 跟進美國限制對華投資？英國：持續評估 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2023

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跟進美國限制對華投資？英國：持續評估

美國政府9日公布對中國的投資限制令，美國盟友的態度受到外界關注。英國政府發言人10日表示密切關注此事。歐盟、德國也各自有所表態。

有英國媒體稱，英國首相蘇納克對於是否跟進美國新的對華投資限制令，態度較為謹慎。圖為蘇納克6月在白宮會晤美國總統拜登。

有英國媒體稱，英國首相蘇納克對於是否跟進美國新的對華投資限制令，態度較為謹慎。圖為蘇納克6月在白宮會晤美國總統拜登。

（德國之聲中文網）英國週四（8月10日）表示，正考慮如何應對美國總統拜登簽署對華投資限制的行政命令一事。據英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府發言人說法，該行政命令表明了美國的路線，英國將密切關注這些舉措，持續評估部分投資案附帶的潛在國家安全風險。

根據英國《金融時報》，蘇納克對於是否跟進美國，態度較為謹慎；在做出決定之前，英國政府正與產業界、金融界人士商討。美方也在看英國和其他盟友會不會支持其新做法。

外界亦關注歐盟的動向。歐盟委員會的發言人10日向路透社表示，歐盟將仔細分析美國的行政命令，並與美國保持密切聯繫：「歐盟及其成員國具有共同利益，皆重視防止企業資本、經驗與知識被人用來破壞國際和平與安全、推動可強化其軍事與情資能力的科技。」

德國經濟部發言人亦告訴路透社，德方將與歐盟委員會積極討論並評估美國的限制令。

《衛報》指出，據了解英國和歐盟都不會立刻跟進美方。

拜登週三（9日）簽署的行政命令，授權美國財政部長可禁止或限制對中國的投資，受限領域包含半導體與微電子、量子科技、人工智慧等。根據白宮聲明，美國此舉是為了保護國家安全；中國外交部10日則批評美國「經濟脅迫和科技霸凌」，背後目的是「搞逆全球化、去中國化」，已向美方提出嚴正交涉。

根據白宮聲明，拜登新的行政命令意在阻止中國等「受關切國家」利用美國的投資；管制的範圍限縮在有利於對方發展軍事、情資監控、網路能力的技術，以免危及美國國安。圖為拜登8日在亞利桑那州演說。

根據白宮聲明，拜登新的行政命令意在阻止中國等「受關切國家」利用美國的投資；管制的範圍限縮在有利於對方發展軍事、情資監控、網路能力的技術，以免危及美國國安。圖為拜登8日在亞利桑那州演說。

中英關係走向何方？

路透社指出，香港國安法等中國人權疑慮，導致英國與中國的關係有一段動盪時期，但近期英國持續尋求穩定雙方關係。

今年4月，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）曾發表演說，定調英國的對中政策：一方面要限縮中國構成的國安威脅、保護英國自身，一方面也要在經貿投資、氣候變遷的領域與中國務實往來。

6月，蘇納克造訪白宮期間，與拜登共同簽署了《大西洋宣言》（Atlantic Declaration）。當時蘇納克直指中國和俄羅斯對英國經濟安全帶來的威脅，同時加強與美國的盟友關係。

不過，面對中國可能帶來的風險，英美未必完全同步。《金融時報》指出，《大西洋宣言》內提到兩國有「各自的時間表」；而雖然英國稱將更新涉及敏感科技轉移的出口管制規範，但也強調英國仍是「開放、向外發展的經濟體」。

官方數據顯示，中國並不是英國外商投資的主要目的地。2021年底，英商對中國大陸的直接投資額為107億英鎊，在香港是776億英鎊，在美國則是4614億英鎊。

英國外交大臣克萊弗利4月發表對中政策演說時，曾主張應與中國維持務實接觸。圖為6月20日克萊弗利在倫敦會晤美國國務卿布林肯。

英國外交大臣克萊弗利4月發表對中政策演說時，曾主張應與中國維持務實接觸。圖為6月20日克萊弗利在倫敦會晤美國國務卿布林肯。

（綜合報導）

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