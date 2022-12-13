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一种球类运动，为当今世界上开展最广、影响最大的体育项目，被认为是世界第一运动
现代足球运动起源于英国
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
在卡塔尔举行的本届世界杯上，不少男性观众在现场都戴起了阿拉伯传统头巾，周边商铺也热销这一商品。这到底是观众们刻意入乡随俗，还是象征着不同文明之间的相互理解？
本届卡塔尔世界杯赛上，德国队在小组赛中就惨遭淘汰。造成这次失败的原因有很多，但球场外的因素显然也扮演了重要的角色。周一晚间，国家队体育总监比埃尔霍夫宣布辞职。
在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？
跟在2018年俄罗斯世界杯的表现一样，德国队在本届世界杯的小组赛中草草出局。人们将对德国足球进行更多的审视，但是一个简单的事实可能无法回避：德国队已经不行了。
前德国队主教练克林斯曼关于伊朗足球文化的言论，引起了伊朗队的不满。克林斯曼随后放低姿态，伊朗队教练和伊朗足协则称：克林斯曼应该多多了解伊朗的波斯文化。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
上周六发生的印尼足球惨剧造成至少125人死亡。专家分析说，暴力丛生的球迷文化、无能且添乱的警察和设施陈旧的体育场馆构成了致命的组合
印尼一体育场在一场足球赛后发生严重骚乱并引发恐慌。这场悲剧造成逾百人死亡，众多人受伤，不少人因遭踩踏窒息而死。印尼总统维多多已下令彻查，要求队足球比赛及安全程序进行彻底评估。
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