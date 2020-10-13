距离“德国制造”新冠疫苗还有多远？

（德国之声中文网）一年前，还只有很少人才知道美因茨的这家名为BioNTech的公司。该公司虽然有大约1500名员工，但是在其12年的历史中还没有正式拿出任何一款可以上市的产品。如今BioNTech的市值已经超过150亿欧元。几乎全世界都在关注这家公司--因为在研制新冠疫苗的赛跑中，它属于领跑者之一。

该公司为自己的产品起名"光速"，为的是展示公司正在尽快研发产品，董事会成员波尔丁（Sirk Poetting）在10月初召开的新闻发布会上如是说。从今年3月开始，BioNTech就和美国辉瑞公司一起合作开发新冠疫苗。同时与中国复星医药集团也开展了战略合作。后者已经获得了在中国商业推广BioNTech公司产品的授权。

BioNTech与中国复星医药集团也开展了战略合作

今年可获上市许可

BioNTech公司也得到了德国联邦政府的支持，具体来说是3亿7千500万欧元的资金。波尔丁表态称，政府的出资能够帮助公司扩大生产规模，完成最终阶段的研究试验。目前，该公司的疫苗已经进入了所谓的第三阶段。"到10月底，我们就能知道疫苗到底管不管用"，辉瑞公司的CEO艾伯乐(Albert Bourla)几天前在一份文件中如此写道。

然后再过几个星期，就可以知道该公司的疫苗是否也符合安全上的规定。艾伯乐预计，会在今年11月的第三个星期之前到达这一里程碑。如果一切顺利，公司会立即在美国申请紧急上市批准。在欧洲，该公司的疫苗也可以以很快的速度上市。欧洲药品管理局EMA从今年10月初就以所谓"滚动式审查"（rolling review）的方式处理BioNTech和辉瑞公司正在临床试验阶段的产品。

另一家来自德国图宾根的名为CureVac的公司拥有大约450名员工，长期致力于研制基于信使核糖核酸（mRNA）的抗癌药物。同BioNTech一样，该公司从今年年初也开始了新冠疫苗的研制。而且两个公司的另外一大共同之处就是：背后都是实力雄厚的投资方。

BioNTech的大股东是大型药业公司赫克萨尔（Hexal）的创始人施特容曼（Strüngmann）兄弟。两人虽然2005年通过出售赫克萨尔公司的股权进账数十亿，但没有停下对不同生物科技公司的投资，包括BioNTech。

来自白宫的邀请

当年德国SAP公司的创始人之一霍普（Dietmar Hopp）则拥有CureVac公司近一半的股权。今年三月，这位赫赫有名的投资人宣布，可能今年秋天就能提供疫苗。在此之前，让CureVac备受关注的原因是，该公司的一位领导人曾收到了美国白宫的邀请。有报道称美国总统特朗普一度考虑过收购该公司。最后这件事并没有发生，CureVac也出面否认了相关说法。

虽然美国方面没有行动，但是德国联邦政府几个月后，也就是今年的7月，通过国有复兴银行斥资3亿欧元认购了CureVac公司20%的股份。此外，德国方面还批准向该公司提供大约2亿5000万欧元的资金支持。德国联邦经济部向德国北部电视台NDR表示，这样做的原因是为了让那些对于产业政策非常重要的公司留在德国和欧洲，此外德国还想加速关键技术的研发速度。政府的目标是在新冠特效药和疫苗的生产方面变得更加独立。

德国政府和卡塔尔都是股东

除了德国政府以外，卡塔尔国家基金和英国葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）也是CureVac公司的股东。该公司的研发部门主管姆勒泽克（Mariola Fotin-Mleczek）今年10月初表示，公司目前正计划于2021年中旬得到相关新冠疫苗的上市许可。该公司的大股东霍普如今也不得不承认，已经无法赢得最快生产疫苗的竞赛。今年9月，在接受德国《商报》采访时霍普称："但是我们想赢得最好疫苗生产方的竞赛，而且胜算不错"。

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