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国际足联世界杯，是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平、最高含金量、最高知名度的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。
男子、女子足球世界杯分别每四年举行一次。任何国际足联会员国（地区）都可以派出代表队报名参加这项赛事。32支球队将会到主办国进行决赛阶段的比赛争夺冠军。巴西是目前获得冠军次数最多的国家，共捧回5次世界杯。巴西也是2014年世界杯东道主。
虽然自称足球迷，希望将中国建设成为“足球强国”，但是习近平似乎对中国国家足球队也失去了信心。日前在与泰国总理赛塔聊天时，他听说中国队战胜了泰国之后表示，可能“侥幸成分大”，并表示中国队的水平“有起伏”。
印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
在柏林举办的游泳世界杯上，首次出现一个开放的竞赛类别，让跨性别运动员可以参加。世界上其他体育项目的运动员性别是如何划分的？
上周六德国在沃尔夫斯堡以1-4惨败日本队。一天后，德国足协宣布解雇国家队主教练汉斯·弗利克（Hansi Flick），其两年的执教期内德国队始终战绩不佳。
鲁维亚莱斯在女足世界杯赛场亲吻球员埃尔莫索的嘴唇引发全球公愤，西班牙足协要求他辞去主席职务。德国球星安格勒称鲁维亚莱斯的行为“绝对令人恶心”。
澳大利亚悉尼举行的世界杯女足决赛中，西班牙战胜英国队。国脚卡莫纳的一记关键进球，为西班牙首次捧回了女足世界杯。
女足世界杯开赛前数小时，奥克兰市中心发生枪击事件，导致3人死亡，另有数人受伤。新西兰总理希普金斯表示，在新西兰举行的这场比赛将按计划进行。
2023年澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯即将开赛。德国之声DW的体育记者们将在布里斯班和奥克兰对两个主办国进行更加深入的探访和报道。
中国立志成为世界足球强国。随着2023年世界杯的临近，中国为女足制定了一项长期计划。针对男足的类似计划成功机会渺茫，但女足成功的可能性就大多了。
贝利被普遍认为是史上最伟大的足球运动员，他是历史上唯一一个赢得三次世界杯的球员。全球各界对他的去世表达哀悼。
巴西球王贝利12月29日逝世，享寿82岁。他是史上唯一三度夺下世界杯冠军的足坛传奇，被誉为“20世纪最伟大球员”。
像今年这样，体育运动被政治辩论蒙上厚厚一层阴影的状况前所未见。卡塔尔世界杯和中国奥运会确实都存在争议，但大部分德国人还是希望体育运动不要和政治掺和在一起。
法国队的科曼在世界杯决赛中罚丢了一个点球。在法国决赛输给阿根廷后，推特和脸书等社媒上充斥着对这位非裔球员的种族主义谩骂。这类针对黑人球员的网暴事件此前也有发生。
乌克兰总统称，他在世界杯决赛前以视讯联线方式发表和平呼吁的请求被国际足联回绝，但是全球民众已经接收到了和平讯号。与此同时，乌克兰军方担心俄军会加大攻势“以庆祝新年”。
很多人用“传奇”来形容这场比赛，紧张刺激、精彩绝伦。在点球大战胜出后，阿根廷球员抱在一起、热泪盈眶，很多球迷也心潮澎湃、感动不已。与此同时，上演帽子戏法的姆巴佩难掩失落，也让很多法国球迷感同身受、黯然神伤。
卡塔尔世界杯决赛，梅西率领的阿根廷点球决战力克法国，史上第三次夺冠。迎来喜讯的阿根廷人纷纷走上街头，布宜诺斯艾利斯成为欢乐海洋。
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