 跑道不经“烤” 汉诺威机场一度瘫痪 | 科技环境 | DW | 25.07.2018

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科技环境

跑道不经“烤” 汉诺威机场一度瘫痪

去度假啦，不过却无法准时出发。酷暑温度使汉诺威（Hannover）机场唯一在用跑道部分扭曲变形。在长达数小时时间里，没有飞机可以起降。游客们不得不在机场过夜。

Deutschland Landebahn Flughafen Hannover (picture-alliance/dpa/Flughafen Hannover)

高温导致汉诺威机场跑道变形

 

（德国之声中文网）持续高温给北边跑道造成损害：周二（7月24日）晚间，汉诺威机场不得不暂时关闭；飞机也无法转用南边跑道- 该跑道正在维修中，不能使用。

整整一夜

据机场一名发言人通报，经一夜抢修，中欧时间周三早晨6点，机场重新启用，但仍伴随航班取消或延误现象。这位发言人表示，"我们预期，午间起，一切恢复正常"，但此后仍可能会有个别延误。她建议，游客们事先向各自的航空公司或旅行社打听所乘航班的情况。

Flughafen Hannover wegen Hitzeschäden gesperrt (picture-alliance/dpa/S.Rampfel)

汉诺威机场：两条跑道均无法起降

根据官方提供的数据，受到影响的有41架客机的起飞和44架客机的降落。在候机厅C为滞留旅客支起了200个行军床；以汉诺威为目的地的旅客转飞帕德博恩（Paderborn）或杜塞尔多夫（Düsseldorf）。就规模而言，汉诺威机场在德国排名第9。

炎热无期

本周三，德国全境将继续出现最高摄氏36度的高温；周四，温度还将再升高一度。德国气象局（DWD）一名专家指出，即使是北海岛屿也经轻易达到30度以上。本周五，气温还有可能升至38度，创目前最高记录。

  • White buildings in Greece (picture-alliance/robertharding/M. Simoni)

    夏日似火烧 降温有妙招

    一片纯白

    抵抗酷暑的简便方法之一是：把屋顶全部涂成白色—希腊人早就想到了这个办法。黑色屋顶吸收的日光最多，会让屋子热的如同烤箱。而浅色表面可以反射高达80%的太阳光线，让室内温度更低一点。这也意味着空调或电扇用电可以更少，更加有利环保减排。

  • A boat on a canal in Amsterdam (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

    夏日似火烧 降温有妙招

    城市之水

    湖泊、运河和河流都可以帮助城市降温。由于水对于温度变化的反应不算灵敏，可以在某种程度上保持维持一定的冷热水平。缺乏空间的都市地区也不一定非要有一个大湖才能达到降温作用，喷泉足以。

  • People sitting under a tree in a square

    夏日似火烧 降温有妙招

    些许绿色

    种树也是城市降温的好办法。尤其是树荫和树叶所蒸发的水分都能对城市气温产生实质影响。如果能够规划得当，在街道两旁或建筑周边种植树木，可以对房屋内部温度产生明显影响，也可以对抗城市热岛效应。

  • A bird's eye view of Bamberg (picture-alliance/blickwinkel/Luftbild Bertram)

    夏日似火烧 降温有妙招

    公园绿地

    根据慕尼黑科技大学的一项研究，几处小公园的降温效果比单个大公园更好。因为大型公园只能对某一处特定地点起到降温作用，而分布在各处的几个小公园则能影响面积大得多的区域。将几处绿地与城市风道联网，也能帮助空气流通，降低温度。

  • A man holding a vegetable in a rooftop garden (Getty Images/AFP/P. Lopez)

    夏日似火烧 降温有妙招

    屋顶菜园

    如果你不想把屋顶涂成白色，绿色屋顶、或者说屋顶花园也可以是降低城市局部温度的一个替代方案。植物通过蒸发雨水吸收热量，同时对房屋起到隔热作用，并减少空调使用量。屋顶其实是种植蔬菜瓜果的理想地点，比如南瓜和胡萝卜。

  • A red chili (picture-alliance/AP Images/D. Epperly)

    夏日似火烧 降温有妙招

    清凉之辣

    在开辟屋顶菜园的时候，你也许应该考虑种一些辣椒。不管你信不信，辣的食物可以让你保持凉爽。因为吃辣会让你流汗，这样就降低体温。

  • A glass tea pot (picture-alliance/landov)

    夏日似火烧 降温有妙招

    以毒攻毒

    气温超过30度时，也许你会想要吃点冰激凌或喝冰镇饮料。但专家们并不建议这样做。正如吃辣降温的道理，热茶也能够提升体温，促进排汗，然后让体温再降下来。

    作者: Leonard Proske


凝炼/石涛（德新社，汉诺威机场网站）

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