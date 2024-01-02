“足球皇帝”贝肯鲍尔去世

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球员、教练、形象大使——无论以哪个角色出场，他都能登上辉煌的顶峰。弗兰茨·贝肯鲍尔(Franz Beckenbauer)是国际足坛的传奇人物。尽管在晚年，世界杯贿赂丑闻让他的声誉蒙羞，但听到这位“足球皇帝”去世的消息，德国上下为之动容。
贝肯鲍尔1945年9月11日出生于慕尼黑。1965年至1983年，是他辉煌的球员生涯。他助拜仁俱乐部取得4次德甲冠军和4次德国足协杯，也曾助汉堡和美国纽约宇宙队取得联赛冠军。作为队长的他，还在1974年率领西德队在世界杯中夺冠。
广告经理和音乐出版商们很早就发现了这位天才球员在足球场外的天分。1966年，他的第一张唱片问世，随后一发不可收拾。从速食汤料到移动网络，贝肯鲍尔代言的产品数不胜数。他带有明显巴伐利亚卷舌音的德语出现在很多广告中，为大众所熟悉。
一般球员在场上跑动很多，而贝肯鲍尔则相对不多。他独特的踢法并不依赖于超人的体力和积极的跑动，而是凭借其精妙绝伦的传球和具有远瞻性的打法。在1974年带领德国队取得胜利时，他也迎来了球员生涯的最大成功。
自1977年起，各国家队也正式采用“自由人”的战术，这是贝肯鲍尔开创的踢法。而在此时，他已经被球迷和媒体封为“足球皇帝”9年了。他的运动天赋、个人魅力和成就让他对此绰号当之无愧。然而真正为他加冕的是1990年世界杯。
1990年世界杯上，贝肯鲍尔作为主教练带领德国队在决赛中战胜了马拉多纳领军的阿根廷，夺得世界杯冠军。这是德国第三次在世界杯夺冠，而贝肯鲍尔也成为历史第二位作为球员和主教练都获得世界杯冠军的人（第一位是巴西球星扎加洛）。
在90年夺冠后，贝肯鲍尔回归俱乐部生活，于1991年开始加入家乡球队拜仁慕尼黑的管理层。作为球队临时教练，他带领拜仁取得德甲冠军和欧洲联盟杯冠军。在1994年至2009年担任拜仁俱乐部主席的他，在将拜仁打造为世界顶尖球队中功不可没。
1998年至2010年期间，贝肯鲍尔担任德国足联副主席，此外还担负重任，说服国际足球将2006年世界杯主办地交给德国。这次他又成功了。
从球场到媒体再到管理足协，他对于足球的一切都娴熟在心。在50余年成功的职业生涯中，贝肯鲍尔的名字逐渐成为了一个符号，无需额外注解。对于很多德国球迷而言，他就是德国足球的指明灯。图上是他在2006年德国世界杯上捧着决赛用的“金球”。
贝肯鲍尔的魅力显然也为他赢得了极佳的女人缘。他和4名女子生育了5个孩子，并在2006年6月第三次结婚（图为第三任妻子）。2015年7月，他赢来的人生灰暗的一章：他的大儿子因病去世。
贝肯鲍尔一生中大约获得了50个体育、社会奖项和荣誉。他的第二故乡奥地利2006年还为他发行了特种邮票，上面是波普大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）于1977年他在纽约执教期间为他创作的画像。
2006年“夏日童话”多年之后，贝肯鲍尔担任德国世界杯组委会主席期间的报酬和税务问题，以及这一届世界杯主办权竞争可能涉及腐败的指控，让这位巨星从神坛跌落，并接受有关贿选及经手不明来历款项指责的调查。此外，涉及2022年卡塔尔世界杯申办过程的调查，贝肯鲍尔还受到过国际足联的内部处罚。
尽管如此，贝肯鲍尔的成绩是非同寻常且勿庸置疑的。当一个人被恶搞时，他通常都是不一般的人物。图上看到的并非“足球皇帝”本尊，而是喜剧演员克诺普（Matze Knop），他将贝肯鲍尔模仿得惟妙惟肖。
与2006年世界杯有关的司法调查2021年无果而终。当时贝肯鲍尔的健康状况已每况愈下。在经历了两次心脏手术后，他2020年时说，意识到自己的“身体开始罢工”，但对于死亡他并无惧怕：“我知道这会发生。”2024年1月7日，贝肯鲍尔在奥地利去世，享年78岁。
歌曲《九月》完成于理查德·施特劳斯去世前一年，是根据德国诗人赫尔曼·黑塞的诗歌所作。
贝利被普遍认为是史上最伟大的足球运动员，他是历史上唯一一个赢得三次世界杯的球员。全球各界对他的去世表达哀悼。
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作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
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