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足球

一种球类运动，为当今世界上开展最广、影响最大的体育项目，被认为是世界第一运动

现代足球运动起源于英国

Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
Supporters of Guangzhou Evergrande cheer for their team during the Chinese Super League (CSL) final football match between Guangzhou Evergrande and Jiangsu Suning in Suzhou in China's eastern Jiangsu province on November 12, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

重金狠砸近十年 中国足球向何方？ 03.10.2021

为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归 30.09.2021

中国地产开发商恒大集团深陷债务危机，负债高达3000亿美元，令投资者陷入恐慌。恒大9月30日公告称，恒大金融财富管理已完成首期10%的兑付。
Jerome Boateng, deutscher Verteidiger, wird im Groupama-Stadion in Decines-Charpieu offiziell vorgestellt. Boateng muss sich am 09.09.2021 vor dem Münchner Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung verantworten. +++ dpa-Bildfunk +++

德国球星博阿滕因家暴被判罚款180万欧 10.09.2021

德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley-Stadion. Fans von England jubeln nach dem 0:1. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯决赛演变为"超级传播事件" 21.08.2021

上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。

Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! *** Das deutsche Team von 1981 Ort: Taipei Zeit: 1981 Quelle: Corso Film und Fernsehproduktion Corso Film und Fernsehproduktion stellt der DW das Foto zur einmaligen Verwendung zur Verfügung.

当德国遇到台湾：德国女足的“台北奇迹” 07.08.2021

谁会想到常被讥为“足球沙漠”的台湾，曾经对德国女足的发展做出重大贡献。一部名为“台北奇迹”的记录片，见证了这段历史。
A reporter walks past a logo of the Tokyo 2020 Olympic Games after a press conference at the Tokyo 2020 headquarters in Tokyo on March 30, 2020. - The postponed Tokyo 2020 Olympics will open on July 23, 2021, organisers said on March 30, announcing the new date after the Games were delayed because of the coronavirus pandemic. The decision comes less than a week after organisers were forced to delay the Games under heavy pressure from athletes and sports federations as the global outbreak took hold. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

东京奥运：选手中陆续有人确诊 19.07.2021

东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。
Fußball: EM, Russland - Dänemark, Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag im Telia Parken Stadion. Yussuf Poulsen (oben) aus Dänemark springt über Magomed Osdojew aus Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯足球赛 中资企业为何大打广告? 12.07.2021

随着意大利夺冠，为期一个月的欧洲杯足球赛事也落下了帷幕。许多观众在收看本届赛事时，都留意到球场上的中国品牌广告。中资企业，为何要斥资在欧洲赛场上投放广告呢？
Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England fans and police are seen outside Wembley stadium during the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra

温布利球场： 无票球迷硬闯入场 12.07.2021

欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - England v Germany - Wembley Stadium, London, Britain - June 29, 2021 The score at the end of the match Pool via REUTERS/Catherine Ivill

德国小球迷遭网暴 英国人发起募捐 结局暖心 10.07.2021

在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。

Supporters of Italy's national football team celebrate during the UEFA EURO 2020 semi-final football match between Italy and Spain, as the match is displayed on a giant screen, at the Piazza del Popolo, in Rome, on July 6, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

欧洲杯赛成为新冠疫情加速器    07.07.2021

密密麻麻的人群，或狂欢或伤感：新冠病毒喜欢欧洲杯足球赛，眼下的染疫数字说明了这一点。具有高度传染性的Delta变异毒株尤其让人担忧。  
18/06/2021 Die 42 Jahre alte Elefanten Leitkuh Yashoda ist das ElefanTORakel aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck und meint es zum nächsten EM - Spiel der DFB Elf gut mit der Mannschaft. Sie zog die Deutsche Fahne aus einer Box und wedelte sie durch die Luft. Zu jedem Spiel der Deutschen Fussball Nationalmannschaft bei der EM versuchet das ElefanTORakel das Ergebnis der DFB Elf vorher zu sagen. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯德英对决 大象预测胜利的是… 29.06.2021

德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** AMSTERDAM - Football fans watch the eighth final between the Netherlands and the Czech Republic on a terrace. Visitors had to be tested in advance via Testing for Access and once did not have to keep within 1.5 meters. ANP RAMON VAN FLYMEN PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xxANPx x433108849x

挡不住球迷热情 欧洲杯将重燃疫情？ 28.06.2021

新冠Delta变种病毒正在欧洲迅速扩散，多个国家疫情又起。与此同时，欧锦赛正如火如荼开打，大批球迷前往各地球场为自己支持的球队呐喊助威，专家担心球迷四处移动将加速下一波疫情爆发。
epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

“彩虹”继续发酵 匈牙利总理拒来德观赛 23.06.2021

“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹 22.06.2021

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
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