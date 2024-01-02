“足球皇帝”贝肯鲍尔去世

被封为“足球皇帝”

自1977年起，各国家队也正式采用“自由人”的战术，这是贝肯鲍尔开创的踢法。而在此时，他已经被球迷和媒体封为“足球皇帝”9年了。他的运动天赋、个人魅力和成就让他对此绰号当之无愧。然而真正为他加冕的是1990年世界杯。