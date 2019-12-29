足球流氓变换手法 德国专家发出警告

（德国之声中文网）暴力、酗酒或吸毒，这是足球流氓身上常有的恶习。对从前的足球流氓来说，如此描述他们一点都不过分。但是今天，现实常常不一样。许多现代流氓保持着健康的生活方式，避免饮酒，所练习的功夫也具有健身养性的功能。他们中许多人是右翼极端分子。几个最臭名昭著的足球流氓团伙都来自东欧。

在中立的土地上战斗

在西欧国家的足球场，如今几乎再没有发生过足球流氓挑起的暴力事件，但这并不意味着没有了足球流氓。足球流氓团伙通常保持着良好的联系网。他们在远离体育场馆或市中心的地带进行所谓的"野外比赛"。格斗的规则和参加者人数也是事先确定。经过短暂的战斗之后，确定获胜的一方。为了表示相互尊重，两个流氓团伙经常一起在镜头前亮相，然后将这些图片发布到社交网站或将其上传到足球流氓团伙的网站。

多年来，克劳斯（Robert Claus）一直从事着对足球流氓问题的研究。据这位球迷研究员和研究报告作者的估计，德国有成千上万的足球流氓。在2000年代初期，"野外比赛"已成为足球流氓们的主要闹事方式。克劳斯向德国之声表示："流氓球迷们的聚众闹事已经从原来组织很差的街头打架斗殴发展成为国际性的武术和商业网络。 各种各样的活动，服装品牌和健身馆说明了这一点。"但是不能笼统地将参加足球流氓活动的每个人都定性为右翼极端主义分子。

为了控制足球流氓闹事的问题，克劳斯要求人们改变看法。 他说："我认为人们对体育场内的激进行为关注太多。多年来，当局忽略了足球流氓的行为已经专业化，右翼极端分子从中起了推动作用这一事实。"

绿党呼吁政府进行干预

绿党议会党团体育政策发言人拉扎尔（Monika Lazar）也持这一观点。她说："我们密切关注着右翼极端分子暴力行为专业化的进程。联邦政府必须对新纳粹分子将体育馆，武术功夫和时尚标签作为其商业模式的这一危险现象采取行动。她认为"政府对通过群殴流入右翼极端分子的口袋的钱如何处理几乎毫无概念。"

拉扎尔呼吁在全国范围内开展一项活动，提高闹事球迷对右翼极端主义危险的认识："早就应该制定在德国经营武术馆的相关规定。法国在为这些武术训练馆颁发营业执照方面走在了我们前面。规范营业执照可以遏制右翼极端分子的活动。"

体育场内寻衅滋事减少

据警方体育活动中央信息中心（ZiS）提供的自1999/2000赛季以来收集的 数据，足球流氓的寻衅滋事事件已经超出了足球场范围。在2018/2019年赛季，与足球比赛有关的刑事诉讼案数量与上一赛季（6289）相比下降了9％，降至12年来的最低水平。该报告估计，在德国前三大联赛中准备寻衅滋事的球迷人数总共不到13400人，而观看比赛的总人数为2200万人。

奥地利足球杂志" Ballesterer"的主编塞尔默（Nicole Selmer）女士说："情况已经明显得到改善。"塞默尔长期以来一直在关注足球暴力问题。尽管人们的看法常常不同，其实，俱乐部的专业化、收入以及媒体报道的增加，已使最近30年来足球比赛在德国变得日益安全。塞尔默说："这是因为足球在德国社会中扮演着越来越重要的角色，因此受到更多关注。"

体育馆禁令作用不大

塞尔默说，在预防暴力方面，球迷项目的工作不可低估。这些项目的工作人员应该对当局不一定关注的粉丝文化有深入的了解。塞尔默不赞成体育俱乐部、警方和刑事机构越来越多地针对暴力球迷颁布的体育场禁令。她说："即便将他们赶出体育场，他们也不会简单地消失，而是说不定什么时候会在其它地方出现。"2014年足球流氓在科隆或者2018年在开姆尼茨的的暴力游行就是证明。