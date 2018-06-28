 跌落神坛：为什么勒夫必须走人？ | 足坛体坛 | DW | 28.06.2018

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跌落神坛：为什么勒夫必须走人？

成功永远只是暂时的。昨日的荣光，一转眼就会输得精光。对于德国国家队主教练勒夫而言，世界杯小组赛即告出局是他经受的最惨痛失败。德国之声记者Joscha Weber认为，德国足球要走向未来，勒夫就必须下课。

Fußball WM 2018 Bundestrainer Joachim Löw (Reuters/M. Dalder)

(德国之声中文网) 为何要大呼小叫？一切早就应该想得到。卫冕冠军其实只剩自己的背影而已。在最近七个月的所有比赛中，德国国家队都踢得十分拖沓，进攻上毫无章法和新意，防守时漏洞百出。在之前的世界杯预选赛上，德国队并没有遇到真正的对手；而在2017年11月之后，德国队的六场热身赛，仅取得了1胜3平2负的惨淡成绩，唯一的一场胜利还是跌跌撞撞凭借运气战胜了世界排名第67的沙特阿拉伯。

在小组赛出局后，勒夫说，国家队为本次世界杯并没有做好充足准备。其实，勒夫的批评依然不够到位。小组赛第一场负于墨西哥，是德国队低迷状态的自然延续。第二场险胜瑞典，平心而论也绝非值得称道的真正胜利。小组赛一胜两负惨遭淘汰，并不是偶然因素导致，也不是一系列坏运气叠加的结果。德国队遭淘汰，就是活该。国家队状态一路走低，现在终于跌落到了谷底。

在负于韩国队之后，后卫胡梅尔斯(Mats Hummels)在接受采访时承认，国家队上一次踢出值得称道的比赛还要追溯到去年秋天。这场比赛暴露出了德国队令人震惊的束手无策。国家队拥有克罗斯(Toni Kroos)、厄齐尔(Mesut Özil)这样的中场巨星，却在进攻组织时毫无灵气。维尔纳(Timo Werner)、戈麦斯(Mario Gómez)、穆勒(Thomas Müller)三名锋线球员都不在状态，导致德国队几乎没有什么具有威胁的射门。而在防守时，即便是胡梅尔斯、博阿滕(Jérôme Boateng)、基米希(Joshua Kimmich)这样的中坚球员也屡屡出现低级失误。况且，德国队在小组赛中还没有面对真正的强队。

自以为是

墨西哥和韩国都扳倒了卫冕冠军。而对瑞典的比赛，德国队最后时刻的致胜球引发了狂喜，重新掩盖了之前暴露出的问题。这种状态的德国队，淘汰出局、打道回府是迟早的事情。如今，还有许多分析人士在大谈什么"卫冕冠军魔咒"，强调在最近5届世界杯中，卫冕冠军小组赛出局已经发生了4次。这完全就是瞎扯。并没有人对德国队的比赛施魔法、下诅咒。相反，我们能够看到德国队的自满情绪。主教练勒夫一度说，德国国家队展现出了良好的斗志。这真是巨大的误判，勒夫先生！德国队根本就是毫无斗志。

Weber Joscha Kommentarbild App

评论作者Joscha Weber

缺乏斗志的卫冕冠军，一方面已经被太多的比赛消耗了精力，但另一方面也对新的成就缺少渴望。德国队也跌入了法国、西班牙、意大利曾经跌落过的陷阱。这其实不是什么卫冕冠军魔咒，而是缺乏更进一步的意愿。对胜利的饥渴早已被冠军的光环所满足，而固步自封是不会让人再次取得成功的。去年的联合会杯上，由年轻球员组成的德国队夺得了冠军，这本是一个讯号，但是却被忽略。充满饥渴的新一代球员在作为世界杯预演的联合会杯上展现了自己，但是到了世界杯揭幕之时，他们中的大多数人却只能充当看客。充满天赋的布兰特(Julian Brandt)只是在比赛临近尾声时才能获得上场机会，而萨内(Leroy Sané)等人根本就没有进入国家队名单。

勒夫技穷

这一切都是守成的勒夫所作出的决定。"我当然要承担责任。"勒夫的这句话说得再对不过。我们很难去指责这名史上最成功的德国国家队教练。从他2006年担任助理教练、稍后出任主教练起，德国队连续六次打入世界杯以及欧洲杯的四强，他的成就受到了国际足坛的广泛认可。但是，勒夫的手段如今已经穷尽。他没能鼓舞起球队的斗志，也没能在世界杯开展前调整好球队的竞技状态。三场小组赛中，勒夫面对不利的局面，也没能作出有效的调整。虽然德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)赛后第一时间就对勒夫表示支持，但是现在可不是说"接着干"的时候。德国国家队需要一场革新，这不仅仅是针对球员而言，也针对教练组。这是德国足球"众神的黄昏"。

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