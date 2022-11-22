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国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。
男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼发表恐同言论，德国球员戈雷茨卡称其不可接受。德国内政部长费泽尔表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的“安全保证”之后，她才会出席这届世界杯。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
中国因为“清零”防疫政策放弃了2023年亚洲杯主办权，亚足联周一宣布由卡塔尔接替。卡塔尔也将从下个月开始主办2022年世界杯。
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
因低薪、剥削以及工作条件恶劣，卡塔尔对待外籍劳工的方式遭到广泛批评。国际足联则宣称，他们已经采取了一系列保护卡塔尔外籍工人的措施。
为了生产悼念英国女王所需的旗帜，工厂暂停原来世界杯足球赛旗帜的生产工作，所有员工每天马不停蹄只做英国主题的旗子。
在台灣抗議後，卡塔爾世界杯足球賽註冊系統在國籍項目中增設「台灣」選項，不料近日又改成「中華台北」。對此，中國表示高度讚賞，台灣則高度譴責並稱遺憾。
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