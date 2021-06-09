跨年夜又不许放鞭炮 烟花商不服上诉被驳回

（德国之声中文网）德国烟花经销商和制造商的希望再度泡汤：柏林-勃兰登堡高等行政法院 (OVG) 裁定，驳回针对联邦内政部除夕烟花销售禁令的紧急上诉。

该法院第六庭说明，鉴于时间紧迫，不可能对该禁令的合法性做足够可靠的评估，但对后果的必要权衡得出对诉方不利结果：虽然销售禁令触犯了其基本权利，但遏止疫情扩大、尤其是防止医疗系统不堪重负这一目标更重要。

柏林行政法院先前已驳回相关起诉。现在，相关裁决得到了上一级行政法院的确认。

“致命一击”

联邦众议院 12 月中旬批准全面禁止销售烟花禁令。另外，众多地方当局下令禁止除夕夜在中心地点燃放烟火。

对此，烟花业协会（VPI）称，这是给整个行业敲起的“丧钟”。毕竟，由于新冠大流行瘟疫爆发，一年前该行业便已被禁止销售烟花。

德国有关当局相信，烟花爆竹仍会从波兰等邻国的走私入境。奥德河畔法兰克福海关预计，至年底，将有多达3吨的烟花非法入境。其中，“波兰烟花”被认为尤其危险。

销售禁令暂时适用于即将到来的除夕夜。多年来，环境和动物保护组织一直呼吁全面禁止烟花爆竹，理由是，除有可能伤人外，施放烟花爆竹还带来细尘污染、火灾危险和动物受惊等问题。

（德新社，路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。