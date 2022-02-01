跟北京搶市場 戴琪：中美談判重點不在新協議

（德國之聲中文網）美國貿易代表戴琪週四（3月31日）表示，美國在與中國就貿易慣例進行的談判中並不尋求新的協議，而是要解決北京「不公平」的貿易行為。

她告訴美國參議院金融委員會，與北京就其遵守該協議進行的會談「非常困難」，說：「我認為，我們不一定要在下一階段考慮另一項協議，而是要把我們對中國挑戰的關注擴大到第一階段的承諾和遵守之外，擴大到第一階段沒有涉及的問題。」

戴琪指出，中國政府正全面試圖讓中國在關鍵行業和越來越多的未來行業中佔領市場。

她還呼籲參議院通過眾議院本月早些時候批准的一項法案，該法案強調，因俄羅斯入侵烏克蘭，美俄正常貿易關係應該終止。這是美國針對俄羅斯經濟的一系列措施之一。

該法案也適用於支持入侵的白俄羅斯。法案中也呼籲美國貿易代表處（USTR）努力將這兩個國家排除在世界貿易組織之外。雖然該法案在眾議院贏得壓倒性支持，但在參議院卻被推遲。

戴琪說：「我們只走了一半，我們已經說了話，但現在我們需要完成這個行動。」

經濟施壓未讓中國改變

戴琪30表示，美國應專注於實現從中國的經濟獨立，而不是向北京施壓以改變其「不公平」的貿易做法。這表明，美國對中經濟戰略有所改變。

她認為，美國前總統川普執政期間簽署的貿易協定，對3000億至4000億美元的中國進口產品徵收關稅，無法促使中國商業行為發生根本變化。她強調，華盛頓「不能停止推動中國變革」，但不能再等待中國改變其政策。

中國只實現了其第一階段交易承諾的約60%，即在2020年和2021年期間比2017年的水平增加2000億美元的美國採購，並改善對美國知識產權的保護，給予美國金融服務和農業生物技術更多中國市場準入。

戴琪告訴美國眾議院籌款委員會，北京在第一階段貿易協議下未履行購買承諾，再加上非依循市場的政策，都讓美中雙方會談卡關，美方需要新的工具應對。

她說：「今後，我們的戰略將擴大，不僅僅是向中國施壓要求改變，還需要包括大力捍衛我們的價值觀和經濟利益，使其不受中國經濟政策和做法的負面影響。」

戴琪也說：「我們已經看到了在鋼鐵和太陽能產業發生的情況，當時現有的機制太慢或不適合有效解決中國針對這些行業的扭曲問題。」

美推《兩黨創新法》

在中國瞄準高科技、電動汽車和半導體等關鍵行業下，戴琪主張在美國進行「戰略投資」，以便不再依賴中國。在她看來，去年的美國救援計劃刺激法案幫助了受到新冠疫情打擊的企業，並使供應鏈更具彈性。

戴琪強調要「繼續為中國的改變創造壓力」，美國方面需要採取更多措施，包括在國會通過立法。

她說：「為了真正提高美國的競爭力，我們敦促國會迅速通過《兩黨創新法》。」這裡指的是一項將促進關鍵技術生產的法案，促進對創新、半導體和製造業供應鏈返國投資，以應對中國大規模工業補貼的挑戰。

戴琪也提到了拜登政府提出的「印太經濟框架」，要聯合有關國家對抗中國影響力。戴琪說，美國不會降低關稅，但會在數位商務、環境和勞工制定新的、基於市場的標準，帶來「有意義的經濟成果」。



（法新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。