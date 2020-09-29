跨国民调：不认可中式抗疫 对中国看法更负面

(德国之声中文网) 皮尤研究中心10月6日发布的一项新调查显示，多个发达经济体对中国的看法变得更加负面。同时，这些国家国民对北京持有成见的比例，自2019年以来也持续飙升。

在纳入调查的14个国家中，有9个国家对中国的负面看法达到了十几年来的最高点。皮尤自十多年前开始针对这个议题向各国搜集数据。

多国对中国负面观感越来越高

在澳大利亚，81%的受访者对中国持有负面看法，这个数据与2019年相比，增加了24%。在美国，人民对中国持有负面看法的比例也在过去四年中增加了近20%。此外，英国约四分之三的受访者现在对中国的看法是负面的。与2019年相比，这个数据增加了19%。

新冠病毒肆虐全球也加剧了14个发达经济体对中国的负面看法。在所有国家的受访者中，平均有61%的人认为中国在防疫方面做得不好。这个负面看法的比例，远高于受访者给予自己国家或世界卫生组织等国际组织防疫表现的评价。

仅有27%的受访者认为他们自己国家防疫做得不好。反观，有超过84%的受访者认为美国的防疫做得不好，成为唯一一个负面评价比例比中国高的国家。

"我们可以看到2020年认为中国防疫方面做得不好的人，对中国的负面评价也会更高。所以我们可以肯定地说，受访者对中国处理新冠疫情的看法与对中国的负面看法有关。"皮尤研究中心的高级研究员斯佛尔 (Laura Silver) 说。

斯佛尔告诉德国之声，过去几年，皮尤的调查显示部分国家人民对中国持有负面看法的比例大幅上升。在美国，数据显示认为目前美中经济关系不佳的人，更有可能对中国产生负面看法，这代表贸易战可能增加美国人对中国持有负面看法的比例。

斯佛尔说：「在加拿大和瑞典，我们看到2018年至2019年期间，他们人民[对中国]持有负面看法的比例大幅增加，这个时间点刚好与中国跟这两个国家之间发生外交冲突有关。」

此外，各国国内媒体如何报导中国相关议题，以及各国如何面对新冠疫情也会对影响公众对中国的看法。斯佛尔指出：「对其中一些国家的人民来说，中国的防疫措施不仅包括他们如何处理国内的疫情，也包含疫情爆发初期跟疫情传播时期，中国的应对方式。当然还有中国在国际上提供的医疗援助。」

中国的防疫措施降低了各国对习近平的信心

报告的作者写道：「人们不认同中国防疫方式的看法，也使他们对中国国家主席习近平的信心开始下降。」

皮尤的数据显示，14国的受访者中，平均78%的人对习近平在世界事务中做正确的事没有太大信心或是没有信心。在所有有历史数据可追寻的国家，受访者对习近平缺乏信心的比例都处于历史高位。此报告称：「在大多数受访国家，对习近平没有太多信心或没有信心的人数比例都呈现两位数增长。」

不过，虽然全球多国人民对习近平的信心大幅下降，但对他有信心的比例仍高於美国总统特朗普。调查结果显示，德国有78%的受访者表示对习近平没有信心，但有89%的德国人表示对特朗普没有信心。

皮尤的资深研究员斯佛尔告诉德国之声：「其他国家的成年人对特朗普和中国国家主席习近平都没有什么信心。我们的研究数据显示，当受访者对一位领导人缺乏信心时，他们往往对另一位领导人也缺乏信心。」

即使习近平在这项调查中的表现可能比特朗普好，但各国人民对中国国家主席的信心仍明显低于包括德国总理默克尔丶法国总统马克龙和英国首相约翰逊在内的国家领导人。

中国的经济实力得到认可

尽管多国人民对习近平的信心下降，但这并不影响多数国家人民给予中国经济实力的评价。多数国家的受访者，都认为中国是世界第一大经济体，其中又以欧洲国家的比例最高。只有美国丶韩国和日本有更多的受访者认为美国仍是全球第一经济大国。

皮尤高级研究员斯佛尔指出，法国丶德国丶西班牙丶英国和波兰的调查结果显示，在过去十年中，欧洲国家一直将中国视为世界第一大经济体。

斯佛尔告诉德国之声：「将美国评为第一大经济体的比例有逐年下降的趋势。这个趋势约是在金融海啸之前开始的，但此后有一些小幅度的起伏。」

然而，各国对中国经济实力的正面评价，并没有让各国对中国的普遍看法变得更正面。调查发现，几乎每个国家当中，将中国列为第一经济大国的人和将美国列为第一经济大国的人对中国都持有负面看法。

斯佛尔说，一个国家的国内媒体如何报道特定，很可能会影响人们对这些话题的感受。她告诉德国之声：「中国试图影响西方舆论的作法，肯定不是人们在了解中国时，唯一的信息来源。我认为有无数因素会影响人民对中国的看法，而皮尤的调查显示，其中一个因素是人民如何看待中国的防疫措施。」

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