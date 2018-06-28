“足球并不总是德国人获胜的游戏”

（德国之声中文网）德国也未能逃出卫冕冠军小组赛出局的魔咒：继2002年法国，2010年意大利以及2014年西班牙之后，上届冠军德国队也在本届世界杯的小组赛中惨遭淘汰。在周三（6月27日）对阵韩国这场至关重要的比赛中，德国队的表现实在令人汗颜，最终以0:2惨败出局。

然而，球迷们还是难以接受：如此出色的球员，如此专业的团队，加上如此传奇的教练，这样一支队伍怎么可以提前出局呢？

伤心的默克尔和施罗德

德国队出局的消息传来时，默克尔总理正在一个有关技术和伦理的研讨会上同一个名叫索菲的机器人进行对话。索菲试图安慰总理，如数家珍般地说出了德国队历史上的辉煌战绩。默克尔总理回答道："索菲，你说得对，从历史角度看，确实是这样。但是说实话，今天我们都很伤心。"

默克尔总理和主教练勒夫个人友谊深厚。图为2010年勒夫向默克尔赠送南非世界杯比赛用球

默克尔总理和德国队主教练勒夫是多年的朋友。勒夫是总理府的常客，默克尔总理则会以拿手菜"蓝带鸡翅"予以款待。直到几周前，他们两人还是享誉世界的德国偶像级人物，而现在的处境也同样凄凉：德国队出局，而默克尔的大联合政府也因难民之争面临垮台。有鉴于此，默克尔并没有太多时间为国家队出局而伤感。

德国前总理施罗德显然对德国队0:2败给韩国队感到不开心，不过他新近迎娶的韩国太太却相反。

报仇雪耻的快感！

巴西FOX体育频道发的推文，只有一个字：哈！但却足足写了七行。这似乎是要以此抒发四年前世界杯半决赛1：7输给德国队的心头之恨。

德国队的前国脚们则无法掩饰心中的失落！现年37岁的前国家队后卫梅策尔德分别在2002和2006年为德国队获得亚军和季军立下汗马功劳。他发推写道："我现在急需喝一杯，或许两杯！"他没有说明喝的是哪种饮料，也没有说明是浇愁，还是压惊？被红牌禁赛的博阿腾的同胞兄弟写道"我实在无法相信。"前国脚巴拉克的推文则意味深长："一只糟糕的队伍提前出局，无可厚非。但让这样一只球队被淘汰就太说不过去了。"

提前出局，并不冤枉？

八十年代享誉世界的英国球星莱因克尔曾有过一个家喻户晓的名言："足球运动就是22个男人在九十分钟时间里争抢皮球，最后总是德国人获胜的一种游戏。"昨天赛后，他立即对这句话进行了修正："足球运动就是22个男人在九十分钟时间里争抢皮球，最后并不总是德国人获胜的一种游戏。"

已年届半百的资深前国脚马里奥·巴斯勒简直义愤填膺："你们赢不了这场比赛，也就不配进16强。你们根本不够格。别的就不说了！"波多尔斯基以一个一脸惊诧的表情表达对国家队提前出局的震惊和不解。

NBA球星德国国家队铁杆球迷诺瓦茨基显然也大失所望："无语了! 给我点时间安静一下。

德国影星蒂尔·施魏格尔（Til Schweiger）则在脸书上表达了自己的不满和不解："从未有过一支德国队这么该着出局！不解之谜太多了：为什么戈雷茨卡没能入选？为什么梅苏特·厄齐尔却得以留下？为什么萨米·赫迪拉可以首发出阵，而朱利安·布兰特却要等很久才能上场？"

痛定思痛

德国队离开莫斯科返回德国

周四下午，德国国家队乘机抵达法兰克福。主教练勒夫承诺，将对本次世界杯的失利做出认真的分析和研判，但他拒绝对自己的去留问题发表评论。队长诺伊尔则表示，本次惨败的主要责任应当由球员承担。他说：我们错过了太多的机会，我们只能怪自己。“