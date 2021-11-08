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足球世界杯

国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。

男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
Soccer Football - 2022 World Cup - African Qualifiers Draw - Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo, Egypt - January 21, 2020 General view of French former professional footballer Marcel Desailly and Ivory Coast coach Clementine Toure on stage during the draw REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行 31.05.2021

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
20.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach: Fußball 1. Bundesliga 30. Spieltag Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig am 20.04.2019 im Borussia-Park in Mönchengladbach Ralf Rangnick ( Cheftrainer Leipzig ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 10.03.2021

今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。

激流勇退 德国国足主帅勒夫宣布欧洲杯后辞职 10.03.2021

勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
Young Chinese students perform a football exercise at Duqiao Primary School in Linhai city, east China's Zhejiang province, 26 March 2015. China is to overhaul its soccer authorities in an effort to qualify for the World Cup within a decade and be seen as a potential host for the competition. At the heart of the plan is separating the Chinese Football Association (CFA) from the government sports regulator, the General Administration for Sport. The CFA will become a fully independent, non-profit organization overseeing the development of soccer and will have the power to reject unreasonable government interventions, according to a central government directive. The central government also plans to step up financial support for the national team and the sport in general. Its key initiatives include establishing a national lottery based on Chinese soccer leagues, with revenue going towards development of the sport, and building 50,000 soccer schools by 2025. The directive follows a high-level meeting on February 27 chaired by President Xi Jinping with the aim of revamping Chinese soccer. Xi has three goals: qualifying, hosting and winning the World Cup. Many fans are embarrassed by the national team, with the country's increasing geopolitical influence not matched by its lowly world soccer ranking. Fifa ranks China at No 83, between Guatemala and Angola. |

中国足球错失2020“小目标” 27.10.2020

与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。
Marcello Lippi, coach of China's Guangzhou Evergrande, gestures to Guangzhou Evergrande's Zhang Linpeng during their FIFA Club World Cup soccer match against Bayern Munich at Agadir Stadium in Agadir December 17, 2013. REUTERS/Ahmed Jadallah (MOROCCO - Tags: SPORT SOCCER)

中国男足不敌叙利亚： 球迷愤怒 教练辞职 15.11.2019

世界杯亚洲赛区小组赛中，中国队以1：2输给叙利亚队后，中国足协“道歉”，教练辞职，但仍不能平息球迷的愤怒。
People in the stands hold up placards in reference to the recent protests in the city, at the start of the Qatar 2022 World Cup qualifying football match between Iran and Hong Kong at Hong Kong Stadium on September 10, 2019. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

香港「反送中」示威延燒到足球場 11.09.2019

在周二晚举行的世界杯预选赛上，香港队不敌伊朗队。但是香港球迷在球场内嘘中国国歌、高呼「光復香港」口號，則成功贏得了關注。
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 02: Jerome Boateng #17 of Bayern Munich looks on during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia-Park on March 02, 2019 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

涉嫌袭击前伴侣，德国球星博阿滕受调查 04.09.2019

因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。
16.03.2013, China, Guangzhou: --File--Brazilian football player Elkeson de Oliveira Cardoso, or simply Elkeson celebrates after three personal scores for Guangzhou Evergrande Taobao F.C. during the 2nd round match of 2013 CFA in Guangdong city, east China's Guangzhou province, 16 March 2013. Brazilian football player Elkeson de Oliveira Cardoso, or simply Elkeson, of Guangzhou Evergrande Taobao F.C. is included in the Chinese national training list as the first naturalized football player in the national football team in China, 22 August 2019. Foto: Stringer/Imaginechina/dpa |

艾克森：第一位没有中国血统的国脚 25.08.2019

中国足协在高层换人之际，也采取了新的归化外籍球员的政策。巴西籍的艾克森成为第一位无中国血统的归化国脚。
24.08.2019, Australien, Melbourne: Basketball Länderspiel Pre-FIBA World Cup Serie: Australien - USA im Marvel Stadion. Patty Mills (l) aus Australien kontrolliert den Ball neben Harrison Barnes (M) aus den USA. Foto: Scott Barbour/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

男篮：澳大利亚获得对美国历史性胜利 24.08.2019

澳大利亚国家男子篮球队在中国世界杯（8月31日至9月15日）热身赛阶段划上了一个历史性的惊叹号。
(190614) -- MONTPELLIER, June 14, 2019 (Xinhua) -- Thaisa (L) and Marta (C) of Brazil tie up their hair during the group C match between Brazil and Australia at the 2019 FIFA Women s World Cup in Montpellier, France on June 13, 2019. (Xinhua/Xiao Yijiu) (SP)FRANCE-MONTPELLIER-2019 FIFA WOMEN S WORLD CUP-GROUP C-BRAZIL VS AUSTRALIA PUBLICATIONxNOTxINxCHN

世界杯上女“国脚”的个性发型 30.06.2019

踢足球有时也要用头顶。这也是我们注意观察运动员头部的原因。国际女足世界杯的比赛还要持续一段时间。观看比赛主要是看运动员的表现和成绩，不过运动员的发型也非常引人关注。
(FILES) In this file photo taken on August 28, 2015 UEFA chief Michel Platini arrives for a UEFA press conference after the draw for the UEFA Europa League football group stage 2015/16 in Monaco. - Ex-UEFA chief Michel Platini was arrested on June 18, 2019 in connection with a probe into the awarding of the 2022 World Cup to Qatar, a source close to the investigation said. (Photo by Valery HACHE / AFP)

涉嫌腐败 欧足联前主席普拉蒂尼接受质询 18.06.2019

据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。

ARCHIV - 12.11.2018, Katar, Doha: Blick in das Khalifa International Stadion. Katar ist Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022. (zu dpa «Das Golf-Experiment - Kleines Emirat Katar plant eine große WM» vom 20.11.2018) Foto: Sharil Babu/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

超大规模卡塔尔世界杯赛计划泡汤 23.05.2019

2022年卡塔尔世界杯足球赛将和迄今一样只有32支、而非48支球队参加。原因是，后勤方面困难太大。这样，首次“超大规模世界杯”预期将在2026年才会登场。
Zwei Aktivistinnen aus Hongkong und Deutschland halten am 03.06.2017 in Hongkong (China) Plakate mit der Aufschriften gegen das Verzehren von Hunden und Katzen in der Hand. Die Demonstration findet anlässlich des jährlichen Yulin-Dog-Meat-Festivals statt, das am 21. Juni beginnt. Das jährlich stattfindende Dog-Meat-Eating-Fest stößt seit 2010 auf internationale Empörung. Foto: Liau Chung Ren/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

上海主办世界杯犬展 中国人“双重标准”遭谴责 04.05.2019

世界最大的犬展之一刚刚在上海落幕。动物保护主义者和许多网民对此予以批评，因为吃狗肉在中国还相当普遍。
20.01.2019, Vereinigte Arabische Emirate, Al Ain: Xiao Zhi of China celebrates after scoring a goal against Thailand in the round of 16 match during the 2019 AFC Asian Cup in Al Ain, United Arab Emirates, 20 January 2019. Forward Gao Lin converted a penalty to give China a 2-1 comeback win against Thailand in the AFC Asian Cup round of 16 on Sunday. Supachai Jaided broke the deadlock for Thailand in the first half but second-half goals from substitute veteran forward Xiao Zhi and Gao Lin led China, the runners-up in 1984 and 2004, to the last eight of the tournament. Foto: Liu Jialiang/Imaginechina/dpa |

中国足球：缓慢醒来的巨人 22.01.2019

人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters)

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