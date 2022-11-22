国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。

男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。