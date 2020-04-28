跟政府叫板？德国电信与华为加强合作

（德国之声中文网）新冠疫情给德国经济带来的阴影尚未散去，关于如何适当处理与中国网络设备供应商华为之间的关系，又进入了新一轮的争论。德国联邦政府至今尚未决定究竟是否允许中国技术被应用于德国的5G网络建设。

随着时间压力越来越紧迫，作为欧洲最大的电信运营商，德国电信（Deutsche Telekom）终于不愿意再等下去。据《商报》（Handelsblatt）援引政府内部消息报道，德国电信已经知会联邦内政部，将加强与华为之间的合作。此前，德电曾经表示在相关问题上采取保留态度，等待政府抉择。然而现在情况显然发生了改变，这家电信巨头表示将打破自己之前将相关进程暂停的状态。内政部目前以"批评性"态度审视这一企业决策，但是向德国电信发出的询问信尚未得到回复。

由于德国大联合政府内部关于5G网络的电信安全标准始终争吵不休，无法取得共识，因此德国电信曾经表示，暂时不与华为签署任何有关供应5G网络设备的合作协议。

然而消费者对于5G网络的呼声越来越高，各大电信运营商都感觉到任务的紧迫。在疫情阴影尚未散去的德国，5G网络建设才刚刚起步。然而德国电信表示，超过一半的德国民众希望在今年年底之前就能用上5G网络，这差不多相当于4000万人口。而竞争对手沃达丰（Vodafone）则宣称，在年底之前要为1000万用户提供5G网络服务。

此前德国电信曾经表示，会利用现有的一些框架性协议，将现有设备通过软件升级，改建成适用于5G网络的设备。但是随着上述采购冻结条款的取消，这家电信运营商显然是想要抛弃原先的束缚，获得更多行动空间。

华为在5G手机市场中占据相当大的份额

根据市场调研公司Strategy Analytics新近发布的一份报告，2020年第一季度5G智能手机的销量大幅上升。主要原因是市场上支持5G网络技术的智能手机越来越多，其中不乏价格相对优惠的机型。在第一季度售出的5G手机当中，三星仍然以34.4%的分额名列第一，华为及其旗下品牌荣耀则以33.2%的比例紧追其后。这两大巨头占据了整个市场的三分之二。

来自柏林的激烈批评

在柏林政界，德国电信和华为之间的紧密关系引发强烈争议。"德国电信具有一定的示范效应，因为它的一部分股份是由德国联邦所持有的"，联邦议院社民党外交事务发言人施密特（Nils Schmid）警告道，"德电领导层正在给持股人带来高昂的风险。"

这一风险在于，如果将来德国政府决定禁止一切华为产品用于5G建设，那么德国电信就必须将所有华为设备移除，并且自己承担损失。

据2019年12月路透社援引知情人士报道，德国电信在当时已经计划将华为作为其5G技术的主要供应商，并且相关谈判已经进展到一定程度了。后来迫于政治压力，德电不得不冻结了谈判。

基民盟议员贝恩施蒂尔（Christoph Bernstiel）表示："我警告德国电信，不要利用新冠疫情之机，偷偷地制造既成事实。"他认为，过去的几个星期已经证明了，"我们现在就已经对来自中国的供货产生了巨大依赖性"，而如果"眼睁睁看着自己踏入另一个领域的依赖关系中"，那么就"过分轻率"了。

关于是否允许华为加入5G网络建设，德国政府已经进行了超过一年的争吵，始终没有得出一个结论。外交部和联邦情报局认为，中国的科技企业不值得信任，如果使用华为设备，存在网络基础设施成为间谍和破坏工具的风险。而德国总理默克尔则认为，直接将一家供应商排除在外是错误的。旷日持久的争论导致到现在德国仍然没有出台有关5G网络安全标准的法律规定。而新冠疫情的爆发又使得相关进程一拖再拖。

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不光是5G的问题

然而电信运营商却不想再等下去了。因为关于华为的争论还不仅仅涉及5G电信网络，在宽带网络建设方面，来自中国的技术也广为应用。德国电信行业协会（VATM）负责人格吕茨纳（Jürgen Grützner）认为，德国应该加快网络设施建设的步伐。"所有的电信运营商都使用来自中国的设备--不管是在固定电话网络还是移动通讯领域都是如此。"尤其是华为的产品以较高的品质和优惠的价格显得格外突出。

除了德电、沃达丰和西班牙电信（Telefónica）这三大巨头之外，电信运营商中的后起之秀1&1也计划在德国提供5G网络服务。该公司的董事长维特（Martin Witt）表示，中国的设备供应商在天线技术方面尤为领先。

"很遗憾，中国的供应商在这方面就是领先欧洲供应商一两年的时间"，维特表示。除了华为和中兴这两家中国科技企业之外，欧洲还有爱立信和诺基亚也提供相应的技术。《商报》获知的信息显示，1&1正在和中兴就5G网络技术方面的合作进行谈判。然而柏林政界迟迟无法就如何应对中国供应商做出抉择，德国整个电信行业在这方面就只能处于停滞状态。