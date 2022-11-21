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一种球类运动，为当今世界上开展最广、影响最大的体育项目，被认为是世界第一运动
现代足球运动起源于英国
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
上周六发生的印尼足球惨剧造成至少125人死亡。专家分析说，暴力丛生的球迷文化、无能且添乱的警察和设施陈旧的体育场馆构成了致命的组合
印尼一体育场在一场足球赛后发生严重骚乱并引发恐慌。这场悲剧造成逾百人死亡，众多人受伤，不少人因遭踩踏窒息而死。印尼总统维多多已下令彻查，要求队足球比赛及安全程序进行彻底评估。
这群体重过重的足球员受够坐冷板凳的滋味。他们站上足球场从事自己热爱的运动，反击德国社会中的“肥胖羞辱”。
因低薪、剥削以及工作条件恶劣，卡塔尔对待外籍劳工的方式遭到广泛批评。国际足联则宣称，他们已经采取了一系列保护卡塔尔外籍工人的措施。
为了生产悼念英国女王所需的旗帜，工厂暂停原来世界杯足球赛旗帜的生产工作，所有员工每天马不停蹄只做英国主题的旗子。
本来是东亚足球赛中一场普通的赛事，只不过对垒双方一个是中国，另一个香港。记者到现场观看了比赛，以及《国安法》、《国歌条例》实施后出现的变化。
体育方面，香港队的表现并不算太差。但是球场内一再发生针对中国的抗议，让这个前英国殖民地的足球未来存疑。
德国足球传奇人物，前西德队队长、德国队荣誉队长塞勒尔去世，享年85岁。他在汉堡度过了全部职业生涯。球迷将永远怀念“我们的乌韦”。
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