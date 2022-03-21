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在历史的长河中，德国和俄罗斯的关系经历了合作和交锋。让我们回顾一下这两个欧洲主要大国在过去一千年中纷纷扰扰的交集。
中世纪早期的基辅罗斯时期被认为是俄罗斯和乌克兰的前身，当时斯拉夫人、波罗的海沿岸各族和芬兰都松散的合并于其中。日耳曼传教士最终被外交官所取代。这幅油画描绘的是弗拉基米尔王子987年接受洗礼的情景，如今，这幅画悬挂在基辅的大教堂。
中世纪晚期，俄罗斯处于蒙古的统治之下，但与汉萨同盟之间的贸易依然活跃。这幅画描绘了1242年的一场“冰之战”，在冰冻的楚德湖面上，俄罗斯人击败了条顿骑士团(Teutonic knights)。二战前夕，知名导演爱森斯坦(Sergei Eisenstein)将这场战斗改编成了一部爱国主义俄罗斯史诗。
叶卡捷琳娜二世亦称叶卡捷琳娜大帝，她出生于普鲁士，是彼得三世之妻。1762年，彼得三世在宫廷政变中被罢黜，叶卡捷琳娜即位成为沙皇。她在位期间见证了俄罗斯启蒙运动，其自由、平等和理性的理念得到这位君主的支持。
与欧洲许多君主制国家一样，普鲁士和俄罗斯在对抗拿破仑的军事行动中找到了共同的目标。1812年，一名普鲁士将军和一名出生在德国的俄罗斯帝国将军签署了陶罗根公约(Convention of Tauroggen)，许多普鲁士士兵都在俄罗斯帝国陆军服役。
1913年，德皇威廉二世(右)邀请他的堂兄沙皇尼古拉斯二世到柏林参加他女儿的婚礼。不过一年后，两国开战。四年后，两人都失去了王位，尼古拉于1918年被处决。数以百万计的俄罗斯人和德国人在战争中丧生，这两个国家都对西方盟国强加的条款感到不满。
1939年8月，希特勒和斯大林的外长冯·里宾特洛普(左)和维亚切斯拉夫·莫洛托夫分别代表双方签署了《苏德互不侵犯条约》。次月，两个国家都入侵了波兰。1941年，德国单方面毁约，以巴巴罗萨行动(Operation Barbarossa)入侵苏联。近1400万俄罗斯人和680万乌克兰人在战争中丧生。
二战纳粹战败投降，东德成为苏联的势力范围。1979年，苏联领导人勃列日涅夫(Leonid Brezhnev)到访东德，他和当时东德领导人昂纳克(Erich Honecker)之间的“社会主义兄弟之吻”成为许多艺术家的再创作题材。许多东德人是学习俄语长大的，直到今天，来自原东德地区的许多人比西德地区民众对俄罗斯人和俄罗斯总统普京抱有更多的理解和好感。
1969年至1974年，维利·勃兰特(Willy Brandt)担任联邦德国总理，任期内，他试图与共产主义国家实现关系正常化，这种友好关系后来被称为“东方政策”(Ostpolitik)。1970年勃兰特(中间左)与当时的俄罗斯总理柯西金(中间右)签署了《莫斯科条约》，承认东德并暂时放弃了统一东西德的目标，以换取和平。
1989年6月，苏联领导人戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）访德时，德国《图片报》相关报道的标题亲切地称他为 "戈尔比，戈尔比！"，德国对戈尔巴乔夫相当抱有好感，因为正是他直接促成了苏联的解体。对德国人来说，他曾经是，现在也是，使国家和平统一成为可能的英雄。
德俄关系在后苏联时代不断发展，德国总理施罗德和默克尔都希望不断深化双方贸易关系能紧密两国的联系，通过这种方式促使俄罗斯转型。施罗德倡议推动了北溪管道项目，但该项目受到争议，反对者认为该项目使德国过于依赖俄罗斯的天然气。
三月17日，好莱坞影星和前加州州长施瓦辛格发布视频，表示作为俄罗斯人民的朋友，他必须要说出真相，那就是乌克兰正在发生人道危机。
3月18日，美国总统拜登与中国国家主席进行了近两个小时的线上会晤，其中最重要的议题就是乌克兰危机。习近平呼吁各方应缓和局势，而拜登则再次警告中方切勿对俄罗斯提供援助。各国专家以及媒体如何点评双方的表态？
俄罗斯对乌克兰发动的战争以及由此引发的制裁，正在影响航空航天领域的国际合作。欧洲航天局暂停了与俄罗斯的一项关键太空合作--火星探测任务。
乌克兰总统泽连斯基表示，与俄方的谈判仍在继续，他对双方协议停战的前景表达出一定信心。美国政府周三将公布新一轮对乌克兰的军事援助计划。
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