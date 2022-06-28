 跟進美國 歐盟及加拿大擬抵制新疆商品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2022

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跟進美國 歐盟及加拿大擬抵制新疆商品

今年6月美國禁止進口涉及強迫勞動的新疆商品，一名高級官員18日透露，包括歐盟和加拿大在內，也將會實施類似的禁令，這呼應了早前美國國務卿布林肯的呼籲，他曾經號召更多盟邦和夥伴共同加入抵制新疆商品的行列，把強迫勞動排除於全球供應鏈。

China | Industriestandort Moyu

去年底拜登簽署《維吾爾族強迫勞動預防法》，在2022年6月21日正式生效。

（德國之聲中文網）美國勞工部官員週一（7月19日）告訴路透社，美國盟友似乎致力於效仿華盛頓的做法，禁止進口中國新疆地區的強迫勞動產品。這名官員警告各公司，不能對其供應鏈抱持「刻意忽視」的態度。

美國今年6月起，禁止從中國新疆地區進口產品。根據規定，企業必須證明從該地區進口的產品，不是通過強迫勞動所生產的。這項規定是去年底由拜登所簽署，名為《防止強迫維吾爾人勞動法》，6月21日正式生效。

中國一再否認新疆存在侵犯人權的行為，中國外交部發言人汪文斌6月時聲稱，「美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造強迫失業，在全球推行同中國脫鉤。」中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，維護中國企業和公民的合法權益。

不過，根據美國勞工部負責國際事務的副部長幫辦西婭·李（Thea Lee）透露，她已經與包括歐盟和加拿大在內的盟友進行接觸，討論如何實施他們自己對強迫勞動製造的商品的禁令。

西婭·李說：「我的感覺是，這（禁令）正在影響其他地方，正往加拿大去，也正影響歐盟，它正影響全球各地。這就是為什麼我給各公司的信息是：『你需要開始認真對待這個問題』。」

西婭·李所隸屬的機構，是指導《防止強迫維吾爾人勞動法》的部門。在談及公司對自己供應鏈的理解時，她直指，「目前許多公司是刻意忽視，他們不需要知道，所以他們不知道」。但她強調，隨著美國的新疆商品禁令開始「影響」其他國家，這種情況將會改變。

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

去年美國從中國進口了約90億美元的棉花產品，其中20%的美國服裝含有新疆棉花。

西婭·李說，歐盟要求公司實施人權盡職調查之可能影響，是一個很好的開始，並補充稱，加拿大和墨西哥正努力制定符合「北美共同標準」的禁止強迫勞動產品的規定，這是作為三邊協議下的承諾其中一部分。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月公開譴責新疆暴行，並號召更多盟邦和夥伴共同加入禁止新疆商品進口的行列，把強迫勞動排除於全球供應鏈。

他在聲明中說：「我們正號召盟邦和夥伴確保全球供應鏈沒有使用強迫勞動，公開譴責新疆暴行，並加入我們的行列，呼籲中華人民共和國政府立即停止暴行和侵犯人權。」

將有新一批企業名單

一些美國議員日前要求美國海關及邊境保衛局的官員解釋，為何三家中國太陽能公司被排除在禁止進口的名單之外。因為有跡象顯示，這些公司的供應鏈與強迫勞動有聯繫。

另外，擴大禁口新疆產品，可能會威脅到美國的太陽能電池板供應並損害拜登的時政目標，也就是要求要2030年要達到80％電力來自零碳能源。

西婭·李拒絕回應有關中國太陽能公司被排除在禁令名單的問題。她說：「我們的任務是提供盡可能多的良好信息，以確保我們的供應鏈中不存在強迫勞動。我們知道，在政府內部，總是有一些相互競爭的目標。」

她並補充，勞工部將於9月28日公佈一份最新的使用強迫勞動或童工的商品清單，以供國會深入調查供應鏈問題。

观看视频 01:41

媒体：美国企业参与中国转移新疆维族劳工

（綜合報導）

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