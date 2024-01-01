 跨年夜：俄乌互控对方袭击 首脑致辞大相径庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2024

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跨年夜：俄乌互控对方袭击 首脑致辞大相径庭

俄乌战火并没有因为新年的到来而歇息，双方互相指责对方在跨年夜发动袭击。与此同时，两国领导人的新年致辞形成鲜明对比。

新年首日的敖德萨

新年首日的敖德萨

（德国之声中文网）据美联社周一（1月1日）援引乌克兰空军报道称，俄罗斯在新年首日凌晨向乌克兰出动了90 架"见证者"（Shahed）无人机，数量之多，创下纪录。

其中87架被乌克兰防空系统拦截，该国敖德萨（Odesa）地区首长基佩尔（Oleh Kiper）在社交媒体Telegram如是表示，有一架无人机的碎片击中敖德萨市的一栋居民楼，造成一人死亡，七人受伤。散落在多个区域的碎片还引发了一些火灾。"见证者"无人机是由伊朗制造的自杀式无人机，装有炸药，击中目标时会引发爆炸。乌克兰空军同时指出，俄罗斯的空袭目标还包括迈科拉夫（Mykolaiv）和第聂伯河州和第聂伯罗(Dnipro)。

俄罗斯方面也报告了因为乌克兰袭击而造成的人员伤亡情况。俄罗斯卫星通讯社周一报道称，当天凌晨，乌克兰军队用多管火箭炮向顿涅茨克（Donetsk）发射了15枚火箭弹。自行宣布独立的"顿涅茨克人民共和国"领导人普希林（Denis Pushilin）在其Telegram频道上写道："截至2:00，初步确定有13人受伤，4人死亡。"俄罗斯外交部随后就此对乌方作出严厉指责。

新年首日的顿涅茨克

新年首日的顿涅茨克

乌总统誓言新年向俄军释放"怒火"

随着乌克兰和俄罗斯之间的暴力冲突愈演愈烈，乌克兰总统泽连斯基誓言将在 2024年向俄罗斯军队释放"怒火"。他在除夕夜发表的电视讲话中宣布，乌克兰军火库将在新年至少增加"100万架"无人机以及西方合作伙伴承诺的F-16战斗机。泽连斯基坦言，这场冲突教会了乌克兰人如何抵御俄罗斯的攻击，如何应对各种困难。他强调，今年的主要成果是：乌克兰变得更强大了，"我们证明了乌克兰人比寒冷和黑暗更坚强，比停电和停电威胁更强大。"

军机太老旧 乌克兰难获制空权

与此形成鲜明对比的是，俄罗斯总统普京在新年致辞中没有提到乌克兰的名字，也没有提到莫斯科的"特别军事行动"。但他向俄罗斯军事人员表示感谢，并称他们是"俄罗斯的英雄"，并强调俄罗斯"决不会退缩"。

持续近两年的俄乌冲突最近一次升级发生在上周五：基辅消息称，俄罗斯对乌克兰发动了自战争爆发以来最猛烈的一次空袭，在多个城市造成至少30人死亡，140多人受伤。次日，俄罗斯指责乌克兰以导弹和火箭弹袭击别尔哥罗德市（Belgorod），造成24人死亡，100多人受伤。

另据法新社周一消息，俄罗斯领导人普京当天在视察一家军事医院时宣布，俄方将加大对乌克兰军事目标的打击力度。

（美联社，路透社，法新社，俄罗斯卫星通讯社）

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