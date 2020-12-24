距离下台不远的特朗普又赦免多人

（德国之声中文网）距离任期结束4星期，美国总统特朗普也赦免了前顾问马纳福特（Paul Manafort）和斯通（Roger Stone）。据白宫通报，特朗普共赦免了26名被判刑者，其中包括他的顾问、女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）的父亲查尔斯·库什纳（Charles Kushner）。

卷入涉俄丑闻

马纳福特和斯通均卷入2016年美国总统选举中有利于特朗普的俄罗斯涉嫌干预丑闻。当时，马纳福特曾一度是特朗普竞选团队负责人。2019年2月，他因税务和银行欺诈罪而不是因卷入"通俄门"被判7年半监禁。

获知总统赦免令后，马纳福特推文致谢，并写道："您的确 '使美国重新强大'了。"此语是当时特朗普的选战口号。

前特朗普顾问斯通可以高兴了

因偷漏税蹲班房

斯通则于2019年11月获刑40个月。他被裁定犯有阻挠国会调查涉嫌俄罗斯干预大选罪。然而，还在斯通入狱前，特朗普就于7月份特赦了他的这名长年亲信。

此次同样获赦免的房地产商查尔斯·库什纳是特朗普女婿的父亲。2004年，他因偷漏税等罪被判刑，蹲过近两年班房。

此前，特朗普已赦免了多人。例如，本周二，他签署总统令，赦免他的前选战顾问帕帕多普洛斯。此人乃是俄罗斯丑闻中的另一名要角。他因在他同莫斯科的关系上对联邦调查局说谎而被判刑。不过，他只蹲了12天监狱。

也考虑到了对自家的赦免？

一直到任期的最后几天，前总统们都使用总统赦免权，民主党籍的克林顿和奥巴马亦不例外，并也总一再涉及到有争议案例。其意义不必首先在于同总统或其竞选直接有关而被判刑的当事人。

毕竟，美国媒体一再猜测，特朗普末了或许也会依据联邦法事先替自己安排好豁免事宜。有关总统的赦免权限是否足以使自身受益，在这一问题上，宪法法官们看法不一。无论如何，特朗普会在此问题上走出史无前例的一步。此外，已有消息称，特朗普曾与顾问们磋商过先期赦免3个最大的孩子--小唐纳德·特朗普、伊万卡·特朗普和埃里克·特朗普以及贾里德·库什纳事宜。

赦免"黑水"人员引公愤

特朗普的赦免范围并不限于自家亲信：他还赦免了私营保安公司"黑水"（Blackwater）的4名雇佣兵。这些人因在伊拉克犯有射杀至少14名平民罪而作为战争罪犯被判长期监禁。特朗普赦免他们的理由是，他们能证明"曾长期服务于国家"。这一赦免行为在伊拉克引起民众广泛愤怒。

特朗普的此次赦免令是在海牙国际刑事法院终止对英国士兵涉嫌在伊拉克犯有战争罪行的调查数周之后发出的。

抨击赦免行为

《纽约时报》尖锐批评即将卸任的特朗普总统的系列赦免行为。这家美国著名报刊评论说，特朗普是滥用总统赦免权："在不到4年的时间里，特朗普先生的赦免行为成了笑话，他令人不安地赦免了一批国内最有害的人，其中多数是他的朋友；与此同时，他无视理应得到赦免的成千上万其他人。"

凝炼／洪沙（德新社）

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