美比赛是她讲述自己故事的“完美平台”。冯·巴根是一名时装店的零售管培生，她想让人们了解变性女性是什么样的。

冯·巴根公开谈论自己第一次手术出现的问题，她总共接受了12次手术。尽管经历了种种困难，但她并不后悔。

她申请参赛是为了提高人们对变性问题的认识，她视自己为跨性别议题的大使。如果赢得比赛，她将获得2.5万欧元(合2.65万美元)的奖金。

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    作者: Nina Wuttke


并非首位进入决赛的跨性别女性

冯·巴根并不是第一个入围德国小姐选美比赛的跨性别女性。去年，来自下萨克森州汉诺威的跨性别女性加杜（Gadou）也进入了决赛。

不过，冯·巴根希望成为第一个赢得比赛的跨性别女性。决赛将于周六在德国西南鲁斯特的欧洲公园（Europa-Park）举行。

其他入围决赛的选手包括一名能源顾问，她希望能在男性主导的领域提升女性地位；还有一名助产士，她立志创办自己的分娩中心。

“德国小姐”选美比赛于1927年首次举办，但被纳粹禁止。不要将其与“环球小姐德国”混淆，后者选出的是参加“环球小姐”比赛的官方候选人。

（德新社）

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