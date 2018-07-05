跟紧惠台31条 天津发布对台52条

(德国之声中文网) 天津发布《关于进一步深化津台经济社会文化交流合作的若干措施》，针对台商、台生分别实施优惠措施，渴望吸引台人赴中国发展。

中国官媒新华网7月4日报道，此措施是由天津市人民政府台湾事务办公室、天津市发展改革委促成，内容包括经济交流、文化交流、投资就业、住房就医四个方面。今年2月28日，国台办、国家发改委等部门联合印发了促进海峡两岸经济文化交流合作31条措施，简称「惠台31条」。

该报道引述天津市发展改委利用外资和境外投资处处长李芃介绍，此次惠台措施支持台资企业在天津设立区域总部、研发中心，也支持台商参与自由贸易区试验区建设。高校毕业的台湾学生若符合条件，也可申请30万人民币的创业担保贷款。

最后一点，台湾人可以参加「天津市劳动模范」、「三八红旗手」等荣誉称号的评选。「劳动模范」由职工评选、有关部门审核与政府审批后产生，旨在表彰工人阶级的典范；「三八红旗手」则是全国妇联在三八妇女节时颁发给优秀劳动妇女的荣誉称号。

天津5日起举办第十一届津台投资合作洽谈会暨2018年天津·台湾商品博览会。天津市台湾同胞企业投资协会、台湾商会皆表示大会期间工作繁忙，不便受访。

天津夜景

惠台措施接二连三

根据天津市人民办公厅公文，天津52条有几大特点:

1. 科技: 在津台资企业与大陆企业同等参与「中国制造2025」行动计划；适用《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》；科技企业享受奖金、补贴、退税等优惠。

2. 投资: 支持台商参与国有企业混合所有制改革；针对台企在津上市挂牌、证券期货业、投资入股陆资金融机构等提供协助。

3. 文化: 台湾同胞可以参与天津影视节目制作；天津台湾合拍影视作品优先入选《天津市促进影视剧繁荣发展扶持奖励办法》。

4. 就业: 依据单位不同，企业聘雇天津高校毕业台生可获得条件不等的岗位补贴与社会保险补贴；台胞可参加大陆医师资格考试，按规定在津申请执业；台湾医师可以申请在津短期行医。

5. 生活: 台湾学生在义务教育阶段享有市民待遇；购房、贷款享有优惠待遇。

天津不是第一个响应中央政策推出对台措施的地区。上海6月1日推出对台55条、福建6月6日在海峡论坛上公布66条对台措施。这些措施都一并提到，要给予台商与本地企业投资同等待遇，也要照顾台湾人在中国的生活就业、就医、学习、创业。

罗法/夏立民(综合报道)