第一次世界大战

1913年，德皇威廉二世(右)邀请他的堂兄沙皇尼古拉斯二世到柏林参加他女儿的婚礼。不过一年后，两国开战。四年后，两人都失去了王位，尼古拉于1918年被处决。数以百万计的俄罗斯人和德国人在战争中丧生，这两个国家都对西方盟国强加的条款感到不满。