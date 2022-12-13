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国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。
男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
在卡塔尔举行的本届世界杯上，不少男性观众在现场都戴起了阿拉伯传统头巾，周边商铺也热销这一商品。这到底是观众们刻意入乡随俗，还是象征着不同文明之间的相互理解？
世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。
本届卡塔尔世界杯赛上，德国队在小组赛中就惨遭淘汰。造成这次失败的原因有很多，但球场外的因素显然也扮演了重要的角色。周一晚间，国家队体育总监比埃尔霍夫宣布辞职。
在周四德国队对阵哥斯达黎加队的世界杯小组赛中，观众们见证了历史：男足世界杯历史上的首位女主裁登场。不过，从弗拉帕尔的经历来看，她就是为这一时刻量身定制的不二人选。
跟在2018年俄罗斯世界杯的表现一样，德国队在本届世界杯的小组赛中草草出局。人们将对德国足球进行更多的审视，但是一个简单的事实可能无法回避：德国队已经不行了。
德国经济部长哈贝克认为，腐败是卡塔尔举办世界杯的唯一解释。卡塔尔能源部长卡阿比在接受德国《图片报》采访时进行了反击。
前德国队主教练克林斯曼关于伊朗足球文化的言论，引起了伊朗队的不满。克林斯曼随后放低姿态，伊朗队教练和伊朗足协则称：克林斯曼应该多多了解伊朗的波斯文化。
德国国家队在本届世界杯上一出场即引发热烈讨论。不是因为首战败给日本队，而是因为队员亮出的一个抗议手势。
在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
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