跨境执法？瓦努阿图向中国遣返嫌犯引争议

（德国之声中文网）中国警方从瓦努阿图遣返了6名刑事犯罪嫌疑人，而他们都没有在当地司经过法程序。批评者指责瓦努阿图政府为了取悦中国，绕过法庭程序。中国是瓦努阿图最大的发展援助出资国。

北京试图在南太平洋地区争夺影响力，而与传统上的区域大国，包括美国、澳大利亚和新西兰形成竞争。

"在保密的借口之下，中国说服瓦努阿图在本国境内施用了中国法律"，《瓦努阿图每日邮报》写道。该报报道了上周在该国首都维拉港（Port Vila）进行的遣返行动。

报道称，上周五，5名男子和一名女性在一同前往一架私人租赁的飞机的路上，被两国便衣警察包围。这架飞机后飞往中国。据说他们都是中国国籍。

这六人中的四人据称也持有瓦努阿图护照。根据该国法律，富有的外国人通过投资或支付高额费用，即可获得瓦努阿图国籍。

2015年的飓风帕姆让瓦努阿图遭受重创

这一情况与两年前发生在斐济的一起案件有类似之处。当时，中国便衣警察将77名戴手铐的中国公民遣返回国。他们被指控参与了境外网络诈骗集团的犯罪活动。

瓦努阿图内政部长纳普阿特（Andrew Napuat）对新西兰广播电台指出，上周的遣返行动并无不同寻常之处，而外国犯罪分子不应得到国民身份以躲避法律追究。

"对其他通过经济移民项目获得瓦努阿图国籍的外国人来说，他们必须明白，一旦发现涉非法活动，政府随时可以收回护照。"纳普阿特对《瓦努阿图每日邮报》说，"我们将严格边境管理和法规。"

瓦努阿图实施经济移民计划，目的是在遭受2015年的帕姆飓风灾害后，为该国创造收入，吸引有财力的商界人士到该国。

外国人只要支付20万到28万美元的费用，或在该国购置价值23万美元以上的房产，就可以获得瓦努阿图护照。

国际货币基金组织今年早些时候称，截至两年前，这一政策已给瓦努阿图带来3040万美元的收入，占该国国内争产总值的约3%。但国际货币基金警告，该国政府应结束依赖这一产业的状况，因为未来几年收益将减少。

叶宣/乐然（法新社）