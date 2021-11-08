为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。
男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。
勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。
世界杯亚洲赛区小组赛中，中国队以1：2输给叙利亚队后，中国足协“道歉”，教练辞职，但仍不能平息球迷的愤怒。
在周二晚举行的世界杯预选赛上，香港队不敌伊朗队。但是香港球迷在球场内嘘中国国歌、高呼「光復香港」口號，則成功贏得了關注。
因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。
中国足协在高层换人之际，也采取了新的归化外籍球员的政策。巴西籍的艾克森成为第一位无中国血统的归化国脚。
澳大利亚国家男子篮球队在中国世界杯（8月31日至9月15日）热身赛阶段划上了一个历史性的惊叹号。
踢足球有时也要用头顶。这也是我们注意观察运动员头部的原因。国际女足世界杯的比赛还要持续一段时间。观看比赛主要是看运动员的表现和成绩，不过运动员的发型也非常引人关注。
据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。
2022年卡塔尔世界杯足球赛将和迄今一样只有32支、而非48支球队参加。原因是，后勤方面困难太大。这样，首次“超大规模世界杯”预期将在2026年才会登场。
世界最大的犬展之一刚刚在上海落幕。动物保护主义者和许多网民对此予以批评，因为吃狗肉在中国还相当普遍。
人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
欢乐与苦痛，仇恨与团结——对于各种情绪而言，2018年都是丰富的一年。德国之声在这里为您选出了12张图片，来展示我们眼中的2018年。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式