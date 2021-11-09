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一种球类运动，为当今世界上开展最广、影响最大的体育项目，被认为是世界第一运动
现代足球运动起源于英国
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
中国地产开发商恒大集团深陷债务危机，负债高达3000亿美元，令投资者陷入恐慌。恒大9月30日公告称，恒大金融财富管理已完成首期10%的兑付。
德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
谁会想到常被讥为“足球沙漠”的台湾，曾经对德国女足的发展做出重大贡献。一部名为“台北奇迹”的记录片，见证了这段历史。
东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。
随着意大利夺冠，为期一个月的欧洲杯足球赛事也落下了帷幕。许多观众在收看本届赛事时，都留意到球场上的中国品牌广告。中资企业，为何要斥资在欧洲赛场上投放广告呢？
欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
密密麻麻的人群，或狂欢或伤感：新冠病毒喜欢欧洲杯足球赛，眼下的染疫数字说明了这一点。具有高度传染性的Delta变异毒株尤其让人担忧。
德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
新冠Delta变种病毒正在欧洲迅速扩散，多个国家疫情又起。与此同时，欧锦赛正如火如荼开打，大批球迷前往各地球场为自己支持的球队呐喊助威，专家担心球迷四处移动将加速下一波疫情爆发。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
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